SESTŘIHY: Plzeň vynulovala Dynamo. Zlín - Sparta 2:4. Ocelář Špaček 0+3

Náramná první třetina Bruslařů

Hned při prvním střídání trefil tyčku domácí útočník Forman, který se loučil s Motorem a vrací se z hostování do Sparty. V oboustranně živelném začátku nezvládl Motor svoji první přesilovku, kdy nedokázal pořádně zaútočit a navíc po fatální chybě Přikryla inkasoval z úniku Stránského.

Mladoboleslavští potom udělili extraligovou lekci Jihočechům, kteří se snažili hrát hokej, ale zapomínali na důslednost při bránění. Druhý gól přidal Bernad švihem z pravého kruhu a využil přitom zakrytý výhled brankáře Strmeně. Potřetí se z mezikruží prosadil exbudějovický obránce Allen, jemuž domácí nevěnovali dostatečnou pozornost. Na straně Motoru se dostali do šancí Beránek, Holec či Doležal.

Druhé dějství otevřeli Středočeši dalším zvýšením náskoku z rychlé protiakce a jízdy dvou na jednoho, kterou zakončil u levé tyčky Šťastný. Prospalovým svěřencům se dokonale vydařila teprve třetí početní výhoda, v níž uzamkli soupeře v pásmu a Voženílek protlačil puk za brankovou čáru.

Hosté brzy odpověděli gólem Kotaly, jemuž usnadnila střelbu z pravého kruhu rozhozená jihočeská defenziva. Za pouhé dvě minuty snížil důrazný obránce Plášil z prostoru mezi kruhy po ukázkové Holcově přihrávce od mantinelu.

Při vyloučení Přikryla na začátku třetí třetiny se dostal do vyložené šance Jonák, ale před brankářem Růžičkou promáchl. Pojistku na výsledek přidal v 50. minutě Stránský po střele z levé strany. Domácí sympaticky bojovali až do závěru, příležitost ke zkorigování měl Holec, ale skóre už se nezměnilo.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovice): „Soupeř zvítězil zaslouženě, pro nás byl výsledek ještě milosrdný. Z naší strany to nemělo nic společného s extraligovým hokejem. Chybělo nám úplně všechno, podali jsme ostudný výkon. Neudělali jsme vůbec nic, od čeho bychom se mohli odpíchnout, byli jsme horší ve všech činnostech.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Pro nás bylo důležité, že nám vyšla úvodní třetina. Tři vstřelené góly nás uklidnily a potom jsme měli zápas více méně pod kontrolou. České Budějovice kontrovaly, ale nepustili jsme je blíž k výsledku. Jsme rádi, že jsme získali body po nevydařeném vystoupení v Karlových Varech, kde jsme hráli hodně zle. Dnes jsme to chtěli napravit.“

SESTŘIH: České Budějovice - Mladá Boleslav 2:6. Drtivý nástup hostů rozhodl. Dvakrát se trefil Stránský

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:07. D. Voženílek, 31:53. Plášil Hosté: 09:08. J. Stránský, 13:00. Bernad, 16:25. Allen, 20:35. Šťastný, 30:51. Kotala, 49:32. J. Stránský Sestavy Domácí: Strmeň (Čiliak) – Plášil, Slováček, Kubíček, Vydarený, Lytvynov, Štencel – Z. Doležal, Toman, Forman – Alderson, R. Přikryl, M. Novák – Holec, D. Voženílek, Jonák – Ville, P. Novák, Beránek. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Bernad, Allen, Šidlík, Moravec – Šťastný, A. Zbořil, Lunter – Kotala, Cienciala, Jääskeläinen – P. Kousal, Najman, Flynn – J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad. Rozhodčí Hejduk, Sýkora – Komárek, Votrubec Stadion Budvar aréna

Jízdu Bílých Tygrů zastavil Ostřížek

Zápas začal hodně ostře a již od první minuty tak bylo znát, že si oba týmy na ledě nic nedarují. První větší šanci měli domácí, Birnerovo nahození ale zastavila pravá tyč Lukášovy branky. Na druhé straně zahrozil z rychlého brejku Klimek, Pavelka ale výborně zasáhnul.

