Brankář Klouček slyšel: Dostaň se do toho ve Vrchlabí! Příkaz splnil

Začátek sezony? Pro Milana Kloučka gólmanský horor. Po skvělé přípravě začala extraliga a puky létaly do jeho brány jak splašené. Sedmička od Liberce, od Sparty, pak 4 góly za třetinu od Třince. Lepší si v tu chvíli zakázat statistiky. Pardubice ho pak poslaly do první ligy a vrátil se silnější. Chytá jistě. „Říkal jsem si, že to snad není možný. Ale pak se to začalo postupně otáčet,“ vykládat po zápase s Mladou Boleslaví. Tam několika velkými zákroky pomohl k výhře 2:1 po prodloužení.

Jak cenné je pro gólmana v tuhle chvíli porazit Boleslav a dostat jen jeden gól?

„Bylo to strašné těžké utkání, dá se říct, že celý zápas jsme se do nich tlačili a oni čekali na protiútoky. Škoda, že se nám nepovedlo udělat tři body, ale i dva jsou super. Za výhru jsme hodně rádi.“

Před 10 dny skončil stejný zápas remízou i po prodloužení a Oscar Flynn pak v nájezdech proměnil tři nájezdy ze čtyř. Nechystal jste se už pomalu na jeho nápady?

„Trochu jsem to v hlavě měl, vím, že tady se jim v nájezdech minule dařilo a jemu obzvlášť. Ale hlavně jsem věřil, že máme dobré hráče, kteří rozhodnou prodloužení. Takže jsem se víc soustředil na tuhle část hry, ať pochytám, co na mě půjde. Nakonec to vyšlo.“

Ano, 14 sekund před koncem tam procpal Juraj Mikuš obránci puk mezi nohama...

„Tohle jsem právě moc neviděl, jen jak se kluci radují. Tak jsem začal taky.“ (usměje se)

Po prvoligové stáži ve Vrchlabí jste se vrátil ve větší pohodě. Od konce prosince vám úspěšnost zákroků jen jednou klesla pod 90 %, jinak se držíte výrazně nad hranou. Pomohla nižší soutěž psychicky hodně?

„Přípravu jsem měl úplně super. Pak ale přišel první zápas v Liberci, který nám celkově vůbec nevyšel a já dostal sedm gólů. Následovala pauza kvůli COVIDu, šel jsem na Spartu a zase jsem dostal sedmičku. Sebevědomí jsem nahoře moc neměl. Pak přišel ještě Dan Vladař. Mně v klubu řekli, že abych se do toho zase dostal, půjdu do Vrchlabí. Tam to bylo super. Přišel jsem na jiné myšlenky, kluci tam hrají parádně. Myslím, že teď je to už lepší, stoupají i naše výkony v Pardubicích a mně se chytá líp.“

Po přípravě právě vypadalo, že všechno šlape, v letním poháru jste chytal skvěle. Byl pak i pro vás velký šok, když se začátkem extraligy padal do branky jeden puk za druhým?

„No, třeba Tomáš Rolinek si ze mě dělal srandu, jestli jsem si formu nenačasoval moc brzo, když se mi dařilo hlavně v létě. (usměje se) V Generali Česká Cupu jsem dostal za 8 zápasů 14 gólů. Začala extraliga, přijedeme do Liberce, hned sedm. Na Spartě zase a tohle číslo tady bylo za dvě utkání. Pro psychiku to nebylo dobré. A vlastně aby toho nebylo málo, dostal jsem v následujícím utkání čtyři góly za jednu třetinu od Třince. Navíc jsem se zranil. Říkal jsem si, že to snad není možný. Ale pak se to začalo postupně otáčet, potrénovali jsme v Polsku, potom přišel nový trenér gólmanů. Teď se cítím dobře, na tréninku se snažím pořád pracovat naplno. Jsem rád, že můžu týmu pomoc k vítězství.“

Promítá se na gólmanovi pak pohoda, že si dovede užít zákrok a těší se na další?

„Jo, třeba ve Vrchlabí byly zápasy, kdy na mě šlo přes 40 střel. Vždycky když něco pochytáte, cítíte se dobře. Tohle jsem se snažil přenést do Pardubic. Extraliga a 1. liga se samozřejmě liší, ale ve výsledku je moje práce jenom jedna, chytit puk.“

Před zápasem s Boleslaví klub oznámil, že jste podepsal smlouvu na další rok. Tohle taky dodá klid, že nejbližší budoucnost je vyřešena a Pardubice s vámi počítají dál?

„Rozhodně, jsem moc rád, že přišla možnost tady prodloužit smlouvu. Vždycky se vám hraje lépe, když máte nějakou jistotu. Chci na sobě dál pracovat, všechno zlepšovat, abych mohl týmu co nejvíc pomáhat.“

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav, 2:1p. Těsný zápas rozhodl se štěstím Mikuš

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:34. Camara, 64:46. Mikuš Hosté: 11:18. A. Zbořil Sestavy Domácí: Klouček (Kantor) – Ďaloga, Nakládal, Mikuš, J. Kolář, Hrádek, Bučko, Holland – Paulovič, Poulíček, Blümel – Anděl, O. Roman, Camara – Koffer, R. Kousal, Kusý – Machala, Rohlík, Pochobradský. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc, Moravec, Pláněk, Klikorka, Šidlík – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – Kotala. Rozhodčí Jeřábek, Lhotský – Obadal, Šimánek Stadion enteria arena

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE