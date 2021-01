Robin Hood extraligy? Boleslav. Profesorská hra, nechápal Rulík

54. minuta. David Cienciala zvedá ruce nad hlavu. Rozhodčí se jde poradit s kolegou u videa. Po chvíli se vrací a rozpažuje. Puk nepřešel čáru celým objemem, brankář Denis Godla ho stihl zastavit včas. „Činel říkal, že se to dotklo toho bílého polštářku v bráně. Bohužel to nepřešlo celým objemem. Škoda,“ litoval útočník Pavel Kousal po zápase.

Od tohoto momentu Boleslavští tlačili, hnali se za vyrovnáním. To ale nepřišlo. Do té doby? „Velice špatný výkon celého mužstva,“ nechápal kouč Rulík.

V neděli to opravdu nebyl den Bruslařů. Předvedli jeden z nejhorších výkonů v sezoně, ne-li úplně nejhorší. Ačkoliv se brzy zásluhou Kousala dostali do vedení, záhy o něj přišli. V 12. minutě už vedl Litvínov. Ve druhé třetině Verva zvýšila na 3:1, navíc mohla přidat i další góly z několika úniků po propadácích boleslavské obrany. Z trestného střílení neuspěl Richard Jarůšek, který útočil na hattrick.

„Neměli jsme drajv, neměli jsme pohyb, který bychom potřebovali. S hrou jsme vůbec nebyli spokojení,“ láteřil Rulík. „S takovým výkonem nemáte šanci na úspěch proti žádnému týmu v extralize, ať je na jakékoliv pozici v tabulce.“

Boleslavi nešly ani přesilovky, zatím největší bolístka ambiciózního týmu v sezoně. Z pěti výhod si Šťastný a spol. nevytvořili ani tlak v útočném pásmu, natož nějakou šanci. „V podstatě jsme se tam nedokázali ani dostat. Některým klukům to nemuselo lepit, že jsme se tam nedostávali. Bohužel, musíme to zjednodušit, střílet všechno do brány a snad to bude lepší,“ doufá Kousal.

Až třetí třetina ukázala měřítko snesitelné s týmem z čela tabulky. „Ale to jsme prohrávali už o dvě branky. Litvínov se víc soustředil na obranu. I když jsme se zlepšili, tak to stačilo jen na zkorigování výsledku, ale už ne na obrat. Litvínov si výhru za důraz a dobrý pohyb zasloužil,“ zakončil Rulík své hodnocení.

Během měsíce Boleslav na domácím ledě padla dvakrát se Zlínem, teď s Litvínovem. Proti papírově silnějším týmům se přitom Bruslařům relativně daří. „Nevím, čím to je. Jestli to má každý hráč v hlavě, že přijede tým ze spodní poloviny tabulky, že to možná půjde lehčeji než proti lepším týmům? Teď jsou stejně všechny týmy vyrovnané. Každý zápas musíme hrát na sto procent,“ nenašel vysvětlení Kousal.

Bohatým bere a chudým dává. Robin Hood extraligy, dalo by se říct. Příští týden čeká Mladou Boleslavi náročná šichta v Hradci, doma s Třincem a na Spartě. Takže za devět bodů?

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Litvínov 2:3. Jarůšek dvěma góly řídil výhru hostů. K hattricku chybělo málo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:09. P. Kousal, 47:25. Alderson Hosté: 09:13. Jarůšek, 11:26. Helt, 24:08. Jarůšek Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Hrbas, Ševc (C), Moravec, Pláněk (A), Klikorka, Šidlík – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Kotala. Hosté: Godla (Zajíček) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Štich (A), Demel, D. Zeman – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Žejdl, Petružálek – Zygmunt, Jícha, Helt. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Hynek, Votrubec Stadion ŠKOENERGO aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