Poté se hra odehrávala převážně ve středním pásmu a spíše než hokejovou krásu nabízela řadu osobních soubojů. První přesilovku zápasu si zahráli Hanáci, Pavelku ale prakticky neohrozili. Dobrou příležitost měl poté liberecký Birner, Lukáš ale jeho střelu z mezikruží s obtížemi zastavil. V závěru první dvacetiminutovky mohla jít Olomouc do vedení, proti Nahodilovi ale výtečně zasáhnul Pavelka.

V úvodu druhé části hráli hosté v početní výhodě a Pavelku dvakrát nebezpečně prověřil Káňa, liberecký brankář ale odolal. Do vedení tak šli ve 28. minutě Severočeši. Najman se prosmýknul do útočného pásma, obkroužil Lukášovu klec a krásným pasem vybídnul ke skórování Grígera.

Střelec úvodní branky měl o chvíli později další velkou šanci, tentokrát mu ale před poloodkrytou brankou sjel kotouč z hokejky. Olomoučtí se před Pavelku dostávali sporadicky, výjimkou byla dobrá šance Káni.

Do třetího dějství vstupovali Liberečtí v početní výhodě, hosté se ale bez problémů ubránili. Krátce po skončení oslabení navíc Olomoučtí sami udeřili. Nahodil nabil na modrou čáru Ondruškovi a jeho dělovka bez přípravy skončila za Pavelkovými zády. Domácí si mohli své vedení vzít zpět ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, sehráli je ale špatně a Lukáše prakticky neohrozili.

Hanáci tak opět trestali a ve 48. minutě šli po ukázkově sehraném přečíslení a trefě Ostřížka dokonce sami do vedení. Liberečtí tak museli vrhnout veškeré síly do útoku, často ale naráželi na výborně zformovanou obranu hostů. V samém závěru ještě domácí sáhli ke hře bez brankáře a v poslední vteřině měl obrovskou příležitost Birner, Lukáš ale vytáhnul famózní zákrok a Olomouc se mohla radovat z cenného vítězství.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Nejsme spokojeni s výsledkem, i když to pro nás po dvou třetinách vypadalo příznivě. Hrozně těžko jsme se prosazovali přes urputnou obranu soupeře. Olomouc hrála hodně obětavě a výborně bránila. Mrzí mě, že jsme se ve třetí třetině nepomohli přesilovkami. Tam jsme mohli utkání otočit na naši stranu, ale bohužel se nám to nepovedlo, proto nemáme ani bod.“

Jan Tomajko (Olomouc): „V minulém utkání se Zlínem jsme propadli v nasazení a přístupu. Dnes jsme ale od začátku bojovali, byla to ta Olomouc, na kterou jsme zvyklí. Předvedli jsme to, co chceme hrát a myslím, že jsme si za velkou bojovnost, obětavost a nasazení výhru zasloužili. Základem naší výhry byl také skvělý výkon brankáře Lukáše.“

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 1:2. Ostřížek rozhodl o třech bodech pro svůj celek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:00. Gríger Hosté: 42:07. Ondrušek, 47:15. Ostřížek Sestavy Domácí: J. Pavelka (Kváča) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Kunst – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Rychlovský, Šír, Průžek. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), A. Rutar, Švrček, Dujsík, Valenta, Škůrek, Vyrůbalík (C) – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Burian, Strapáč, Gřeš – Ostřížek, Kolouch, Olesz. Rozhodčí Hradil, Pilný – Ganger, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec

Špaček se Ocelářům vyplácí, rozhodly tři přesilovky

Domácí hráli bez Leiera, kterému vedení klubu neprodloužilo smlouvu, ale poprvé s posilou Freibergsem. Na druhé straně nebyl ani na střídačce gólman Novotný, který v minulém utkání skóroval. V brance ho nahradil sedmnáctiletý Hamrla, který čelil 51 střelám.

