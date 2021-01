Svaz s mládeží zasel, teď sklízí. Jak se rodily zmatky, které ničí hokej

Kanadští hokejisté do 20 let se radují z jasného triumfu nad Švýcarskem • ČTK/AP

Filip Pešán po MS do 20 let zkritizoval práci v klubech • Profimedia.cz

Mládež v Česku prošla za poslední roky řadou experimentů, žádný ji ale do špičky nevrátil. Na archivním snímku Jiří Šlégr na kempu pro nadějné obránce do 14 let v roce 2015. • Michal Beránek (Sport)

Svaz ústy Filipa Pešána zahlásil, že v produkci talentů víc dělat už nemůže . Konec. Teď je to na vás, milé kluby a hráči. Z části jsou to samozřejmě trefná slova. Ale chybí i druhá strana. Někdo hokej do současného bodu dovedl. Velký podíl na tom nesou výkonné výbory, kterým od roku 2008 šéfuje prezident Českého hokeje Tomáš Král. On si tam vybírá lidi, kterým věří. Oni rozhodují. A oni dělají i kruté omyly. Třeba? Zmatky v juniorských soutěžích, nebo projekt akademií, který ujel.

Problémů ve strukturách mládežnických soutěží je víc. Nezáleží jen, jak vypadá elitní juniorská liga. Na druhou stranu zmatky kolem ní i dost vystihují pacienta jménem český hokej. Počet týmů zvýšit! Ne, snížit! Přece jen bude lepší zvýšit! Ale ne, radši snížíme. Jenže co když to nám, nebo někomu potřebnému ublíží? Počet stoupne, vždyť je to pro blaho hokeje! Zhruba tímhle stylem se už dlouho pracuje na koncepci, jak u nás pracovat s juniory.

„Pro udržení kvality je potřebné snížit počet mužstev v juniorských soutěžích. Nemyslím, že nám v této kategorii utekl svět, spíš je potřeba plně využít potenciál. Důležitá je komunikace na úrovni klubů s mladými hráči a jejich rodiči, aby zbytečně brzo neodcházeli do zámoří a nacházeli dost důvodů, proč zůstat doma.“ Pokud z téhle citace vypustíte pasáž, že svět utekl, dá se s klidem oznámit, jak byste něco podobného mohli slyšet z úst prezidenta svazu Tomáše Krále dnes. Jenže takhle mluvil už v roce 2008, kdy se stal poprvé šéfem hokeje.

Počty týmů - nejvyšší soutěž juniorů 2020/21 20 2019/20 19 2018/19 24 2017/18 18 2016/17 18 2015/16 18 2014/15 16 2013/14 17 2012/13 17 2011/12 18 2010/11 22 2009/10 22 2008/09 24

Tady je právě průšvih. Po třinácti letech Česko řeší úplně ten samý problém: zúžíme juniorku, ať se tam hrají kvalitní zápasy, ať mají hráči konkurenci! Ještě před Královým nástupem se udělal plán, že soutěž spadne ze 24 týmů na 20. Každý rok se škrtnou dva. „Záležitost by měla přispět ke zvýšení úrovně a kvality juniorského a dorosteneckého hokeje v České republice,“ hlásil generální sekretář svazu Martin Urban.

Lener byl opatrný hráč

Dopadlo to. Napůl. Škrtlo se nakonec jen na 22. Pak se postupně plány dařilo plnit, do roku 2015 se zužovalo na 16 klubů, až nastalo zase slavnostní rozšiřování a nabírání. Další Králův výkonný výbor rozhodl, že lepší bude vyšší počet. „Pro mě to je kompromisní řešení, nikoliv dobré,“ povzdechl si ve svém klasickém diplomatickém tónu tehdejší šéftrenér svazu Slavomír Lener.

V téhle oblasti byl konzistentní celou dobu: hodně týmů je nesmysl. Jenže nemá v sobě sebevědomou aroganci poslat všechny k šípku jako Filip Pešán. Takže byl málo hlasitý. Veřejně spíš opatrně připomínkoval, že tohle ne.

Na své poměry se odvázal jen jednou v rozhovoru pro deník Sport: „Bylo to nešťastné rozhodnutí. Konečně jsme juniorku sundali z 24 týmů na 16. A najednou se to zase zvrátilo a ještě je uzavřená soutěž, ze které se nesestupuje,“ rozčiloval se.

„Tohle je hybrid, tím spíš, když šestnáct týmů hrálo play off s naivní představou, že hráči vyrostou na zápasech play off . Byl to jen dáreček, na kterém nikdo nic nezískal. Když máte dvě série, kde odehrajete sedm zápasů, to vám něco dá. Ale jedna a ještě na dva vítězné zápasy? To těžko,“ pokračoval.

Kdo je Filip Pešán? Skvělý trenér, ale i egoista, který nemá být šéftrenérem českého hokeje

Pešán, současný šéftrenér, hlasitě křičí, že se budou snižovat počty v juniorské extralize, což už Králův výkonný výbor schválil v roce 2019. Dosud k tomu nedošlo kvůli covidu a nedohraným soutěžím. Ale taky Králův výkonný výbor splašeně rozjel rozšiřování.

Právě on, prezident svazu, si sem vybírá odborníky a lidi, kteří rozhodují. Někdy špatně. Tenhle krok totiž nejde za Lenerem, ale za lidmi,