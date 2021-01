Šéf Komety vzkazuje (nejen) do Pardubic: Mueller není na prodej!

Svými čísly se prodává. V hokejové extralize dlouhodobě nehraje lepší cizinec. Američana Petera Muellera chce mít v týmu každý trenér a majitel klubu. Pokud na něj má peníze. V Pardubicích by se našly, v tom u miliardáře Petra Dědka problém nebude. Na všestranného útočníka se zabijáckým instinktem si myslí. Moc rád by ho údajně přivedl do své organizace. „Já si můžu myslet na vrtulník,“ reagoval pobaveně šéf Komety Libor Zábranský.