Začalo se zostra. Hosté se už po pár sekundách dostali do přečíslení dva na jednoho, ale ani nevystřelili. Další střídání už Třinec vedl. Musilovo nahození od pravého mantinelu tečoval Michal Kovařčík. Karlovy Vary vyrovnaly v sedmé minutě zásluhou uzdraveného Vondráčka. Poté se zapotil a párkrát vyznamenal Hamrla. Jednou měl i obrovské štěstí, že Kurovský, který zakončoval do prázdné branky, trefil jen tyč.

Třinec se prosadil až ve druhé třetině, už po 13 sekundách skóroval po vyhraném buly Gernát střelou od modré čáry. Slovenský bek dal desátý gól v sezoně. Domácí velmi rychle vedení ztratili. První přesilovou hru zápasu využil Flek střelou zpoza pravého kruhu.

Hostům se stala osudnou chyba Šenkeříka, který ztratil ve středu hřiště puk a Kohout fauloval v úniku Kurovského. Trestné střílení proměnil Stránský, který si upevnil vedení v tabulce střelců 26. gólem v ročníku. Domácí vedení zvýraznili trefami Rodewalda a Michala Kovařčíka v přesilových hrách. Hosté se na nic extra nevzmohli, fair play gestem ale zaujal Šenkeřík, který odvolal vyloučení. Energie tím přišla o 31 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři.

Třinec začal i poslední třetinu rychlou brankou. Marcinko našel křížným pasem Růžičku, který ze své parkety v pravém kruhu upravil střelou bez přípravy na 6:2. Hosté se nevzdali, Weinhold v 51. minutě snížil a zápas mohl zdramatizovat Redlich. Jeho střelu z úniku vytěsnil lapačkou Štěpánek. V závěru ještě zazvonil na tyč domácí Roman. Až ve čtvrtém vzájemném utkání této sezony nezvítězili hosté.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „Hráli jsme dobře v útočném pásmu, hlavně první dvě třetiny. Vytvářeli jsme si spoustu šancí a super bylo, že jsme ve druhé třetině odskočili o tři branky. Poté to měly Karlovy Vary těžké, i když velmi dobře bruslily. Nahazovaly kotouče dovnitř a snažily se jít do brejkových situaci. Ale ohlídali jsme si to a zaslouženě jsme vyhráli za tři body.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Zápas se zlomil ve druhé třetině, kdy jsme kvůli našim čtyřem faulům inkasovali tři branky. Ve hře v pěti jsme obstáli, zápas nás stála nedisciplinovanost. Byly to zbytečné fauly, žádné zásadní věci, které by řešily nějaké ohrození branky. Byla to nešikovnost nebo nedisciplinovanost. S takovým soupeřem a s takovou ofenzivní silou, jakou má Třinec, tak se musíme takových věcí vyvarovat. I když jsme se snažili, hráči bojovali a nechali na ledě všechno, tak to bylo rozhodující, a proto Třinec vyhrál.“

SESTŘIH: Třinec - Karlovy Vary, 6:3. Tři slepené góly Ocelářů. Hosté marně dotahovali

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:14. M. Kovařčík, 20:13. Gernát, 28:32. M. Stránský, 30:33. Rodewald, 32:08. M. Kovařčík, 42:21. Martin Růžička Hosté: 06:10. Vondráček, 21:07. Flek, 50:29. Weinhold Sestavy Domácí: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, D. Musil, Jaroměřský, M. Adámek (C) – M. Stránský (A), P. Vrána, Martin Růžička – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Marcinko, Kurovský – Hrňa, Roman (A), O. Kovařčík – Dravecký. Hosté: Hamrla (Habal) – Weinhold, Šenkeřík, Plutnar, D. Mikyska, Pulpán (A), Zábranský, Klejna – O. Beránek, Hladonik, Flek – Redlich, Skuhravý (C), T. Mikúš – Koblasa, Černoch, Kohout – Vondráček, Vildumetz, Osmík. Rozhodčí Lacina, Vrba – Lučan, Kis Stadion WERK ARENA, Třinec

