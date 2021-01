Prospalův nástupce? Bývalý bek NHL. Motor chce jít dál americkou cestou

Jeden prosincový rozhovor pro klubový web Motoru způsobil poprask. „Nahlásil jsem, že po sezoně končím, ať už to dopadne, jak to dopadne. Já už prostě bez rodiny být nechci. Pro mě je tento rok už extra navíc,“ ohlásil současný trenér Českých Budějovic Václav Prospal s předstihem svůj konec.

Rozhodnutí je definitivní. Prospal dál nechce podstupovat odloučení od zbytku rodiny, která žije na Floridě. „Ví to vedení, ví to hráči, nebudu se schovávat a říkat, že ještě nevím. Já už se rozhodl a ulevilo se mi. Pro mě je i důležité, aby kluci věděli, že končím, je důležité, aby to věděl manažer. Mám rodinu, čtyři děti, které nevidím, nechci být otec a manžel na dálku,“ vysvětlil krok.

Není proto divu, že vedení klubu už čile shání jeho nástupce. Podle zpráv iSport.cz by se novým hlavním koučem měl stát bývalý obránce NHL Jaroslav Modrý. Dohoda s ním je blízko. „Zatím není vybraný žádný trenér. Jsou rozjednané nějaké možnosti. Můžu jen říct, že Jarda Modrý je jednou z nich. Jasno ale není. Jarda je můj dlouholetý kamarád. Oslovený byl už v době, kdy přicházel Venca Prospal, a vidíte, jak to dopadlo,“ komentoval přímý dotaz generální manažer Stanislav Bednařík.

Jméno Modrého by dávalo smysl i v tom, že by Motor pokračoval v linii amerického stylu trénování a mentality, která se klubu osvědčila a zalíbila. Byl by logickou návazností na práci a kulturu, kterou přinesl Prospal.

Zanedlouho padesátiletý Modrý se prosadil v organizaci Los Angeles Kings, kde koučuje tým do 18 let, navíc je asistentem u tamní šestnáctky. Minulé tři roky pak byl asistentem na farmě Kings v AHL u týmu Ontario Reign. V NHL odehrál spolehlivý obránce úctyhodných 753 zápasů. „Prosadil se jako vysoce efektivní a respektovaný trenér v mládežnických hokejových kruzích jižní Kalifornie. Předal své zkušenosti, znalosti a vášeň pro tento sport, aby pomohl maximalizovat vývojový potenciál všech svých hráčů na ledě i mimo něj,“ stojí v Modrého medailonku na oficiálních stránkách Kings.

Otázkou je, zda by po Prospalovi převzal i funkci sportovního ředitele klubu. „Je možné, že do příští sezony změníme tento formát řízení, který momentálně uplatňujeme. Důvod, proč o tom uvažujeme, není ani tak fungování směrem k áčku, jako spíš k mládeži. Chybí mi tam hlubší provázanost. Bez ohledu na to, jaká se v posledních dnech rozběhla diskuze o tom, jak jsou kluby neschopné vychovávat mladé hráče. Možná bychom proto přivedli dalšího odborníka, který by nám pomohl pokrýt další velký úsek této práce,“ popsal GM Bednařík.

