Rekordman Doudera: začínal vedle Jágra, teď se těší na bratrské derby

Vyrůstal v Kladně, první extraligové zápasy hrával vedle Jaromíra Jágra, Tomáše Plekance nebo Tomáše Kaberleho, ale do klubové historie se zapsal na druhém konci republiky. Obránce Milan Doudera (28 let) si po nedělním vítězství nad Karlovými Vary (6:3) připsal zápas číslo 396 v barvách třineckých Ocelářů. V historickém pořadí se posunul na první místo před Josefa Hrabala. Dnes může jubileum oslavit v pikantní bitvě proti mladšímu bratrovi Lukášovi, který aktuálně obléká dres Vítkovic. Derby Třince s Vítkovicemi začíná v 17 hodin.

„Je to obrovská čest, nikdy bych nevěřil, že se to může podařit, když jsem do Třince přicházel,“ komentoval Milan Doudera pro klubové stránky. „Beru to jako odměnu za svou práci. Zpětně jsem vděčný vedení a trenérům, že si mě vybrali. Jsem v Třinci maximálně spokojený, je skvělé být součástí ocelářské rodiny. Nic ale nekončí. Doufám, že nějaké zápasy ještě přidám.“

Doudera přišel do Třince v létě 2014 společně se svým bratrem Lukášem. V té době už měl za sebou dvě extraligové sezony v rodném Kladně. Hned v první (2012/13) si zahrál vedle největších kladenských hvězd. Během výluky v NHL za rodný klub hrávali Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec, Tomáš Kaberle nebo Marek Židlický.

„Vrátil jsem se v té době z Kanady, kde jsem dva roky hrával juniorskou soutěž,“ vzpomíná na parádní hokejovou školu Doudera. „Bylo mi devatenáct. Začínal jsem v juniorech, ale docela brzy si mě vytáhli do áčka. Byla to obrovská zkušenost, hrát po boku takových hvězd. Kvůli výluce NHL jsme měli nabitý kádr a všude tam, kde hrálo Kladno, bylo beznadějně vyprodáno. Byla to parádní zkušenost, která formovala mou kariéru.“

V našlapané sestavě Ocelářů se ofenzivní bek bez větších problémů prosadil. Na rozdíl od mladšího bráchy Lukáše (23 let), který šel v roce 2017 do Litvínova a momentálně je sedmým bekem Vítkovic. Milan Doudera je nedílnou součástí třineckého týmu už sedmou sezonu. S Oceláři slavil titul (2019) i stříbro (2015), dostal se na mistrovství světa (2016). Za 396 zápasů nasbíral 117 bodů (33+84). Když se ho zeptáte na góly, okamžitě si vybaví tři nejpěknější, či nejdůležitější.

„V hlavě nosím tři trefy,“ usmívá se. „V první sezoně to byl gól během semifinále do sítě Sparty. Druhým okamžikem byla branka Vítkovicím, kdy jsem na podzim 2017 skóroval po sólové akci během oslabení třech proti pěti. A třetí trefa, na kterou nezapomenu, byla v semifinále play off 2019, kdy jsem v pátém utkání rozhodl domácí zápas proti Plzni. To byl gól v poslední minutě, který nás hodně přiblížil k finále.“

Rád vzpomíná i na světový šampionát 2016 v Moskvě. Dodnes je přesvědčený, že tehdy měli pod vedením Vladimíra Vůjtka urvat medaili. „Bylo mi dvacet tři let, fantastický zážitek,“ vzpomíná Doudera. „Člověk na to vždy jen kouká v televizi a najednou si může zahrát proti největším světovým hvězdám. Měli jsme super tým, až do čtvrtfinále jsme vyhráli všechny zápasy, jenž nám nevyšly nájezdy v utkání proti USA. Konec po čtvrtfinále nás mrzel už kvůli panu Vůjtkovi, který byl výborným trenérem.“

NEJVÍC ZÁPASŮ V OBRANĚ ZA TŘINEC (základní část i play off) 1. Milan Doudera 396 zápasů 117 bodů (33+84) 2. Josef Hrabal 395 zápasů 152 bodů (38+114) 3. Ľubomír Sekeráš 385 zápasů 218 bodů (71+147) 4. Vladimír Roth 357 zápasů 182 bodů (50+132) 5. David Nosek 318 zápasů 86 bodů (28+58)

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion WERK ARENA, Třinec

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 39 24 2 5 8 147:86 81 2. Třinec 38 22 4 5 7 137:99 79 3. Plzeň 39 19 4 6 10 123:96 71 4. M. Boleslav 38 18 5 6 9 123:91 70 5. Liberec 38 18 5 4 11 111:86 68 6. Mountfield 38 18 4 3 13 107:90 65 7. Pardubice 38 15 5 3 15 99:107 58 8. K. Vary 38 15 5 2 16 107:122 57 9. Brno 38 12 5 4 17 100:109 50 10. Litvínov 38 11 7 3 17 92:106 50 11. Vítkovice 38 11 4 6 17 86:107 47 12. Olomouc 38 11 3 4 20 74:111 43 13. Zlín 38 9 3 3 23 80:121 36 14. Č. Budějovice 38 4 4 6 24 95:150 26

HC Oceláři Třinec

Vše o klubu ZDE