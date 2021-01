Čistka v Kometě! Končí mistr světa Němec i Zábranského bratranec

Šéf Libor Zábranský do toho říznul. Nekompromisně. V Kometě podle informací Sportu s okamžitou platností končí obránce Ondřej Němec (36)! Mistr světa z roku 2010 a jeden ze strůjců obou brněnských titulů už má sbaleno, úterní duel se Spartou byl jeho poslední. Ve čtvrtek ani nebyl na tréninku a v pátek neodjel s týmem k utkání do Liberce. Hledá si nové angažmá. „Ondrovi jsem řekl, že budou hrát mladí. Není mi to samozřejmě lidsky příjemné, ale nechci, aby tady byl osmý bek. Věk se nedá zastavit. S financemi to nemá nic společného,“ uvedl pro iSport.cz Zábranský.

Němec odehrál v této sezoně 26 zápasů, získal 6 bodů (0+6). Vypadl z přesilovkové rotace, málo byl využíván i v oslabení. V Brně si sbalil hokejovou výbavu s tím, že bude do konce týdne chodit na led v rodném Vsetíně. Celou věc má nyní v rukou jeho agent Vladimír Vůjtek. Zkušený zadák aktivní kariéru končit nehodlá, rád by hrál na úrovni ještě příští sezonu.

Klubový boss dál razí cestu mladých a levnějších hráčů, speciálně v defenzivě má na výběr. Ke Svozilovi, Královi, Mlčákovi přidal juniorského reprezentanta Radka Kučeříka (19) z Přerova. Vyzkouší ho už v Liberci. „Je to náš odchovanec, na dvacítkách hrál velmi dobře. Chci ho vidět,“ uvedl Zábranský, majitel a hlavní kouč v jednom. „Nevylučuju další změny,“ dodal.

Na odchodu je rovněž lotyšský bek Ralfs Freibergs (29), letní posila ze Zlína. Agent mu shání nový tým. Momentálně to vypadá na přesun zahraničí. V nedávné minulosti stál o konstruktivního zadáka Třinec, ovšem podle zdrojů Sportu není tahle varianta aktuálně ve hře. Samotný hráč vzkázal, že by chtěl v Kometě zůstat až do konce ročníku a klidně čekat na šanci v roli náhradníka. To by však byla pro klub drahá „legrace“.

Ze třicátníků zůstávají v sestavě jen Michal Gulaši (34) a Michal Barinka (36). Pak už v ní jsou jen junioři plus jediný reprezentant střední generace Petr Zámorský (28).

Nespokojenost kouče s výkony zkušených neodnesli jen Němec s Freibergsem a před nimi Filip Pyrochta . Další na řadě je útočník Tomáš Vincour , o něhož projevil zájem nováček z Českých Budějovic. I když je Zábranský jeho bratranec, rodinná pouta se opět přetrhávají. Jako před dvěma lety kdy poslal Vincoura hostovat do Mountfieldu HK. „Ondrovi i Tomášovi jsem to řekl na rovinu,“ sdělil šéf Komety. Finální rozhodnutí provedl v úterý v noci po Spartě. Oběma hráčům končí po sezoně kontrakt a nový jim nebude nabídnut.

V této sezoně zasáhl Vincour do pětadvaceti utkání s bilanci 4+5. Také v ofenzivě věří boss mladíkům v čele s Pláškem, Horkým, Střondalou, o místo zdatně bojují Šoustal, Dvořák, Kunc, Matěj Svoboda, Brabenec…

