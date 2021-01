SESTŘIHY: Salák za Spartu začal prohrou v Brně. Boleslav je druhá

Kometa - Sparta 4:3p

Góly Domácí: 19:14. Klepiš, 44:34. P. Holík, 48:32. Klepiš, 60:49. Mueller Hosté: 45:04. Dvořáček, 49:05. Košťálek, 57:48. Řepík Sestavy Domácí: Vejmelka (Schnattinger) – F. Král, Zámorský, Mlčák, O. Němec (A), Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Klepiš, Vincour – Plášek ml., V. Němec, L. Horký – Bondra, F. Dvořák, Šoustal – Kusko. Hosté: Salák (Machovský) – Piskáček (A), Košťálek, Poizl, Němeček, Jurčina, Kalina – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Zikmund, Vitouch, Šmerha – Dvořáček. Rozhodčí Hodek, Lacina – Špůr, Klouček Stadion DRFG arena

Probuzení Hradce. Dvě trefy dal bek Blain

Na začátku zápasu připravil Eberle přihrávkou šanci Budíkovi, gólman hostů Mazanec ovšem stačil skvěle zasáhnout. Ve čtvrté minutě nabídli domácí soupeři dvojnásobnou přesilovku a Smoleňák tečí Růžičkova nahození otevřel skóre.

Hradečtí poté převzali iniciativu. Zachar sice z mezikruží minul, v 11. minutě ale Frodl propustil vinou zakrytého výhledu nahozeni Blaina z pravého kruhu. Od další pohromy naopak plzeňský gólman uchránil svůj tým před první sirénou, když se stačil přesunout proti přesilovkovém ´voleji ´ Koukala.

Do prostřední části vstoupili aktivněji domácí, ve 26. minutě jim však ve vlastním oslabení ujel Zachar a bekhendovým zakončením zvýšil na 3:0. Indiáni se přesto dál tlačili dopředu, Mazanec ale zlikvidoval šance Stříteského s Budíkem a po polovině utkání Gulaš z otočky trefil pravou tyč. Naopak ve 36. minutě hráči Mountfieldu rychle využili početní výhodu čtyři na tři, když se prosadil Blain svižnou střelou zápěstím.

Třetí třetina se dohrávala spíše už jen z povinnosti. Hosté v poklidu kontrolovali svůj náskok. Navíc Smoleňák ještě přestřelil z bezprostřední blízkosti branku Pavláta, jenž nahradil Frodla. Jejich protějšek Mazanec přišel o neprůstřelnost ve 47. minutě, kdy Suchý svůj únik zakončil střelou k levé tyči na konečných 1:4.

SESTŘIH: Plzeň - Mountfield HK 1:4. Hradec uspěl na ledě indiánů, dvakrát se trefil Blain

Góly Domácí: 46:37. Suchý Hosté: 03:37. Smoleňák, 10:44. Blain, 25:50. M. Zachar, 36:55. Blain Sestavy Domácí: Frodl (41. Pavlát) – L. Kaňák, Vráblík, V. Lang, Stříteský, Budík, Jiříček, Kvasnička – M. Lang, Kodýtek (A), Gulaš (C) – Straka (A), Suchý, Eberle – Rob, Přikryl, Pour – Slanina, Malát. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, F. Pavlík (A), R. Pilař, Čáp, Šalda, Gaspar – Kevin Klíma, Koukal, Orsava – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Cingel, Smoleňák (C) – M. Zachar, Morong, Lev. Rozhodčí Mrkva, Micka – Svoboda, Špringl Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Bílí Tygři mají po sérii, Okál předvedl parádní nájezd

Po pětizápasové šňůře Libora Kašíka zlínští trenéři znovu pustili do branky Daniela Hufa, jenž musel být v prvních minutách pozornější než jeho protějšek Pavelka. Při úvodní přesilovce zahrozil Lenc, po ní pak Birner, stav se ale neměnil. V 10. minutě si zahráli početní výhodu i domácí poté, co právě Birner nepřiměřeně dohrál Novotného a dostal trest na 2+10 minut.

Birnerův zákrok ještě Berani nepotrestali, do vedení se ale dostali v čase 15:08. Noskovu střelu od mantinelu vykopl Pavelka jen mezi kruhy, odkud otevřel gólový účet Fořt. Druhou trefu mohli Zlínští přidat posléze, nejprve se Vopelka snažil dobře v oslabení dostat puk do brány o záda libereckého brankáře, poté zase hledal volného Fořta, stav se ale neměnil.

V prostředním dějství byli aktivnějším týmem Bílí Tygři, k vyrovnání jim však dopomohla až chyba Beranů krátce za polovinou základní doby. Dufek při rozehrávce nezvládl kličku na střed hřiště, o puk jej obral Průžek a skvěle vyřešil situaci přihrávkou na Grígera, který měl před sebou už jen prázdnou branku.

Tlak Liberce sílil; jednou Hufa zachránila tyčka, podruhé Lenc pálil jen do jeho betonu. Zlín se osmělil až krátce před sirénou, sám na branku mohl jet Kubiš, kotouč mu ale utekl. Promarněná šance musela domácí mrzet dvojnásob, neboť při následném pokusu získat puk zpět se zranil útočník Šlahař a ze zápasu odstoupil.

Zlín tahal za kratší konec, ze začátku třetí třetiny se hrálo jen před Hufem. Liberec nakonec své obléhání proměnil v gól ve 46. minutě, kdy ihned po buly namířil svou dělovku přesně do horního rohu Kolmann. Domácí se však dokázali chytnout stébla. V 50. minutě při vyloučení Grígera Berani vyprodukovali zásluhou Novotného vůbec první střelu na branku ve třetím dějství a byla rovnou gólová.

Zanedlouho se hosté opět vinou útočného faulu dostali do oslabení a i tentokrát Zlín trestal. Gazda vytvořil před Pavelkou zmatek, ze kterého kotouč vyplaval na kruh k Noskovi, jenž propálil ležícího libereckého brankáře - 3:2. I hosté ale nakonec využili početní výhodu vylepšenou o šestého hráče v poli a poslali duel do prodloužení. Po zbytečném trestu pro Köhlera doklepl odražený puk od zadního hrazení za Hufa Bulíř.

V prodloužení měl více šancí k rozhodnutí Liberec, který hrál také dvě minuty ve čtyřech proti třem, ale rozuzlení přinesly až nájezdy. Rozhodl je krásnou kličkou Okál. Už se zdálo, že Liberec podruhé v utkání spasí Bulíř, jeho pokus ale podle videorozhodčího brankovou čáru nepřešel.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): „Dnes byla na střídačce hrozná, ale hrozná zima, takže jsme rádi, že nás alespoň ten výsledek zahřál. Dva body nás těší, zápas se nám podařil. V úvodu si soupeř vytvořil tlak, přečkali jsme i oslabení a pak jsme dali gól. To nás povzbudilo, poté ale zase jedna z hrubých chyb na naší straně zápas změnila. Byli jsme dole, pak jsme zápas otočili, ale nakonec dopadl asi spravedlivou remízou. V nájezdech se štěstí přiklonilo na naší stranu nejspíše i za to, že soupeř v prodloužení neproměnil přesilovku čtyři na tři. Psychicky nás to podpoří i přes to, že jsme ztratili v zápase dva hráče (Suhrada, Šlahař), takže to bylo ke konci zase naložené na pár kluků. Nic bližšího o nich zatím nevíme, ale máme kam sáhnout, budeme schopni to nahradit.“

Patrik Augusta (Liberec): „Utkání rozhodlo naše neproměňování šancí, vytvořili jsme si jich během duelu dost, ale nebyli jsme produktivní v koncovce. Ve třetí třetině jsme udělali dva hloupé fauly, které soupeř využil. Pak jsme sice vyrovnali v power play, to je pozitivní, ale v prodloužení jsme zase nedali mnoho šancí. Soupeř hrál houževnatě, obětavě, celý zápas bojoval. My jsme si odsud neodvezli vítězství kvůli naší neproduktivitě.“

SESTŘIH: Zlín - Liberec 4:3sn. Berani zdolali Bílé Tygry po nájezdech

Góly Domácí: 15:08. Fořt, 48:46. M. Novotný, 52:56. Nosek, . Okál Hosté: 30:14. Gríger, 45:32. Kolmann, 58:54. Bulíř Sestavy Domácí: Huf (Kašík) – Řezníček, Gazda, Žižka (C), Ferenc, M. Novotný, Nosek (A), Suhrada – Kubiš (A), Fořt, Vopelka – Köhler, Honejsek, Dufek – Okál, Herman, Šlahař – Sebera, P. Sedláček, Fryšara. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Kolmann, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Štibingr, Kunst – Birner (A), A. Musil, Lenc – Průžek, Bulíř, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Šír, Najman, D. Špaček. Rozhodčí Kika, Pilný – Bryška, Lederer Stadion ZS Luďka Čajky, Zlín

Motor začíná šlapat, jubileum pro Vydareného

Severočeši nabídli domácím v úvodu tři přesilovky. V té první nastřelil Doležal tyčku a druhou využil českobudějovický tým za pouhých pět sekund. Od modré čáry se trefil kapitán Pýcha poté, co jeho spoluhráči vyhráli buly po levici Godly.

Při stejném počtu hráčů se hosté rychle zkonsolidovali a zasypávali brankáře Čiliaka množstvím střel, z nichž nejnebezpečnější vyslali Látal a Hanzl. Z jihočeského celku zahrozil při jednom z protiútoků Beránek.

Po první obrátce Jihočeši viditelně zvýšili aktivitu a brzy se dočkali druhého gólu. Prokeš dostal přihrávku na modrou čáru, kde byl úplně volný, popojel na hranici pravého kruhu a nekompromisně prostřelil Godlu.

Jenže potom domácí dostali trest za špatné střídání a když v oslabení navíc chyboval obránce Plášil, korigovali hosté lacino do odkryté branky díky Zdráhalovi. Několik minut byl lepší Litvínov, ale Motoru se vydařil protiútok a zblízka znovu zvýšil Allen. Krátce před druhou sirénou se blýskl Čiliak, jenž pravým betonem zmařil vyloženou šanci Fronka.

Další výborný zákrok vytáhl Čiliak ve třetím dějství proti Lukešovi. Potom nedosáhl na Látalovu trefu z bezprostřední blízkosti a lovil kotouč z branky, ale domácí střídačka využila trenérskou výzvu a rozhodčí po přezkoumání videa neuznali gól kvůli bránění gólmanovi ve hře. V pokračujícím tlaku Litvínova se nakonec zblízka prosadil Fronk a závěrečná pětiminutovka se proměnila v drama.

Hosté sáhli k power play, kterou však vyloučením pokazil Žejdl. Nakonec do prázdné branky pojistil náskok jubilant René Vydarený od červené čáry. Gól slovenského beka, který proti Vervě odehrál 700. utkání v extralize, byl nakonec rozhodující, protože šest vteřin před sirénou ještě skóroval za hosty Lukeš.

SESTŘIH: České Budějovice - Litvínov 4:3. Motor začíná šlapat. Další výhrou se opět přiblížil Zlínu

Góly Domácí: 04:32. R. Přikryl, 23:27. Prokeš, 31:24. Allen, 59:24. Vydarený Hosté: 27:20. P. Zdráhal, 53:26. Fronk, 59:54. F. Lukeš Sestavy Domácí: Čiliak (Strmeň) – Vydarený, Plášil, Pýcha, Allen, Suchánek, Slováček – Christov, Prokeš, Jonák – Forman, D. Voženílek, Z. Doležal – Holec, Toman, Karabáček – Beránek, R. Přikryl, P. Novák – Ville. Hosté: Godla (Zajíček) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Štich – Jarůšek, Žejdl, P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil – Látal, M. Hanzl, Petružálek – Zygmunt, Helt, Fronk. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Kis, Axman Stadion Budvar aréna

Roman má první (a hned vítěznou) trefu za Dynamo

Karlovy Vary s juniorem Horákem v brance začali aktivněji, avšak bez výraznější brankové příležitosti. Ve čtvrté minutě byl však vyloučen Graňák a nabídnutou přesilovku střelou z levého kruhu využil v šesté minutě Mandát. Sympatické gesto v této fází zápasu předvedl karlovarský kapitán Skuhravý, který odvolal na něj odpískaný nedovolený zákrok.

