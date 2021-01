Salák o debutu: Byl jsem vedle jak ta jedle. Štěstí, že na mě neřvali "čuně"

Jak vám je po extraligové premiéře?

„Jsem rád, že to mám za sebou. Chytal jsem po dlouhé době. Byl jsem poměrně nervózní. Kluci hráli dobře, dotahovali. Myslím, že to byl docela hezkej zápas. Jsem rád, že to dopadlo aspoň za bod. Spíš pomohli oni mně než já jim. Je dobrý, že nejedeme úplně s prázdnou.“

Váš výkon?

„Nic moc. Ale zaplaťpánbůh za ty dary. Na konci jsem se modlil, ať kluci modří moc nestřílí. A oni začali střílet. (úsměv) Těší mě ale, že jsem tím zápasem prošel. Nebylo to jednoduché.“

Jak jste se cítil, když jste na začátku utkání upadl za brankou a Petr Holík málem skóroval do prázdné?

„Nějak mi v rohu upadlo tělo. (úsměv) Nepřemýšlel jsem o tom. Znova jsem pak jel pro puk. Ale asi by to nebyl dobrej start, kdyby to tam Holas zasunul. Asi to nechtěl dát. Je to dobrej kluk.“

Kometa - Sparta: Salák spadl na zadek. Holík vzápětí nestihl zasunout puk do brány

Už se cítíte rozchytaný?

„Přišlo mi, že jsem byl dnes vedle jak ta jedle. Ale kluci prakticky nepouštěli Brno do výraznějších šancí. Přesto soupeř dokázal využít to málo, co měl. Má dobré hráče.“

Poznal jste zblízka brněnskou přesilovku, ze které dali domácí dva góly. Je fakt tak kvalitní?

„Jo, je dobrá. Ti kluci to vidí, dají si to. Hrají to pěkně.“

Víte, kdy budete zase chytat?

„Nechci se zase tolik koukat před sebe. Na to se nesoustředím. Chci to na Spartě odmakat, pracovat na sobě. Jestli ne teď ke startu, tak na konci sezony.“

Chyběli vám diváci?

„Soustředil jsem se na svůj výkon. Jsem docela rád, že na mě lidi neřvali "čuně" a nelili na mě pivo. Byl to dobrej špíl. Matěj Machovský je hodnej, že mě pustil do branky. Snažíme pomáhat jeden druhému. Myslím, že tvoříme zatím solidní duo.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Sparta Praha 4:3p. Šlágr ovládli domácí! Lídra skolil v prodloužení Mueller

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:14. Klepiš, 44:34. P. Holík, 48:32. Klepiš, 60:49. Mueller Hosté: 45:04. Dvořáček, 49:05. Košťálek, 57:48. Řepík Sestavy Domácí: Vejmelka (Schnattinger) – F. Král, Zámorský, Mlčák, O. Němec (A), Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Klepiš, Vincour – Plášek ml., V. Němec, L. Horký – Bondra, F. Dvořák, Šoustal – Kusko. Hosté: Salák (Machovský) – Piskáček (A), Košťálek, Poizl, Němeček, Jurčina, Kalina – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Zikmund, Vitouch, Šmerha – Dvořáček. Rozhodčí Hodek, Lacina – Špůr, Klouček Stadion DRFG arena

