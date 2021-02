Plzeň bez obkladů uzemnila Dynamo. Rozjel ji Eberle, na gól čekal od září!

„Myslím, že jsme hráli slušně. Do zápasu jsme dobře vstoupili, samozřejmě brzký gól týmu hodně pomohl. K utkání jsme přistoupili, jak jsme měli, hodně jsme toužili napravit nepovedené utkání na Spartě. Od první minuty jsme si šli za třemi body, což myslím bylo i vidět. Pomohli jsme si i přesilovkou, troufnu si říct, že jsme byli lepší než Pardubice,“ hodnotil Jan Eberle, autor první plzeňské branky.

Ve 2. minutě ztropil Juraj Mikuš žákovskou chybu, když se snažil ještě v obranném pásmu křižnou přihrávkou rozjet protiútok. Eberle situaci dobře přečetl, zachytil puk ještě za modrou čárou a dál se s tím moc nepáral. Fláknul to Barulinovi pod horní tyč. „Povedlo se mi vystihnout rozehrávku, vypálit nahoru. Nechtěl jsem nic vymýšlet a tím jsem možná jejich gólmana zaskočil. Jsem rád, že se to o tyčku odrazilo konečně taky dovnitř. Dostali jsme se do vedení a hrálo se nám pak dobře,“ líčil.

Ulevilo se mu, byl to jeho první zásah od 25. září loňského roku. „Člověk za tím musí jít pořád stejně, nemá cenu něco měnit. Šance byly, měl jsem několik tyček. Musíte si za tím jít, ale přiznám, že to ze mě i trochu spadlo,“ pokračoval Eberle.

Plzeň - Pardubice: Kvasnička z mezikruží překonal Barulina, 3:0

Plzeňský led je pro Východočechy snad zakletý. Za tři body tam nezvítězili od začátku prosince 2012, tedy víc než osm let! Při vzájemných soubojích v této sezoně platilo, že vždycky vyhrají domácí. Ve svižném a rychlém duelu předvedli Indiáni výkon bez hluchých míst. Našlo by se jen málo pasáží, kdy je soupeř vyloženě zatlačil. V defenzivě si vedli velice svědomitě, a když už se soupeř dostal do šance, Frodl je podržel. Naopak pardubický Barulin nechytil nic navíc.

Nejčastěji skloňovaným slovem byla po zápase disciplína. I na tu Plzeň v poslední době doplácela, od Sparty inkasovala v oslabení tři branky. Tentokrát si její hráči dobrým pohybem vynutili čtyři pardubické fauly a jednu přesilovku využili. Dynamo hrálo v početní převaze pouze jednou.

„Takový zápas nepamatuju, jsme zvyklí na šest a víc oslabení v zápase. To pak má na utkání vliv, soupeři neposkytnete tolik příležitostí ke skórování. V oslabeních se nám taky v poslední době nedařilo, tohle všechno hrálo pro výsledek. Nepustili jsme Pardubice do tlaku a možnosti zápas zkorigovat. Podobných zápasů bych si přál víc,“ mluvil spokojeně plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

„Měli jsme lepší pohyb než Pardubice a z toho pramenily jejich fauly. Samozřejmě, v žádném zápase člověk nechce faulovat, někdy se to tak seběhne nebo člověk až moc chce. Ale jsme rádi, že jsme hráli téměř bez vyloučení a i tu jedinou jejich přesilovku ubránili. Moc nám to pomohlo, že jsme mohli hrát při stejném počtu a ne se pořád jen bránit,“ řekl Eberle.

Taky kvůli početné marodce se složení plzeňských lajn mění. Rozpadl se i útok rafanů, který vydržel nejdéle pohromadě a v němž Eberle nastupoval s Kodýtkem a Strakou. „Jsem profesionál, hraju to už nějaký rok a spoluhráčů jsem zažil spousty. Je plno důvodů, proč to máme takhle složené a já nejsem od toho, abych sestavoval jednotlivé formace. Snažím se odevzdat co nejlepší výkon, ať nastoupím s oběma Petry nebo jsou to Filipové (Suchý a Přikryl). Cíl je vždycky jediný, plácnout si po zápase s gólmanem na oslavu vítězství, osprchovat se a dát si pivo,“ dodal plzeňský útočník.

SESTŘIH: Plzeň - Pardubice: Frodl má druhou nulu v řadě. Západočeši jsou třetí

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:17. Eberle, 35:48. Rob, 57:44. Kvasnička Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), V. Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Kvasnička – M. Lang, Kodýtek (A), Gulaš (C) – Eberle, Suchý, Pour – Michnáč, Přikryl, Malát – Rob, Dočekal. Hosté: Barulin (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Bučko, Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Camara, O. Roman, Tybor – R. Kousal, Rohlík, A. Kosticyn – Kusý, Matýs, L. Horký. Rozhodčí Horák, Pražák – Pešek, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna

