Posily Vítkovic: ostrý Flick, Stach mohl rozhodnout. Blýskl se Fridrich

„Prohrávali jsme 1:3, takže zlatý bod, i když je škoda, že nebyly dva,“ komentoval Stach. Za Vítkovice hrál už druhý zápas, poprvé naskočil v pátek proti Litvínovu (3:2). Proti Mountfieldu si připsal první bod v novém klubu, přihrával na vyrovnávací branku Fridrichovi na 3:3. „První dvě třetiny z mé strany nebyly dobré, bylo tam hodně oslabení a byl jsem ztuhlý, nebyl jsem schopný se dostat do zápasu. Až v poslední třetině jsem se cítil líp, i asistence byla vzpruha. Jsem za to rád.“

V poslední minutě normální hrací doby mohl Stach dokonce rozhodnout. V přesilovce dostal od Malleta puk pod nohy, nestačil se před odkrytou bránou srovnat. „Velká škoda, mohl jsem si to třeba šikovněji přikopnout,“ mrzelo ho.

Za přesun z Plzně je rád. „Těší mě, že hraju na centru a líbí se mi tady moc,“ pochvaluje si. „Jsem překvapený zázemím, hodně kluků znám z mládežnických reprezentací nebo kempů. Se Šlajsíkem (Schleissem) jsem hrál v Plzni a Doudas (Doudera) je stejně jako já z Kladna. V tom je to pro mě jednodušší.“

Vítkovice - Mountfield HK: Fridrich se prosadil i přes dvojblok hostů, 1:0

O rok starší Kanaďan Robert Flick bude mít se seznámením větší práci. Přišel z maďarského Jegesmedvéku, v Evropě hraje poslední čtyři sezony. V minulém ročníku byl ve Znojmě (37 zápasů/ 39 bodů, 16+23). Trenéři si od něho, stejně jako od kreativního Stacha, slibují právě vylepšení produktivity.

Proti Hradci začal Flick sebevědomě. Dobře vodil puk, ostře srazil Veselého. Jednou zbytečně fauloval, byl u jedné inkasované branky. Stejně jako Stach mohl v 56. minutě rozhodnout. Za stavu 3:3 šikovně objel bránu, ke gólu mu nechybělo moc. Ve druhé přesilovkové formaci dostal prostor právě se Stachem, ale souhru ještě budou muset vylepšit. Na seznámení neměli prakticky žádný čas.

„Hledáme se, přesilovky zatím nejsou oslnivé, ale věřím, že si to sedne,“ doufá Stach, který byl na ledě u dvou vstřelených branek. „Nejde to jen tak ze dne na den, musíme je potrénovat, vyhovět si.“ Trenéři oba nové centry poslali i na nájezdy. Stach neuspěl, Flick proměnil jeden ze dvou. „Chtěli jsme centry, oba jsou rozdílní,“ říká o posilách Miloš Holaň. „David je spíš technický a do spolupráce, Rob je přímočařejší, má dobrou střelu. Od obou čekáme body.“

Body tentokrát zařídil teprve dvacetiletý Petr Fridrich. Dva góly dal, na jeden přihrál. Z 22 zápasů má už 10 bodů (3+7, +9 bodů v hodnocení +/-). „Měl svůj den, hrál velice dobrý zápas, ale není to pro mě překvapení,“ ocenil mladíka Holaň. „Ten kluk strašně dobře pracuje, je poctivý, má dobré myšlenky i návykové věci, chce něco dokázat. O místo v základu si říká výkonem, ne věkem.“

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK, 3:4sn. Cingel' dvěma nájezdy rozhodl vyrovnaný zápas.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:35. Fridrich, 33:34. Hruška, 54:09. Fridrich Hosté: 13:00. Perret, 18:36. Lev, 32:30. Smoleňák, . Cingel Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (C), Flick, Dej (A) – Fridrich, Stach, Schleiss – Mallet, Werbik, M. Kalus. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, Graňák, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar – Perret, Koukal, Kevin Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Smoleňák (C), Cingel, Lev – R. Pilař, J. Veselý, Jergl. Rozhodčí Pešina, Obadal – Bryška, Axman Stadion Ostravar aréna

