Zkušený centr pro Vítkovice! Přichází Stach, opačným směrem jde Dočekal

Vítkovice nadále posilují, na pozici centra získaly Davida Stacha. Do Plzně za něj v rámci vzájemného hostování posílají křídelníka Martina Dočekala. Výměna platí do konce sezony. Vítkovice potřebovaly do středu formace hráčskou náhradu za Rostislava Marosze, který se po konci hostování vrátil do Kladna.