Fantom Frodl má druhou nulu v řadě

Domácím záhy pomohlo do vedení zaváhání Mikuše při rozehrávce, které potrestal tvrdou a přesnou ranou z levého kruhu Eberle. Hosté poté jen s obtížemi bránili dobře kombinující Indiány. V dobrých pozicích neuspěli Čerešňák s Pourem a ve 14. minutě po uvolnění Kodýtkem nepřekonal Malát forhendovým blafákem gólmana Barulina. Za chvíli se předvedl i jeho protějšek Frodl, když ho z přečíslení dvou na jednoho neprostřelil Rohlík.

Od začátku prostřední části se Východočeši zvedli díky lepšímu pohybu, ale brzdila je nedisciplinovanost. Domácí sice nejprve dvě početní výhody promarnili, ve 36. minutě se už však po odražené střele od zadního mantinelu prosadil pohotově dorážející Rob a zvýšil na 2:0. Hosté mohli ještě do přestávky odpovědět, po individuální akci Rohlíka ovšem nekrytý Kosticyn z bezprostřední blízkosti neskóroval.

V úvodu třetí dvacetiminutovky domácí nevyužili další početní výhodu a naopak ve 47. minutě z mezikruží pálil těsně nad Paulovič. Hosté následně nevyužili svoji jedinou přesilovku a v 51. minutě je málem definitivně zlomil Přikryl, jenž po akci tři na dva netrefil zblízka branku.

To se povedlo až Kvasničkovi, který si najel na ideální přihrávku Gulaše a z prostoru mezi kruhy upravil na konečných 3:0. Od další pohromy uchránila nevýrazné hosty v závěru ještě horní tyč po svižné střele Suchého. Východočeši tak čekají na zisk bodů již tři zápasy.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Jsme spokojeni s výsledkem. Musím říct, že i výkon byl velice dobrý bez hluchých míst. Nebyly tam pasáže, kdy by nás soupeř zatlačil. Cením si toho, že jsme soupeře nepustili do velkého množství šancí. Defenzivní hra byla z mého pohledu dnes velice dobrá. Jsem zvyklý na šest našich oslabení za zápas, tohle nepamatuji. Nedali jsme soupeři šanci na skórování a rozložení sil. Takových našich zápasů bez mnoha vyloučení bych si přál více. Nepustili jsme díky tomu Pardubice k možnosti výsledek zkorigovat.“

Richard Král (Pardubice): „Bylo to vyrovnané utkání, začátek zápasu měli lepší domácí, na konci třetiny jsme poměr sil vyrovnali. Ve druhé dvacetiminutovce jsme měli dobrý vstup do třetiny, bohužel nás pak přibrzdila vyloučení, Plzeň se dostala na koně. Většinu třetí části jsme hráli v soupeřově pásmu, bohužel ale v posledních zápasech nedáváme góly. Situace řešíme nevhodně, místo střely nahráváme a obráceně. Musíme zlepšit zakončení, což vychází z tréninku.“

SESTŘIH: Plzeň - Pardubice: Západočeši jsou třetí. Frodl má další nulu v krátké době

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:17. Eberle, 35:48. Rob, 57:44. Kvasnička Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), V. Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Kvasnička – M. Lang, Kodýtek (A), Gulaš (C) – Eberle, Suchý, Pour – Michnáč, Přikryl, Malát – Rob, Dočekal. Hosté: Barulin (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Bučko, Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Camara, O. Roman, Tybor – R. Kousal, Rohlík, A. Kosticyn – Kusý, Matýs, L. Horký. Rozhodčí Horák, Pražák – Pešek, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Parádní výkon Fridricha stačil Vítkovicím jen na bod

Za Ostravany poprvé nastoupil kanadský útočník Rob Flick, posila z maďarského Miškovce. Za Mountfield hrál slovenský zadák Dominik Graňák, který se vrátil do Hradce Králové z Karlových Varů.

