Stránský v laufu, zkrotil Gulaše: Nové hokejky? Pořád dohrávám staré

Na otevření skóre se čekalo až do poloviny zápasu. V přesilové hře tvrdě a přesně pálil Jan Stránský, přesně o minutu později navíc z brejku přidal svou 20. trefu v sezoně David Šťastný. A to ještě autor první branky přidal další gól v 38. minutě, když proměnil samostatný únik.

Zkušený útočník se dvakrát prosadil i v neděli v Českých Budějovicích a v sezoně se zlepšil na osm tref. Že by přišly nové hokejky?. „Já právě dohrávám ještě ty staré, které mi nechtějí vyrábět,“ usmál se. „Dostávám teď trošku víc prostoru, než jsem dostával během sezony. Doufám, že ještě nějaké takové období bude, budu se snažit co nejvíc, abych výkony potvrdil.“

První trefu poslal v přesilové hře přesně do šibenice Frodlovy branky. Při druhé ukázal i obrovskou šikovnost. Prudkou přihrávku Jakuba Strnada, která se navíc vrtěla a poskakovala, si zpracoval přesně do jízdy a po blafáku nadvakrát protlačil puk za čáru. „Když jsem byl malej, tak jsem občas chodil na tenis nebo jsme na zahradě s kámošema hráli baseball, tak jsem přenesl nějaké dovednosti i na ledovou plochu,“ osvětlil s úsměvem.

Mladá Boleslav vedla po dvou třetinách 3:0, v závěrečném dějství si ale cestu za třemi body zkomplikovala. Škoda kousala, nevzdala se. Naději vykřesal hostům Jakub Pour, který se prosadil v přesilové hře a 63 vteřin před koncem snížil na rozdíl jedné branky v powerplay. „Plzeň měla ještě minutu v šesti. To jsou takové fáze, kdy se musí všechno hodit stranou, hlavně být obětavej. Nakonec jsme to zvládli,“ ulevil si Stránský.

Ještě před snížením Plzně mohl 30letý útočník zkompletovat hattrick. Jeho pokus do prázdné branky ale zastavil těsně před brankovou čárou Vojtěch Budík. „Ani to nebyl úmysl, hlavně jsem chtěl dostat kotouč do středního pásma a myslel jsem, že si to spoluhráč převezme. Nakonec to doputovalo až pár centimetrů od branky,“ vysvětloval. Svůj pokus o mantinel nakonec přešel cestou na střídačku s úsměvem. „Spíš jsem byl překvapenej, záměr to nebyl,“ zopakoval.

Stránského útok s Marisem Bičevskisem a Jakubem Strnadem nastupoval po většinu utkání na první útok Plzně. Po zápase si plzeňský odchovanec cenil, že proti Milanu Gulašovi jeho formace neinkasovala a zakončila zápas s bilancí +1. Gulaš si připsal až asistenci při závěrečné powerplay. „Taková byla taktika rozhozená od trenérů. Většinou, když hrajeme proti Plzni, tak naše lajna hraje proti Milanovi. Ten každou sezonu potvrzuje své výkony 70, 80 body. Takže jsem rád, že můžu být nasazenej proti takovému hráči.“

Bruslaři díky výhře nad přímým konkurentem poskočili zpátky na třetí místo. „V kabině máme každé ráno noviny, takže se na tabulku podíváme, ale že bychom se o tom bavili, to rozhodně ne. Je to tam nacpaný, Liberec, my, Plzeň, dotahuje se tam Hradec. V současné době na to vůbec nemá cenu koukat,“ zakončil Stránský.

