Jediné pozitivum Komety: brankářská trojka Jekel. Cítím se suprově, hlásí

Nejlepším hráčem Komety byl gólman Pavel Jekel, trojka působící v Třebíči si připsala 42 úspěšných zákroků. Důvodem jeho nasazení byl plánovaný odpočinek pro Karla Vejmelku a stále zraněný Lukáš Klimeš. Proto mu kouč Pavol Rybár už v neděli ohlásil, že v Olomouci nastoupí.

Trenéři chtěli mít Jekela, jenž si v extralize naposledy zachytal před více než čtyřmi lety, pro jistotu otestovaného i v elitní soutěži. Tohle se povedlo. Otázkou je, co bude dál, protože pětadvacetiletý chlapík hned po duelu vyrazil zpátky směr Třebíč, se kterou jej ve středu čeká utkání v Kadani...

Co se emocí týče, asi převládá nespokojenost z výsledku, že?

„Jo, je to škoda, doufal jsem, že kluci tam ještě v základní hrací době nějaký gólík přidají, abychom měli aspoň dva. Takhle máme jen jeden.“

I ten však zejména díky vám, připsal jste si 42 úspěšných zákroků...

„V takové zimě je pro gólmana určitě lepší, když je v zápřahu a nemrzne. Pro mě super zápas, jen škoda těch dvou gólů.“

SESTŘIH: Olomouc - Kometa Brno 2:1p. Úsporný hokej z obou stran rozhodl v prodloužení Káňa

Jak za vás propadl ten vyrovnávací, který musel rozhodčí řešit na videu?

„Šlo mi to nad beton mezi ruku a tělo, nešikovně mi to tam propadlo. Pak už nevím, jak ten puk za čáru docupital, protože jsem tomu byl zády. Jen jsem viděl, jak tam naši beci skáčou a snaží se to zachránit, ale bohužel.“

A druhá inkasovaná branka v prodloužení?

„Jeli přečíslení dva na jednoho, krásně si to z jedničky dali zpátky a já už jsem se nestihl odrazit zpátky.“

Po více než čtyřech letech jste se vrátil do extraligy, bylo to náročné na psychiku?

„Hlavu mám letos velmi dobře připravenou, hodně jsem na tom pracoval. V Třebíči se cítím fakt suprově a teď to bylo stejné. Mohl jsem jen překvapit. (úsměv) Je to posun o ligu výš, ale v Třebíči mě ujišťovali, že puk je všude stejný. Snažil jsem se všechno podržet a chytit, nechtěl jsem puky moc vyrážet, aby kluci neměli před bránou moc práce.“

Olomouc - Kometa: Rozhodovaly centimetry! Pokus Nahodila propadl Jekelovi do sítě, 1:1

„V tom, že jsem chytal za jiný mančaft, který preferuje trochu odlišný systém. Trochu jsem si na to na začátku musel zvykat, ale pak to bylo dost podobné. Prostě musím chytit puk.“

Obránci Komety oproti minulým rokům dost omladili...

„Snažil jsem se jim pomoct, křičet na ně, zastavovat jim puky za bránou. Nevidím v tom velký rozdíl.“