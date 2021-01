Fořt odčaroval Godlu, ale Zlín s Vervou potřetí padl: Problémy máme se všemi

„Každý zápas proti Zlínu byl velmi vyrovnaný, do konce bylo o co bojovat. Oba týmy hrají do obrany, rozhodlo, kdo promění šance. Pro nás bylo tohle vítězství hodně důležité, pokud chceme týmy pod sebou držet dole a nahánět ty nad námi. Hrálo se vlastně o šest bodů,“ shrnul trenér domácích Vladimír Országh.

Není to dávno, kdy vzájemné zápasy končily opačně. V minulém ročníku Zlín ze čtyř utkání Litvínov třikrát porazil. Z oblíbeného soupeře, se stal další protivník, jehož Berani nevidí moc rádi. „Když se ale podíváte na naše výhry a prohry, problémy máme úplně se všemi. V minulosti to proti Litvínovu bývalo lepší, pomohlo by nám, kdybychom se odpíchli na soupeřích, na nichž jsme pár let dozadu sbírali body. Jenže to tam chybí a tenhle zápas to ukázal,“ vracel se zlínský útočník Tomáš Fořt.

Právě on jako první ze svého týmu odčaroval kouzelníka v litvínovské brance. Zlínu se to povedlo po celkem 131 minutách. Jakub Ferenc nahodil puk před branku, Godla klopýtl a trochu ztratil balanc. Na Fořtovu dorážku už nemohl zareagovat. „Viděl jsem, jak se to Jakubovi zapletlo pod nohy, už jsem se chystal vracet, ale on dokázal nějak vystřelit. Spadlo to pod nohy, bek ani brankář nevěděli, kde je puk, stačilo to trefit,“ popisoval autor vyrovnání na 1:1.

Litvínov ve druhé části utekl dalšími trefami Hübla se Zygmuntem, jenže moc dlouho mu to nevydrželo. Obránce Oskars Cibulskis záhy dostal trest. Původně menší, po naléhání zlínského Tomáše Žižky, jehož předtím mimo hru sekl, ho však rozhodčí poslali předčasně do kabiny. Hosté po 19 sekundách dali gól, víc však v pětiminutové početní výhodě nepředvedli. Taky kvůli Godlovi.

„Chtělo to vytěžit z té přesilovky víc. Pak měl ještě obrovskou šanci Štěpán Fryšara, když ji hráli oni a propadli. Mohlo to být 3:3. Zápas otočily dvě menší chyby, to nakonec rozhodlo. V závěru jsme byli nebezpečnější, ale prostě už se nám vyrovnat nepodařilo. Ale ještě je dost utkání před námi, popereme se o to. V úterý máme volno, jak říkají cyklisti, už hraju na limitu. Pomůže to, věřím, že ještě zabojujeme a budeme stoupat tabulkou,“ slíbil Fořt.

„Zlín v poslední době hrál velmi dobře a jde nahoru. Pořád zbývá hodně zápasů na to, aby se to zvrtlo, ať směrem nahoru nebo dolů. Soustředíme se na dalšího soupeře, kterým budou Vítkovice. Další tým v naší těsné blízkosti,“ dodal litvínovský kouč Országh.

SESTŘIH: Litvínov - Zlín 3:2. Důležitý souboj o play off pro Vervu, rozhodl Zygmunt

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:27. Ščotka, 33:35. V. Hübl, 35:30. Zygmunt Hosté: 10:46. Fořt, 37:05. Fryšara Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich (A), D. Zeman – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Petružálek, Žejdl, Látal – Helt, Jícha, Zygmunt. Hosté: Huf (Kořének) – Žižka (C), Řezníček, Ferenc, Suhrada, M. Novotný, Nosek (A), Hamrlík – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Svoboda, Fryšara, Okál – Dufek, Karafiát, Köhler – J. Ondráček, P. Sedláček, Dobiáš. Rozhodčí Pešina, Lacina – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