Už po 100 sekundách se provinil proti pravidlům Mallet, hosté však přesilovku nevyužili. V 10. minutě otevřel skóre díky svému důrazu Fridrich, když se protlačil do zakončení a dokázal se štěstím zblízka překonat Mazance.

Vzápětí se Vítkovičtí opět bránili při oslabení a znovu byli úspěšní, i proto, že ho zkrátil faulující Cingel. Orsava byl při hře ve čtyřech na obou stranách blízko vyrovnání, jeho pokus však skončil na tyčce. Domácí pak ale inkasovali v závěru vlastní početní výhody z hole Perreta, jehož duchapřítomně vyslal do sóla Koukal.

Tým Mountfieldu dokázal ještě do přestávky dokonat obrat: Lev se díky důraznému forčekinku Smoleňáka dostal zblízka k zakončení a 84 sekund před koncem úvodní části chytře překonal Dolejše.

Oba celky poté nezužitkovaly po jedné početní výhodě a byl to právě hostující kapitán Smoleňák, kdo zvýšil po polovině základní hrací doby na dvoubrankový rozdíl po nastřelení puku v podání Blaina. Uběhlo však jen 64 sekund a Ostravané byli zpátky v zápase, kdy snížil Hruška. Dolejš pak sebral Graňákovi vrátit hostům dvoubrankový náskok.

Bez gólového efektu vyzněly i dvě přesilovky hráčů Mountfieldu krátce po sobě v úvodu třetího dějství. V 55. minutě pak znovu vstoupil do děje dnešní hrdina domácích Fridrich a postaral se o vyrovnání. Další obrat ve vývoji skóre mohli domácí dovršit v přesilovce, kterou měli k dispozici po Pavlíkově faulu v polovině 58. minuty, ale šlo se do prodloužení.

Ani v něm se však nerozhodlo, bitvu tak rozuzlily po dramatickém průběhu až nájezdy. Po Růžičkově gólu uspěl Fridrich, jenže druhou sérii dokončil gólem Cingel. Ve čtvrté vyrovnal Svačina a v páté posunul Vítkovice blíže výhře Flick, ale svou roli zvládl i Smoleňák.

V šesté sérii měl výhru nadosah Svačina, jeho pokus ale skončil na brankové konstrukci. Smoleňák s Fridrichem neproměnili, ale Cingel v osmé sérii ano a Flick už porážku svého celku neodvrátil.

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK, 3:4 sn. Vyrovnaný zápas dospěl až do nájezdové loterie

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:35. Fridrich, 33:34. Hruška, 54:09. Fridrich Hosté: 13:00. Perret, 18:36. Lev, 32:30. Smoleňák, . Cingel Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (C), Flick, Dej (A) – Fridrich, Stach, Schleiss – Mallet, Werbik, M. Kalus. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, Graňák, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar – Perret, Koukal, Kevin Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Smoleňák (C), Cingel, Lev – R. Pilař, J. Veselý, Jergl. Rozhodčí Pešina, Obadal – Bryška, Axman Stadion Ostravar aréna

Zlín - Sparta 2:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:30. Vopelka, 19:11. Karafiát Hosté: 09:28. M. Jandus, 10:28. Kudrna, 11:07. Tomášek, 41:55. Pech Sestavy Domácí: Huf (11. Kořének) – Žižka (C), Řezníček, Nosek (A), M. Novotný, Gazda, Suhrada, Ferenc – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Svoboda, Fryšara, Okál – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – J. Ondráček, Karafiát, Dufek. Hosté: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Košťálek, Němeček, O. Němec, Polášek, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Zikmund, Vitouch, Kudrna. Rozhodčí Kika, Veselý – Brejcha, Frodl Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín