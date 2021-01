Ztráta vedení a trest za bod. Hořava: Únava? Strach o výsledek? Nevím

Největší vítězství oslavili už před pár dny. Smlouvu do konce ročníku prodloužil Vladimír Sobotka . „Jsme moc rádi, že zůstává. Vláďovo setrvání v týmu pro nás bylo prioritou. Je to vynikající článek do kabiny a skvělý hráč,“ mnul si ruce sportovní manažer Jaroslav Hlinka .

Hlavní motivace majitele 599 startů v NHL k pokračování v rudém dresu? Titul. „Měl jsem jasno, že chci zůstat. Jsem ve Spartě maximálně spokojený. Hrajeme dobrý hokej, máme šanci udělat úspěch, proto jsem se rozhodl zůstat,“ hlásil Sobotka po výhře. Pořádně vydřené výhře. Pražané Mladou Boleslav přetlačili 3:2 v prodloužení.

Sparta přitom vedla ještě pět minut před koncem druhé třetiny 2:0. Nechybělo moc, aby večer končila s hořkou pachutí dalšího prohýřeného náskoku. Hlavně v poslední dvacetiminutovce byli domácí mimořádně pasivní. Zatáhli se, přestali být důrazní a kupili chyby.

„Čekali jsme těžký zápas, což se potvrdilo. Boleslav byla od jeho poloviny lepší. Nevím, čím si tu pasivitu vysvětlit. Musíme se podívat na video, probereme to s hráči. Nevím, jestli to byla únava nebo nějaký strach o výsledek,“ krčil rameny trenér Miloslav Hořava. „Dvě třetiny jsme nehráli špatně, ve třetí jsme přestali dohrávat souboje. Dělali jsme chyby, ztráceli jsme puky, oni nám pak ujížděli. Byli aktivnější, víc stříleli. Nevím, jestli nám trochu došly síly. Bylo to těžké utkání, musíme se z toho konce ponaučit,“ přidal kapitán Michal Řepík .

Sparta - Mladá Boleslav: Šidlík vyzval na férovku Pecha. Pěstní souboj vyhrál

V honbě za otočkou Bruslaře nakopla bitka. Petr Šidlík vyzval k souboji Lukáše Pecha. Na ledě se to v cuku letu spárovalo. Zatímco ostatní spolu buď tančili kozáčka, případně se jen hlídali, tahle dvojice se do toho opřela. Šidlík do svého o 11 centimetrů menšího a 15 kilo lehčího soupeře bušil bez rukavic, proto schytal kromě čtyř trestných minut ještě desítku navrch. Řečeno boxerskou terminologií, vyhrál na body. Dva důležitější do tabulky ale brala Sparta.

„Nakoplo nás to. Cítili jsme šanci, bylo to pro nás velké povzbuzení. Od té doby jsme byli výrazně lepším týmem,“ hlásil hostující lídr David Šťastný . „Bod bereme. Měli jsme ve třetí třetině šance na výhru, ale po tom průběhu je bod dobrej. V prodloužení jsem bohužel udělal chybu a Sparta to potrestala,“ dodal.

O vítěznou trefu se postaral Řepík. Oba týmy čeká další zápas až v pátek, za čtyři dny. Tak dlouhou pauzu od Nového roku nezažily. „Ani nevím, co ty dva dny budu dělat, tyjo! Je to obrovský nezvyk. Je ale fajn, že si trochu odpočineme,“ usmál se Šťastný.

Sparta - Mladá Boleslav: Řepík vyřešil únik v prodloužení bekhendovým blafákem, 3:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:43. Košťálek, 34:17. Tomášek, 61:35. Řepík Hosté: 36:09. Dlapa, 49:39. Lunter Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Košťálek, Němeček, Kalina, Polášek, M. Jandus – Rousek, Sobotka, Řepík (C) – Kudrna, Horák, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc (C), Bernad, Dlapa, Šidlík, Allen, Moravec – Lunter, A. Zbořil (A), Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

