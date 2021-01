SESTŘIHY: Kometa udolala i Liberec. Třinec a Vary ukončily bídnou sérii

Sparťanský útočník Andrej Kudrna zakončuje do prázdné brány Litvínova • Pavel Mazáč / Sport

Oceláři po měsíci zabrali, Kanaďané mají první bod

Zápas se měl odehrát o den dříve v Hradci Králové, ale kvůli díře v ledu byl přeložen do Třince, když si kluby prohodily pořadatelství. V úvodní třetině vládli oba gólmani a vyřešili několik ošemetných situací. O něco aktivněji si počínali domácí, kteří zasypali Mazance šestnácti pokusy, ale hostující gólman tým zejména ve třech oslabeních podržel. Při dorážce Vrány mu pomohla i tyč.

Královéhradečtí se ujali vedení ve 22. minutě při hře ve čtyřech. Perret se trefil z pravého kruhu střelou zpoza obránce přesně nad lapačku Kacetla. Poté se hostům rýsovalo přečíslení tři na jednoho, když Kundrátek zlomil hůl, ale Lev situaci nevyřešil dobře.

Domácí hráli v prostřední třetině čtyři přesilové hry a jednu zužitkovali k vyrovnání, když se z dorážky prosadil Michal Kovařčík. U jeho branky si připsali první bod v extralize oba kanadští útočníci Rodewald a Leier. Skóre otočil nejproduktivnější obránce soutěže Gernát (6+20). K útočně laděnému zadákovi se dostal zblokovaný puk, přehodil si jej z bekhendu na forhend a zamířil zblízka přesně nad lapačku Mazance.

Poté se prosadil i nejlepší střelec soutěže. Stránský na obranné modré čáře zblokoval pokus Šaldy a Růžička mu přihrál puk do úniku. Mazanec situaci špatně vyhodnotil, proti puku vystartoval po chvilce váhání, ale bylo pozdě. Stránský mu udělal kličku a ač faulován, tak v pokleku zamířil do prázdné branky. Hosty mohl dostat na dostřel Smoleňák, jenže z mezikruží zazvonil na tyč Kacetlovy branky.

Domácí si vedení dlouho zkušeně hlídali a až do 55. minuty se hrálo bez šancí. Poté se za obranu dostal Kevin Klíma, ale Kacetl ho vychytal. Hosté odvolali Mazance zhruba minutu a půl před koncem a v jediné šanci kryl třinecký gólman šanci Orsavy. To už ale stejně běžely poslední sekundy. Ještě předtím zkoušel Kacetl trefit prázdnou branku a puk letěl přesně, ale zachytil ho hostující obránce ze vzduchu ve svém pásmu.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Na týmu už bylo poslední dva tři čtyři zápasy vidět, jak moc to chce zlomit a vyhrát. Jsou období v sezoně, kdy se dře a jste lepším týmem, máte šance, ale nedáte góly a prohrajete. Sice jsme opět prohrávali, ale kluci hráli výborně a myslím si, že první dvě třetiny jsme odehráli velmi dobře. Ve třetí jsme dodržovali výborně systémové věci, nikam jsme se nehnali a pohlídali jsme si vedení. Jsme hodně rádi, že jsme po dlouhé době vyhráli za tři body. Musím pochválit tým, jak šlapal.“

David Kočí (Mountfield HK): „Odehráli jsme dobrý zápas, bohužel jsme si ho prohráli trošku sami. Byli jsme hodně vylučovaní a Třinec využil jednu přesilovku k vyrovnání, čímž se dostal trochu na koně. Poté jsme udělali dvě individuální chyby a rázem jsme prohrávali 1:3. Měli bychom být lepší i v našich přesilovkách, musíme v nich soupeře trestat. Také se dlouhodobě trápíme při hře pět na pět, v níž dáváme málo gólů. Potřebovali bychom i tady střílet více branek, abychom takovéto zápasy urvali.“

SESTŘIH: Třinec - Mountfield HK 3:1. Oceláři zabrali! Berou tři body po deseti zápasech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:46. M. Kovařčík, 32:40. Gernát, 35:34. M. Stránský Hosté: 21:28. Perret Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Leier, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Dravecký (A) – Kofroň, Rodewald, Kurovský – Hrňa. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, F. Pavlík (A), R. Pilař, Gaspar, Šalda, Čáp – Kevin Klíma, Koukal, Orsava – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Cingel, Smoleňák (C) – M. Zachar, Morong, Lev. Rozhodčí Hodek, Kika – Gerát, Brejcha Stadion WERK Arena, Třinec

Zkrat Motoru v úvodu, výhru Hanákům trefil Káňa

Olomoučtí se dostali do vedení už ve čtvrté minutě: Káňa využil chybné hostující rozehrávky a přihrál na střed Nahodilovi, který měl dostatek prostoru i času na přesnou střelu. Druhou branku přidali domácí hned o 20 vteřin později. Čiliakovi propadla za záda nenápadná střela Ostřížka, pro volný puk si dojel Kolouch a dorazil ho do sítě. Hosté se snažili o rychlou odpověď, ale ze závaru před Konrádem nic nevytěžili. Znovu poté zahrozili až v přesilové hře pěti proti třem na konci třetiny. Pokusy Formana a Přikryla skončily mimo tři tyče a pokus Voženílka pokryl Konrád.

Snížit se hostům podařilo hned v první minutě druhé části. Vydarený využil přihrávku Holce zpoza branky a zblízka nezaváhal. O chvíli později navíc mohl srovnat Karabáček, ale Konrád jeho střelu z pravé strany vyrazil. Stejně úspěšný pak byl olomoucký brankář při střele Tomana z mezikruží. Čiliak naopak musel být v pozoru při dvou pokusech Bambuly.

Do dvoubrankového vedení se Olomouc dostala znovu v polovině zápasu během přesilové hry, kdy se nepovedená Ondruškova střela dostala ke Káňovi, který prostřelil hostujícího brankáře střelou pod horní tyč. Svižná druhá třetina pak nabídla ještě několik zajímavých situací na obou stranách hřiště. Největší šanci neproměnil domácí Tomeček, jehož pokus v samostatném úniku těsně minul hostující branku.

Do třetího dějství vstoupili lépe domácí a Káňa brzy střílel z levé strany mezi Čiliakovy betony. Puk sice hostujícímu brankáři propadl, ale od vnější strany brankové konstrukce se odrazil mimo. Stejný hráč pak pálil ještě o tři minuty později do Čiliakova ramene. Nebezpečnou tečí v přesilové hře se prezentoval také Nahodil.

Nevyužité šance mohly domácí mrzet sedm minut před koncem zápasu, kdy Jihočeši z ojedinělé šance snížili na rozdíl jediné branky. Forman předal puk Beránkovi a ten překonal Konráda střelou k bližší tyči. K další nebezpečné střele se půl minuty před koncem dostal Holec, ale jeho pokusu scházela razance a Konrád puk vyrazil.

SESTŘIH: Olomouc - České Budějovice, 3:2. Skvělý Káňa srazil rozjetý Motor

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:57. Nahodil, 04:17. Kolouch, 29:21. J. Káňa Hosté: 20:54. Vydarený, 52:56. Beránek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Valenta – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Ostřížek, Kolouch, V. Tomeček – Burian, Mácha, Bambula – Tomajko, Handl, Gřeš. Hosté: Čiliak (Strmeň) – Štencel, Slováček, Pýcha (C), Allen, Vydarený (A), Kubíček – Christov, Prokeš, Jonák – Forman, D. Voženílek, Z. Doležal – Karabáček, Toman, Holec – Beránek, R. Přikryl, Ville. Rozhodčí Robin Šír, Oldřich Hejduk – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc

Pražané i bez Horáka opět vyloupili Litvínov

Hned v úvodu nabídnul domácím přesilovou hru faulem Kalina a Machovský si v oslabení poradil s Irvingovou střelou. První velkou šanci měli v osmé minutě hosté. Polášek vysunul z vlastního obranného pásma přihrávkou na útočnou modrou čáru do úniku Zikmunda, ale Godla si s jeho střelou poradil.

Litvínov se ubránil při Štichově trestu a v čase 11:17 otevřel skóre, když Balinskisův pokus usměrnil za sparťanského gólmana dokonale přesně Hübl. V 17. minutě Pražané odpověděli a Godla pustil za svá záda Říčkovo nahození. Za 67 sekund už Sparta vedla. Při Hüblově vyloučení Řepík přihrál před brankoviště volnému Tomáškovi, který zkrotil puk a překonal litvínovského gólmana.

Po 93 vteřinách druhé části získali hosté už dvoubrankový náskok. Po rychlém protiútoku a kombinaci Kudrny s Tomáškem zakončil do odkryté branky Sukeľ. Ve 24. minutě Litvínov zareagoval. Godlou vyražený puk se dostal k Jarůškovi, který při střídaní Pražanů využil možnost samostatného úniku a prostřelil Machovského na vyrážečku.

Ve 28. minutě ale předvedla Sparta opět rychlý kontr a po Rouskově přihrávce zakončil do odkryté branky ze stejné pozice jako předtím Tomášek kapitán Řepík. Nejlepší střelec Pražanů, jimž chyběl v utkání centr elitní lajny Roman Horák, si připsal 18. gól v sezoně.

V polovině utkání nevyužil šancí domácích Jarůšek, který minul. Při Šmerhově vyloučení ve 36. minutě našel Lukeš před brankou obránce Šcotku, který opět snížil na rozdíl gólu.

Na přelomu druhé a třetí třetiny domácí odolali při Pospíšilově trestu a ve 44. minutě při hře čtyř proti čtyřem mohl vyrovnat Lukeš, ale Machovský zasáhl lapačkou. Do dalších velkých šancí ale Sparta domácí nepouštěla. Pět minut před koncem měl po Sobotkově přihrávce pojistku náskoku hostů na hokejce Řepík, ale trefil Godlu. Naděje domácím sebral 98 sekund před koncem při power play do prázdné branky Kudrna.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „Neodehráli jsme špatný zápas, ale na pár momentů jsme tam vypadli z role. Bylo to na konci první třetiny a na začátku druhé. Dostali jsem zbytečné góly, kdy nás soupeř přebruslil ve středním pásmu. Nějaké šance jsme tam měli, dali jsme dnes tři góly, po nějakém bodu jsme měli sahat, ale nakonec nemáme žádný.“

Miloslav Hořava (Sparta): „Na obou týmech bylo vidět, že se kumuluje únava z množství zápasů. Bylo tam hodně chyb i po stránce taktiky. I s nasazením už to nebylo jako v utkání v play off, ale takové unavené. Jsme rádi, že jsme získali tři body. Roman Horák byl dnes uvolněn ze zápasu z rodinných důvodů.“

SESTŘIH: Litvínov - Sparta Praha 3:5. Lídr tabulky vítězně, Verva marně dotahovala ztrátu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:09. V. Hübl, 23:25. Jarůšek, 35:51. Ščotka Hosté: 16:49. Říčka, 17:56. Tomášek, 21:33. Sukeľ, 27:24. Řepík, 58:22. Kudrna Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich (A), Demel, D. Kolář – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Petružálek, Žejdl, Látal – Helt, Jícha, Zygmunt. Hosté: Machovský (Salák) – Polášek, Košťálek, Jeřábek, Němeček, Jurčina (A), Kalina – Rousek, Sobotka, Řepík (C) – Kudrna, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Zikmund, Vitouch, Dvořáček – Šmerha. Rozhodčí Pešina, Veselý – Svoboda, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Energie se nakopla již bez borců ze zámoří

Karlovy Vary se proti Zlínu musely už obejít bez útočníků Kašeho a Lauka, kteří byli po výpomoci Západočechům nuceni vrátit se do zámoří. První větší šanci si vytvořil hned v úvodní minutě střelou z mezikruží hostující Karafiát a následně bekhendovou kličku nedotáhl do konce Ferenc. Skóre, však ve 12. minutě otevřeli domácí díky Vondráčkově teči po Graňákově nahození od modré čáry. Do rovnovážného stavu vrátil utkání hned o dvě minuty později Fryšara, jenž vrátil Dobiášovou střelu za Novotného záda.

Vedení hráčům z lázeňského města vrátil ve 22. minutě po vyšachování zlínské obrany střelou do odkryté branky Zabloudil a oslavil tak svou první extraligovou trefu. Do té doby ve většině činností aktivnější domácí měli blízko k další brance o chvíli později, ale Černochovu střelu vykopl na poslední chvíli na brankové čáře Novotný.

Ve 27. minutě uplatnil Flek svou rychlost a po samostatném úniku střelou mezi betony Hufa navýšil vedení Karlových Varů. Po třetí brance Zlín zvýšil svou aktivitu v obranném pásmu domácích, z čehož pramenily i šance Vopelky a Okála.

Závěrečná třetina již byla zcela v režii domácích. Ve 46. minutě bombou z mezikruží trefil čtvrtou branku Koblasa, o minutu později Šenkeřík sice dostal popáté puk za Hufova záda, ale po trenérské výzvě hostující střídačky byla branka zrušena z důvodu nedovoleného bránění Černocha v brankovišti. Ještě v téže minutě dosáhl již regulérní páté branky Beránek. Z poklidného závěru utkání vybočila již pouze rozmíška mezi Graňákem na straně jedné a Fořtem na straně druhé.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Zlín 5:1. Energie vítězí po šesti pádech, již bez Kašeho a Lauka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:41. Vondráček, 21:57. M. Zabloudil, 26:42. Flek, 45:08. Koblasa, 46:17. O. Beránek Hosté: 13:21. Fryšara Sestavy Domácí: F. Novotný (Horák) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – M. Zabloudil, Hladonik, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Huf (Kašík) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Suhrada – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Dufek, Karafiát, Okál – Herman, Fryšara, Dobiáš – J. Ondráček, P. Sedláček, Sebera. Rozhodčí Horák, Micka – Ondráček, Špůr Stadion

Senzační Lakatoš, čtyřmi body srazil Škodovku

Domácím před utkáním z rodinných důvodů vypadl ze sestavy kapitán Polák a Plzeň do zápasu vstoupila lépe. Úvodní aktivitu Indiánů zužitkoval v šesté minutě Kodýtek, který se z kruhu ukázkovým volejem opřel do Malátovy přihrávky z rohu hřiště.

Vítkovice se do hry dostávaly pomaleji. Ale v 10. minutě se individuálně prosadil Lakatoš, který se uvolnil na pravé straně a blafákem oklamal i gólmana Pavláta. Připsal si už svůj 15. gól v sezoně.

Západočeši si v prvním dějství počínali aktivněji, ale na druhý gól čekali až do začátku druhé třetiny. K vedení jim napomohla Kochova chyba v rozehrávce, kterou vzornou kombinací s Gulašem potrestal Pour.

Podobně však hosté nabídli gól i domácím: v 31. minutě zachytili domácí puk v útočném pásmu a vyraženou ránu Lakatoše doklepl Hruška. Skóre pak mohl přetočit Kovář, ale Pavláta z velké šance nepřekonal.

Západočeši tak šli potřetí v duelu do vedení. Pour ve 34. minutě zpoza brány vychytrale poslal puk na záda gólmana Dolejše, od nějž se kotouč odrazil za brankovou čáru.

V poslední sekundě druhé části ale Vítkovice opět dotáhly, když se jim během hry pět na čtyři povedlo v závěrečných vteřinách přejít z vlastního pásma až před plzeňskou bránu a rychlou souhru zakončil příklepem Hruška. Jeho zásah ale musel schválit videorozhodčí.

Domácí na startu třetí třetiny přečkali několik nepříjemných situací u vlastní branky, aby ve 49. minutě Lakatoš propálil z další přesilovky nekompromisní bombou Pavláta a zaznamenal už svůj čtvrtý bod v utkání.

Následně mohl náskok Vítkovic navýšit Krenželok, Pavlát se však přetlačit nenechal. Vítkovice to mrzet nemuselo, jelikož soupeř závěrečnou power play umocněnou vyloučením Gewieseho už nevyužil.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Pro nás je to velice cenné vítězství. Nebylo to jednoduché utkání. Až do stavu 3:3 jsme dotahovali, až jsme pak zápas otočili. Rozhodly speciální týmy. Dali jsme dva góly z přesilovek a naopak v oslabení jsme neinkasovali. Mužstvo chválím, že si pro vítězství došlo poctivým výkonem.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Pro nás je to trošku kruté, protože jsme neodehráli špatný zápas. V tom složení to bylo herně v pořádku, ale soupeři nabízíme góly strašně lacino. Nebyli jsme horší a je pro nás bolestivé, že odjíždíme bez jediného bodu. Porazila nás jedna vítkovická řada.“

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 4:3. Domácí třikrát prohrávali, i díky dvěma trefám Lakatoše však berou tři body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:45. Lakatoš, 30:12. Hruška, 39:59. Hruška, 48:12. Lakatoš Hosté: 05:19. Kodýtek, 23:13. Pour, 33:58. Pour Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Galvinš, Gewiese, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, R. Černý, Koch – L. Krenželok (C), Dej (A), Schleiss – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – Mallet, J. Mikyska, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dočekal. Hosté: Pavlát (Frodl) – V. Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Budík, L. Kaňák (A), Kvasnička – M. Lang, Suchý, Gulaš (C) – Malát, Kodýtek (A), Eberle – Rob, Stach, Pour – Slanina, Přikryl. Rozhodčí Pražák, Pilný – Axman, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Brněnskou výhru pečetil parádní nájezd Klepiše

V sestavě Komety chyběl obránce Ondřej Němec, který podle deníku Sport v Brně skončil, i útočník Tomáš Vincour, jenž má také údajně odejít. Liberci scházel vedle zraněných Ladislava Šmída, Ondřeje Vitáska a Tomáše Filippiho také distancovaný Michal Birner.

Hosté začali utkání velmi aktivně a hned v první minutě je mohl poslat do vedení Zámorský, Kváča byl ale na místě. V další velké šanci si na něj se svým bekhendovým blafákem nepřišel ani Horký. Domácí se osmělili až po osmi minutách hry, se střelami Knota a Jelínka si ale v poklidu poradil Vejmelka.

Skóre se poprvé měnilo ve 13. minutě. Chybu domácích v rozehrávce potrestal po nezištné Klepišově přihrávce střelou do odkryté klece Vojtěch Němec. Bílí Tygři mohli rychle odpovědět, Vlachův pokus ale skončil pouze na levé tyči Vejmelkovy branky. Udeřit tak mohla znovu Kometa, Zaťoviče ale v gólové šanci vychytal Kváča.

Krátce po začátku druhé části měl na hokejce vyrovnání Pavlík, tváří v tvář Vejmelkovi ale neuspěl. Severočeši se tak z vyrovnání radovali až o chvíli později. Lenc, který hrál 400. extraligový zápas, si narazil kotouč s Hanouskem a střelou do horního rohu nedal Vejmelkovi šanci.

Stejný hráč mohl hned vzápětí dokonce otočit skóre utkání, Vejmelka se ale blýsknul výborným zákrokem. První přesilovku v zápase si zahrála brněnská Kometa, se střelami Zámorského ale neměl Kváča potíže. Tři minuty před druhou sirénou šli hosté znovu do vedení. Druhý gól v zápase si připsal Vojtěch Němec, který tečoval mimo Kváčův dosah Freibergsovo nahození od modré čáry.

Třetí dějství začalo náporem domácích, kteří měli navíc k dispozici přesilovou hru. Velkou šanci na vyrovnání měl Knot, Vejmelka se ale stačil včas přesunout. Brněnský brankář se poté blýsknul i proti dělovce Vlacha a dorážce Jelínka. Liberečtí byli i nadále hodně aktivní a tlačili se za vyrovnáním, Vejmelka ale odolával. Po faulu Zámorského hráli navíc domácí přesilovku, šance Knota a Lence ale pokryl skvěle chytající Vejmelka.

Brňané se ve třetí třetině soustředili pouze na obranu a před Kváču se prakticky nedostali. Výjimkou byla šance Valského, hostující hráč ale mířil těsně mimo. Bílí Tygři sáhli v samém závěru ke hře bez brankáře a dočkali se kýženého vyrovnání. Rosandič nabil Vlachovi a ten ranou bez přípravy poslal zápas do prodloužení.

V nastaveném čase měli velké šance hostující Holík s Muellerem, Kváča ale svůj tým podržel. O osudu utkání musely rozhodnout samostatné nájezdy. V rozstřelu uspěli pouze Klepiš s Holíkem a vystřelili tak Brnu bod navíc.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Celé utkání jsme bojovali a dobývali soupeřovu urputnou obranu. Vytvořili jsme si hodně šancí, bohužel jsme opět nebyli dostatečně produktivní. Jsem rád, že se nám podařilo v závěru utkání vyrovnat, hráči si za tím gólem šli a zasloužili si ho. Nájezdy nám už poněkolikáté v sezoně nevyšly. Nejsme samozřejmě spokojeni s prohrou, po průběhu utkání jsme ale rádi, že jsme dosáhli alespoň na bod.“

Jan Zachrla (Kometa): „Zápas se odehrával v několika rovinách. V první třetině jsme měli hru pod kontrolou, dali jsme vedoucí gól. Měli jsme i další šanci a mohli jsme utkání rozhodnout. Poté se hra vyrovnala, ve třetí třetině jsme byli hodně pasivní. Liberec si vypracoval hodně šancí a nakonec vyrovnal. Mohli jsme rozhodnout už v prodloužení, nakonec se nám to povedlo až v závěrečných nájezdech.“

SESTŘIH: Liberec - Kometa Brno, 2:3sn. Sebejistý Vejmelka a Klepišův parádní nájezd rozhodli duel

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:16. Lenc, 59:01. J. Vlach Hosté: 12:21. V. Němec, 36:14. V. Němec, . Klepiš Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Kolmann, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Štibingr, Kunst – A. Musil, Najman, Lenc – Průžek, Bulíř, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – D. Špaček, Šír, A. Dlouhý. Hosté: Vejmelka (Schnattinger) – F. Král, Zámorský, Mlčák, Freibergs, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, V. Němec, Klepiš – Plášek ml., Kusko, L. Horký – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Hradil, Svoboda – Hynek, Votrubec Stadion Návštěva Bez diváků diváků

Těsnou bitvu rozsekl až Mikuš

Aktivněji do utkání vstoupili domácí hokejisté a do první velké šance se po Kusého pobídce dostal Kousal, jehož střelu ze samostatného úniku mezi betony brankář Krošelj zneškodnil. V šesté minutě se Dynamo zaradovalo, ale ne na dlouho. Po Rohlíkově přiťuknutí dopravil Machala puk za záda slovinského brankáře bruslí, což po důkladné prohlídce objasnil videorozhodčí.

Domácím pomohla získat vedení proměněná přesilová hra. Nakládalovu ránu od modré čáry ještě brankář hostí dokázal betonem vykrýt. V samotném závěru početní výhody Camara úspěšně dorazil další střelu kapitána Pardubic. Východočeši však vedli pouze 44 sekund, o srovnání stavu se šikovnou střelou, která Kloučkovi smolně propadla přes vyrážečku, postaral Zbořil. V samotném závěru první části mohl získat vedení hostům Bičevskis, jenž se zjevil sám před bránou, ale nedokázal trefit Šidlíkův prudký křížný pas brankovištěm.

Hned v úvodu druhé třetiny mohl Camara po Romanově pobídce vrátit Pardubicím vedení, ale ve velké šanci těsně minul mladoboleslavskou branku. Bruslaři zase promarnili Aldersonův únik, který zneškodnil gólman Klouček, k otočení vývoje utkání. Oba týmy získaly možnost přesilové hry ve druhém dějství. Mladá Boleslav nepotrestala Paulovičovu vysokou hůl, Pardubice zase Šťastného totožný přestupek. Stejně jako v prvním dějství bylo Dynamo střelecky aktivnější, vyrovnaný stav ale pokračoval.

Zajímavá partie pokračovala i atraktivní třetí třetinou. Na pardubické straně se neujala souhra Kusého s Kousalem, kterého vychytal Krošelj, v hostujícím dresu se svou ostrou střelou neprosadil kanonýr Šťastný. Mladá Boleslav poté bez větších obtíží přečkala třetí přesilovku Dynama.

V 55. minutě mohl vsítit rozdílový gól hostující Zbořil, jenž se na chvíli zjevil v zajímavé pozici, obětavým zákrokem mu zabránil skórovat domácí zadák Kolář, poté musel Klouček zasahovat levým betonem proti šanci Bičevskise z předbrankového prostoru. V poslední minutě vychytal pardubický brankář jasnou šanci Šťastnému.

Při hře tři na tři v nastavení se mohl prosadit Alderson, když nedorazil Šťastného střelu, na pardubické straně neuspěli Kusý s Romanem v akci dvou na jednoho. Čtrnáct sekund před koncem prodloužení rozhodl o pardubické výhře obránce Mikuš po předchozím Paulovičově průniku.

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav, 2:1p. Těsný zápas nakonec skončil vítězně pro Východočechy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:34. Camara, 64:46. Mikuš Hosté: 11:18. A. Zbořil Sestavy Domácí: Klouček (Kantor) – Ďaloga, Nakládal, Mikuš, J. Kolář, Hrádek, Bučko, Holland – Paulovič, Poulíček, Blümel – Anděl, O. Roman, Camara – Koffer, R. Kousal, Kusý – Machala, Rohlík, Pochobradský. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc, Moravec, Pláněk, Klikorka, Šidlík – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – Kotala. Rozhodčí Jeřábek, Lhotský – Obadal, Šimánek Stadion enteria arena