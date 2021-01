Důkaz, že se dřina vyplácí. Lence sledují už i v NHL, potvrdil Ludvig

Klidně se na konci sezony může stát MVP play off. Je to přesně ten typ hráče, jakého si přeje mít v kabině každý kouč. Už nyní Radan Lenc bohatě přispívá svému týmu. Táhne jej góly (15), body (28), celoplošnou šichtou. „On je důkaz, kam vás dostane práce, pokora a charakter,“ tvrdí na adresu zapáleného bojovníka Jan Ludvig, v minulých sezonách dovednostní trenér Bílých Tygrů.

Nepopírá, že k Lencovi má blízko. Bavilo ho pracovat s dobře nastavenou pilou. Když před třemi roky 180 cm vysoké křídlo opouštělo rodnou Mladou Boleslav, z Radana, oblíbence fanoušků BK, se stal během jednoho dne a autogramu na smlouvě rivala Zradan. Při návratech do Boleslavi to neměl nikdy snadné. Ale co je snadné, když v životě chcete dosáhnout maxima. Po téhle trase stoupá i Lencova kariéra, její kredit.

Liberec - Karlovy Vary: Birner obral Weinholda o puk v rohu. Lenc ihned trestal gólem, 1:0

Ještě před pár sezonami patřil do ranku hráčů, jakých tu najdete desítky. Hráč s potenciálem. Otázka zněla: Využije ho do mrtě? Anebo si vystačí se slušným flekem v domácí soutěži? Radan Lenc se vydal cestou lopoty a bolavé námahy. Počkejte za rok, zda dva! Vydrží-li mu morálka z posledních sezon, může směle snít o nejvyšších hokejových patrech. „Vím, že Lencík je sledovaný skauty klubů NHL a i evropských lig,“ podotýká Ludvig, sám vyhledávač posil u Boston Bruins.

Devětadvacetiletý pracant absolvoval přísnou školu uznávaného mentora, jenž otevřeně volá po tom, aby se v českém hokeji začalo víc dřít. Lenc se dal s chutí i na box, který bývalý útočník New Jersey či Buffala zabudovává do svého učení. „I díky tomu Lencík drží v rukách všechny karty, jež hráč potřebuje k tomu, aby předváděl hokej, jaký si představuje. Je to kapitánský materiál. Se svojí povahou, inteligencí a pokorou má na to být lídrem týmu,“ nepochybuje. U Tygrů už jím je.

Ludvig neočekává, že se Lencův progres zastaví. „On je ten typ, který neusne. Když si vezmu, jak na tom byl po příchodu do Liberce a jak je na tom teď,“ pousměje se. „Tehdy měl v lepším případě na třetí lajnu, tvrdou dřinou se propracoval do elitních formací a do reprezentace. V mých očích je to jeden z nejlepších hráčů extraligy. A navíc prima kluk,“ soudí. Uvítá, pokud si co nejvíc zdejších hokejistů vezme z Lence příklad. „Poctivá práce přináší ovoce všude na světě. Jde to i u nás,“ těší Ludviga, jenž se loni v létě vrátil do Kanady.

SESTŘIH: Liberec - Karlovy Vary, 4:3. Vyrovnanou bitvu pod Ještědem rozhodl Knot

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:26. Lenc, 09:12. Lenc, 35:58. J. Vlach, 53:25. Knot Hosté: 31:57. Weinhold, 39:59. Koblasa, 41:59. Černoch Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Kolmann, Kunst – Birner (A), Bulíř, Lenc – Průžek, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Rychlovský, Najman, Šír. Hosté: Hamrla (Habal (A)) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – Jiskra, Hladonik, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Mrkva, Kika – Gebauer, Ganger Stadion Home Credit Arena, Liberec

