Plekanec chtěl pomoct Plzni, Jágr řekl NE! Má dohodu s Pardubicemi

V nepříjemném období naplněné indiánské marodky se Plzeňští vrhli s dotazem na Tomáše Plekance, zda by jim dočasně helfl v bitvách elitní soutěže. Na domácí scéně se rodil zajímavý transfer. „Ztroskotalo to na tom, že Jarda Jágr má údajně dohodu s panem Dědkem (majitelem pardubického Dynama),“ dozvěděl se Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně.

Přitom vše bylo na dobré cestě. Minulý týden ve středu po prvoligovém mistráku v Kolíně měla kladenská opora nalajnovaný program. Čtvrteční trénink v Plzni, páteční návrat do extraligy v duelu s Karlovými Vary. „Volal mi Špágr, že mají hodně zraněných, zda bych jim nepomohl. Jsme kamarádi, takže jsem mu přislíbil, že když to časově půjde sladit a všechno se povede zařídit, rád jim pomůžu,“ vylíčil Plekanec debatu s Jaroslavem Špačkem, jenž má ve Škodě na starost práci s obránci a spolu se výborně znají z angažmá v Canadiens.

Plekanec plánoval, že dál zůstane stěžejním hráčem Rytířů s tím, že když to půjde, odskočí si do Plzně. Z Prahy, kde bydlí po návratu z Brna, kde bojoval za Kometu. „Špágrovi jsem říkal, že mojí prioritou je rodina a Kladno. Nechci být moc rozlítaný, když mám u sebe oba syny, navíc s Kladnem potřebujeme vyhrávat a mít co nejlepší pozici v tabulce, uhrát první místo a postup do extraligy. Netušil jsem, kolik bych toho za Plzeň stihl odehrát, ale ústně jsme se domluvili, že Plzni helfnu. Dali jsme dohromady předběžný plán,“ zmínil 38letý veterán.

V Plzni už se těšili, klidně se mohlo stát, že by Plekance uvedli do útoku k Milanu Gulašovi, jenž po zranění Tomáše Mertla přišel o dvorního centra. „Hráli jsme v Kolíně, druhý den ráno jsem byl připravený odjet do Plzně na trénink, ale ještě ve středu večer to padlo. A tím to pro mě skončilo. Ani na trénink do Pardubic jsem nejel,“ usmál se Plekanec.

Uznávaný hokejový pracant se vrátil z NHL v průběhu sezony 2018/19, posléze střídal dresy Rytířů a Komety. Brněnskou kabinu opustil předčasně loni v srpnu poté, co se z vážných rodinných důvodů potřeboval vrátit do Čech.

Proto bezprostředně po telefonátu se Špačkem Plekanec volal majiteli Komety Liboru Zábranskému, zda s jeho výpomocí Plzni nebude mít osobní problém. „Chtěl jsem, aby Libor věděl, že mám tuhle možnost. Přišlo mi správné, aby o ní věděl a řekl mi, zda je pro, nebo proti. Probrali jsme to a neměl námitek,“ ocenil.

Případný návrat do Brna v tuto chvíli nevidí. „Co jsem tak pochopil, Libor tým upravuje, tak nevím.“

Na extraligu by si vlastník 1001 zápasů v NHL jednoznačně troufl. I po téměř roční odluce. „Říkal jsem si, že by to nebylo špatné, extraliga je samozřejmě kvalitou výš než první liga. Ale Špágrovi jsem hned řekl, že by šlo o dočasnou výpomoc, nic velkého. A že se hlavně musí domluvit s Jardou, který v tom má hlavní slovo. Stálo to vlastně už jenom na něm,“ připomněl závoru kladenského parťáka a majitele v jedné osobě.

Spolupráce Jaromíra Jágra s vlastníkem Dynama Petrem Dědkem je všeobecně známá, její jednou větví je i hráčská kooperace. Z východu Čech do Kladna přešel před dvěma měsíci ruský obránce Stěpan Zacharčuk, reálný je další pohyb na dané trase.

Nechceme riskovat Tomášovo zranění Jaromír Jágr, majitel Rytířů Kladno „Jedna věc je dohoda s Petrem Dědkem, který náš klub sponzoruje, tudíž má právo se k jeho chodu vyjádřit. To za prvé. Za druhé a především, cítím maximální odpovědnost vůči Rytířům. Kdyby se Pleky nedej bože zranil, tak veškeré naše investice nasměrované k postupu do extraligy, by přišly vniveč. Je naším klíčovým hráčem. Nechtěli jsme jít do rizika. Nedovedu si představit, jak by mi poté spílali naši fanoušci. Tomáš byl v tomto směru maximálně férový. Chtěl pomoci kamarádům v Plzni, ale plně chápe situaci v Kladně. Osobně si ani nemyslím, že by to vypadalo dobře vůči fanouškům Komety, odkud se Pleky vrátil k nám z rodinných důvodů. Byť vím, že v Kometě by to asi skousli. První zápas za Plzeň měl hrát před týdnem v pátek, v sobotu ráno by jel s námi do Přerova. To mi nepřišlo úplně v pohodě. Nakonec to dopadlo rozumným vyústěním.“