Energie srovnala v osmé minutě po střele Černocha, který využil nezištnou přihrávku Kohouta zpoza branky. Ještě v úvodní dvacetiminutovce si Pardubice po vyšachování domácí obrany vzaly vedení zpátky, když autorem vedoucí branky byl v 17. minutě Ďaloga.

Právě Ďaloga ve 25. minutě nabruslil až před Horáka a střelou k bližší tyči navýšil vedení hostů již o dvě branky. Ve druhém dějství se hrál rychlý hokej bez zbytečného přerušování, ale i bez větších brankových příležitostí a to až do 35. minuty, ve které střelou z mezikruží potrestal Mikúš vyloučení Romana. Po zaváhání domácího Martina Rohana ve vlastním obranném pásmu si hosté dvoubrankové vedení vzali zpět díky střele Camary.

Zvýšená aktivita Energie ve třetím dějství vedla ve 44. minutě ke kontaktní brance Vondráčka, který zpoza branky překvapil Kantora. Domácí svým pohybem nutili soupeře k nedovoleným zákrokům, za které byli vylučováni. Západočeši si v nabídnutých přesilovkách vytvořili tlak, ale Beránek ani Mikúš své šance nevyužili.

Při druhém vyloučení Mandáta v krátké době se nakonec po odražené střele Pulpána trefil podruhé v zápase Mikúš. Otočit skóre ve prospěch domácích mohl v 57. minutě Beránek, ale byli to nakonec hosté, kdo se radoval z tříbodového vítězství. O minutu později při vyloučení Fleka využil přesilovku Roman, který zužitkoval přesnou přihrávku Blümela.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Pardubice 4:5. Šestá prohra Energie v řadě, za Dynamo rozhodl první trefou Roman

Góly Domácí: 07:13. Černoch, 34:10. T. Mikúš, 43:04. Vondráček, 50:37. T. Mikúš Hosté: 05:04. Mandát, 16:19. Ďaloga, 24:22. Ďaloga, 35:18. Camara, 57:04. O. Roman Sestavy Domácí: Horák (F. Novotný) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, D. Kaše, Flek – Lauko, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Kantor (Klouček) – Ďaloga, Nakládal (C), Mikuš, Holland, J. Kolář (A), Hrádek, Vála – Mandát (A), Poulíček, Kusý – Anděl, O. Roman, Camara – Paulovič, R. Kousal, Blümel – Pochobradský, Rohlík, Koffer. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Brejcha, Kajínek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Najman vystřelil Středočechům druhé místo

První větší šanci v zápase měl v úvodní přesilovce třinecký Rodewald, ale domácí brankář Krošelj se dokázal ke své levé tyčce přesunout včas a betonem gólu zabránil. Skóre se ale měnilo na druhé straně. Mladá Boleslav na rozdíl od Ocelářů svou první přesilovku využila, když se z dorážky prosadil Flynn.

Už po půl minutě ale bylo vyrovnáno, když do domácí branky dotlačil puk Ondřej Kovařčík. Ve druhé početní výhodě pak mohli otočení skóre slavit hosté, když ze svého tradičního místa na levém kruhu zakončoval přesně Martin Růžička. Oba třinecké góly dělily dvě minuty a 23 sekund. V čase 19:43 však opět srovnal krok Pláněk.

Domácí si zahráli v polovině zápasu půl minuty proti třem Ocelářům, ale v dobré pozici pálil Ševc mimo. Za tři minuty si tuto možnost zopakovali, ale gólu se dočkali až po vypršení trestů, když Ciencialovu nabídku využil přes Claireauxe Najman a Mladoboleslavští šli do druhé přestávky s jednobrankovým náskokem.

Ve třetí třetině si oba celky vypracovávaly šance především v přesilovkách, ale z žádné už ani jeden z nich nedokázal udeřit. V 53. minutě mohl srovnat Ondřej Kovařčík, ale první zakončení před prázdnou brankou netrefil, ve druhém mu zabránil faul Kousala. V závěru to bylo ještě pořádné drama, neboť domácí hráli v oslabení proti šesti Třineckým, ale Vrána dokázal rozezvučet pouze horní tyčku.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 3:2. Oceláři prohráli počtvrté v řadě, rozhodl šikovnou tečí Claireaux

Góly Domácí: 10:05. Flynn, 19:44. Pláněk, 34:55. Najman Hosté: 10:36. O. Kovařčík, 12:59. Martin Růžička Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc (C), Moravec, Pláněk (A), Klikorka, Šidlík – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Kotala. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Leier, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Rodewald – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Kurovský. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Pešek, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

Blesková odpověď Dujsíka rozhodla o výhře

Domácí po dvou výhrách vstoupili do utkání aktivněji, ale olomoucký brankář Konrád jejich úvodní střelecké pokusy pochytal a jako první pak naopak udeřili Hanáci. Po nedotažené šanci Koloucha vypíchl Ostřížek puk v útočném pásmu Kalusovi a jeho zpětnou přihrávku pohotově zblízka poslal za Dolejšova záda Tomeček.

Vítkovice restartovaly svou iniciativu ve druhé části, ale minul Pyrochta, v přesilovce se neprosadil ani jejich nejlepší kanonýr Lakatoš a pak na Konráda nevyzrál ani Fridrich. Skóre vyrovnal až sváteční střelec Werbik, který těsně po polovině utkání doklepl vyražený kotouč po nevyužité příležitosti Dočekala.

Jenže vydřené vyrovnání Ostravany těšilo jen 51 sekund. Nenápadná situace a Dujsíkova rána od modré čáry nad Dolejšovo rameno vrátila prakticky z protiútoku náskok na stranu Olomouce. Pro olomouckého beka to byl první gól sezony.

Hanáci mohli vylepšit svou pozici vzápětí, ale čtyřminutová přesilovka jim příliš nevyšla a nakonec v ní byli blíže gólu domácí, jenže Lakatoš svůj únik nezužitkoval.

Vítkovice se proti pozorně bránícímu a disciplinovanému soupeři těžko vraceli do tlaku a vyložených šancí. O to více je mrzel nevyužitý Fridrichův nájezd, který ve 48. minutě kryl Konrád, a na olomouckého gólmana narazil i Mallet.

Dvě minuty před koncem se proto domácí ve snaze zachránit alespoň bod uchýlili k power play, Kohouti však odolali, aniž by před Konrádem řešili nějaký opravdu kritický moment.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Taková prohra určitě zabolí. Myslím si, že jsme byli lepším týmem. Vytvořili jsme si množství šancí, možná jsme nevolili správné zakončení a nebyli dostatečně důrazní v předbrankovém prostoru. Góly jsme dostali po hrubých chybách. Soupeř možná neměl víc šancí než tyhle dvě gólové. Měli jsme si s tím ale poradit lépe a hlavně skórovat z šancí.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Podali jsme statečný a týmový výkon s maximálním nasazením, hráči to odbojovali. Nejen do obrany, ale hráli jsme dobře i v útočné fázi. Musím hráče opravdu pochválit. Ve třetí třetině už jsme sice hlavně jen bránili, ale byli jsme v tom dobří. Podržel nás Konrád, který má na výhře velkou zásluhu.“

SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 1:2. Těsná výhra pro Moru, rozhodující branku dal Dujsík

Góly Domácí: 30:41. Werbik Hosté: 13:11. V. Tomeček, 31:32. Dujsík Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Pyrochta, R. Polák (C), Gewiese, Galvinš, Koch, L. Kovář, R. Černý – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Dej, Schleiss – Mallet, J. Mikyska, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dočekal. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Valenta – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Ostřížek, Kolouch, V. Tomeček – Burian, Mácha, Bambula – Tomajko, Handl, Gřeš. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Gebauer, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků