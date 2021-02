Forman zpátky ve Spartě: Změna ambicí a první lajna. Co Prospal?

Jak jste si užil návrat?

„Moc! Vyhráli jsme, což je nejdůležitější. Je tady nějaká vítězná šňůra, tak jsem se bál, abych to nepokazil. Aby to s mým příchodem neskončilo. (smích) Jsem moc rád, že jsme vyhráli. Myslím, že to nebyl úplně špatný výkon.“

To rozhodně nebyl, naopak. Přišlo mi, že to bylo naprosto kontrolované vítězství s jedinou kaňkou v podobě dvou inkasovaných gólů.

„Přesně jak říkáte, viděl jsem to stejně. Začátek možná nebyl takový, bylo to trochu ospalé. Totéž pak platilo na konci, kdy jsme vedli a přestali jsme být stoprocentně pozorní. Bylo to zbytečné. Jinak to ale určitě nebyl špatný výkon.“

Z vás konkrétně motivace tryskala na všechny strany.

„To jsem rád, že to bylo vidět. Fakt jsem se hrozně těšil, až se vrátím. Zápas jsem si užil. Nějaké chyby tam byly, ale nemyslím si, že by to bylo nějak špatné.“

Potěšilo, že jste hned dostal důvěru v elitní lajně, kde jste nahradil zraněného Vladimíra Sobotku?

„Jasně, byl jsem rád, že mě tam trenéři dali. Michal Řepík s Romanem Horákem mi to usnadnili, oba jsou to reprezentanti, výborní hokejisti. Lepší návrat jsem si fakt nemohl přát. Když se nad tím ale zamyslím, ať by mě trenéři dali do kterékoli formace, bylo by to jedno. Je to tu jeden výborný hráč vedle druhého. V tomhle to bylo snadné.“

Dokonce jste se radoval z gólu, který vám ale později video sebralo. Už jste vynadal Horákovi, že vám ho titěrnou tečí bruslí sebral?

(smích) „To ne, byl jsem hlavně rád, že naše lajna dala nějaký gól. V první třetině jsme toho tolik neměli, pak jsme se ale zvedali střídání od střídání. Určitě jsem mu ale nevynadal. Holt to tečoval tkaničkou, tak je to jeho gól.“

Sparta - Karlovy Vary: Dvě brusle tečovaly pokus Formana. Gól připsali Horákovi, 3:0

Asi se shodneme, že sedm týdnů hostování vám pomohlo po všech stránkách, že?

„Rozhodně, pro mě to tam bylo skvělé. Jediná kaňka byly naše výkony, že jsme se neodlepili ode dna tabulky. Jinak ale samé pozitiva.“

Pro vás ze dne na den totální změna ambicí. Z otloukánka k lídrovi soutěže. Větší extrém už to být nemůže.

„Taky jsem se tomu smál, je to fakt extrém. Nikdy jsem nezažil, aby se týmu výsledkově tak nedařilo. Série proher byla hrozná, v tomhle to nebylo nic příjemného. Věřím, že tady si spravím chuť spoustou výher.“

Jak to pro vás bylo těžké kousat? Jednak spousta proher, jednak přísný kouč Václav Prospal, který se do hráčů za špatné výkony často veřejně trefoval.

„Vinny neumí prohrávat, stejně jako já. Kousalo se to těžko, na druhou stranu ten tým byl charakterem výborný. Všichni zarputilí, všichni to chtěli zlomit a vyhrávat. Všichni věřili, že se to otočí. Mentalita byla dobrá. Nechytl se ale začátek, pak už jsme se v tom plácali. Nikdo ale nic nevypustil. Pořád věřím, že kluci nějaké body udělají a ještě zabojují.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Karlovy Vary 5:2. Smrtící desetiminutovka domácích rozhodla

