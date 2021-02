Nečekaná dohra kauzy Teplý: Liberec poslal dodatečně peníze do Brodu

Poté co si jeho jméno vzal do úst Filip Pešán, nastala bouře. Hokejový útočník Michal Teplý byl během chvíle nejdiskutovanější postavou domácí scény. To když svazový šéftrenér v rámci hodnocení MS dvacítek v Edmontonu přišel s příhodou z listopadové Karjaly, kde se mu nezdál přístup devatenáctiletého hráče a na ledě mu náležitě vyčinil. Touto historkou z turnaje áčkové reprezentace mínil ukázat, jak je to kolikrát s pracovní morálkou českých hokejistů a vůbec tuzemského prostředí.