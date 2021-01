Deset a dost, Mountfield posekal Plzeň. Frodl se vrátil do branky, ale střídal

Když 30. prosince 2014 zvítězil Mountfield na západní frontě naposledy, rozhodl o jeho výhře 2:1 Tomáš Mertl. Za normálních okolností už dávno centr první plzeňské lajny, ale momentálně jeden z několika marodů, kteří indiánům citelně chybí. „Když oddělím výsledky od herního projevu, tak je to poznat. Taková absence tolika zkušených, možná i klíčových, hráčů zacloumala s kýmkoliv,“ posteskl si asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Na Mountfield vyrazili domácí s jedenácti útočníky a nově bez svého dosud nejvytíženějšího hráče, obránce Petera Čerešňáka. Hodně naznačily dva góly hostů v první třetině. „Ty nás zabily, i když jsme začali relativně slušně. Když budu diplomatický, pak už to byl jen zmar, chyby, panika,“ řekl Hanzlík.

Těžkou duchnu z domácích nestrhnul ani Vojtěch Budík, který se hned na začátku se ocitl ve velké šanci. Jeho zásun z poloviny utkání zase nebyl po prověření na videu uznán, plzeňský zadák v pádu totiž natlačil do gólmana Mazance a došlo k posunutí branky. Ještě předtím po Stříteského ráně odpálil hradecký Radim Šalda kotouč do bezpečí rukavicí a koncem prostřední části Milan Gulaš z otočky trefil tyč.

Hradeckou jízdu otevřela přesilovka hostů pět na tři a Smoleňákova teč, následovala schovaná Blainova střela poté, co se kotouč zvláštně odrazil od zadního mantinelu. K předchozím třem výhrám Plzni pomohl Dominik Pavlát. Mezi tyče se vrátil i včera, po dvou třetinách vystřídal Dominika Frodla. Indiáni v tu chvíli prohrávali 0:4. Po výpadu Marka Zachara, který se v oslabení rozjel jako Lewis Hamilton, a dalším přesilovkovém úderu od Blaina.

Plzeň - Mountfield HK: Zachar specialistou na brejky. Úprk v oslabení zakončil bekhendovým blafákem, 0:3

Plzeňská brankářská jednička neprožívá šťastné období. Západočeši s Frodlem sedm utkání nevyhráli, naposledy se jim to povedlo začátkem prosince právě na ledě Hradce Králové. „Úplně jistě nepůsobil,“ připustil trenér Hanzlík. „Je spíš otázka pro něj, jak se vyrovnává s dílčími neúspěchy nebo s tím, jak je znát nebo není, že se v médiích poukazuje, že mu končí smlouva.“

Oba soupeři se v Plzni potkali osmnáctkrát, teprve popáté odcházeli s prázdnou domácí. Přitom v prvním vzájemném souboji na hradeckém poli vyhrála škodovka 5:1. Co se změnilo? „Narazili jsme na kvalitního soupeře. Těžko se nám dostávalo do šancí, pak jsme je navíc nedokázali proměnit. Dvakrát nás hosté potrestali v oslabení, dopadlo to, jak to dopadlo. Bohužel, mrzí nás, že jsme přišli o body. Určitě byl Mountfield hratelný, ale dobře se na nás připravili. Ve druhé části se zkoumalo video, nastřelili jsme tyčku... Škoda, tam se to lámalo. Musíme na to zapomenout a připravit se na pátek,“ hodnotil útočník Jan Eberle.

„Se třemi body jsme spokojení, to odtud moc týmů neodváží, i když mají velkou marodku a hrají mladí kluci z juniorky. Ale víme, jak nás doma vycvičili. Připravili jsme se na ně, měli dobrý vstup do utkání. Líp jsme bruslili, byli rychlejší a podařilo se nám eliminovat jejich přečíslení, využili jsme přesilovky. To rozhodlo,“ uvedl hradecký útočník Jakub Lev.

Sám měl v závěrečných sekundách šanci dát pátý gól Mountfieldu a dorovnat skóre z prvního vzájemného souboje. Na Pavláta však nevyzrál. „Dostal jsem se už blízko a měl to na bekhend. Chtěl jsem to dát mezi betony. Kdybych byl o metr dál, přehodil bych si to ještě do forhendu,“ popisoval 30letý útočník, který z Plzně vyšel, devět let za ni hrál extraligu, z toho pět patřil k oporám. Dřív by na něj pískali, publikum dovedlo být nemilosrdné. „Ale já se sem těším i jako soupeř. Lidi tomu dodají tu vášeň, když to vyhecují, zatleskají, zakřičí, hraje se mi líp. Proto to taky děláte. Bez diváků je to polovičaté,“ dodal Lev.

Plzeň - Mountfield HK: Blain využil zmatku. Jeho nahození skončilo v bráně, 0:2

