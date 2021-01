Hübl o překonání Hlinky: Srovnávat se nemůžu. Byl to aspoň pozdrav nahoru

Viktor Hübl navenek moc neprojevuje emoce, tentokrát se však docela zaradoval. V přesilovce pět na tři trefil po křižné přihrávce z nulového úhlu a vyrovnal stav zápasu s Vítkovicemi. O vítězství Litvínova 3:2 rozhodla Martin Látal, jehož lehkou střelu srazil obránce Galviš. Hübl předtím svojí devátou brankou v sezoně dosáhl 681. bodu za krušnohorský klub. Překonal Ivana Hlinku, který by se zrovna dožil 71 let.

„Před zápasem mi maséři řekli, že mi schází jeden bod. Srovnání s panem Hlinkou však odmítám, on byl osobnost, jeden z nejlepších hokejistů u nás. A na ty body potřeboval asi půlku zápasů, co já. Ale měl by narozky, tak to byl aspoň pozdrav nahoru,“ vykládal Hübl.

Zápas se lámal zhruba v polovině. Vítkovický kapitán Roman Polák nedohrál už předchozí prosincové utkání v Litvínově kvůli trestu za píchnutí hokejkou. V úterý taky skončil předčasně, po kolizi na modré čáře zůstal ležet a pak za asistence odjel do kabiny. Hostující tým do té doby vedl 2:0, byl lepší, na brankáře domácích Godlu se valila jedna šance za druhou. Po kontaktním gólu, který dala Verva z protiútoku po Polákově zranění, se jeho hra rozsypala.

„Na modré zastavil puk a jeden z hráčů mu projel pod nohou. Roman je parádní do defenzivy, budí respekt, určitě to pro nás bylo oslabení. Už jen ztráta takového hráče mužstvo ovlivní, ztráta to je obrovská,“ přiznal vítkovický asistent Radek Philipp.

Viktor Hübl už v této sezoně překonal bodový rekord v základní části extraligy, přeskočil metu 1200 sehraných utkání. V den nedožitých narozenin Ivana Hlinky se na největší litvínovskou legendu dotáhl přihrávkou na úvodní gól domácích, zásahem z 38. minuty po Pospíšilově pasu ji překonal.

„Podařilo se mi to trefit, pěkně sehraná akce,“ liboval si. „Nikdo nemohl počítat, že se mi to jednou povede. Ještě před čtyřmi lety, kdy jsem se posunul na druhé místo, mi chybělo nějakých sto dvacet bodů a myslel jsem si, že to nejde stihnout. Najednou tady stojím a bavíme se o tom, že mám víc bodů než Ivan Hlinka. Ale srovnávat se s ním, to vůbec nejde,“ pokračoval.

Historické záznamy vylepšuje 42letý veterán v poslední době snad každý druhý týden. Ale nemyslí na ně, stejně jako neměl políčeno na Hlinkův rekord. „Co teď dál? Nevím, nic v merku nemám. Ale myslím, že pokud jde o rekordy, bude to asi všechno. Důležité je, že mě hokej pořád naplňuje a nabíjí. Ještě se umím připravit na zápas, zdraví drží. Jsem rád, že jsem týmu nějak prospěšný a v tomhle věku ještě můžu hrát,“ dodal Hübl.

SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 3:2. Hübl při obratu překonal rekord Hlinky o jeho narozeniny

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:04. Jarůšek, 37:01. V. Hübl, 42:47. Látal Hosté: 10:04. L. Krenželok, 23:09. Werbik Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Zeman, Demel, Štich (A), Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Petružálek, Žejdl, Látal – Helt, Jícha, Zygmunt. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, L. Doudera – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Dej, Irgl – Fridrich, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Werbik, M. Kalus. Rozhodčí Adam, Pilný – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE