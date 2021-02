Růžička dohání tátu. Půst ukončil hattrickem, už mu schází jen jeden

Současný hradecký kouč Vladimír Růžička nastřílel všechny tři hattricky v české extralize v dresu Slavie. Památný je především ten ze sezony 1999/2000, kdy v Edenu sám sestřelil nenáviděného rivala ze Sparty a zařídil triumf 3:1. Proti Jihlavě dal v ročníku 1994/95 při remíze 6:6 dokonce 4 branky. Jeho syn si vychutnal premiérový hattrick v barvách Chomutova v sezoně 2016/17 proti Kometě. Také tenkrát měl za zády na střídačce tátu.

Druhého se dočkal Růžička junior po čtyřech letech. Letní posila Hradce ze Sparty v úterý zároveň ukončila patnáctizápasový gólový půst. „Bylo to nepříjemné, člověk to trochu má v hlavě, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Nějaké zápasy jsem trefil i tyčku, takže jsem rád, že to konečně vyšlo. Musel jsem čekat, až to prolomím,“ hlásil na klubovém webu.

Mountfield HK - Zlín: Hattrick pro Růžičku. Domácí útočník využil přihrávky soupeře, 5:2

První trefou večera vyrovnával na 1:1, když zakončil únik přesnou ranou po skvělém pasu od kanadského obránce Jérémieho Blaina. Ještě v první třetině dostal Mountfield do vedení, když po velké mele ve zlínském brankovišti dotlačil puk za čáru. Videorozhodčí potvrdil platnost gólu až po dvojím prozkoumání. „Byli tam všichni hráči, co mohli být v tu chvíli na ledě. Cítil jsem, že jsem do toho píchnul. Ani jsem nevěděl, že to je v bráně,“ usmíval se.

Hattrick uzavřel v závěru zápasu bekhendovou střelu a zpečetil skóre na konečných 5:2. Celkem vypálil osm ran. „Jsem za to rád, snažil jsem se všechno cpát do brány. Bez střely prostě gól nedáš,“ prohodil lakonicky.

Spoluhráči už se těší na zápisné, bude to mít drahé. „Nějakou kačku budu muset hodit do kasy. Už při plácaní na střídačce mi kluci říkali, ať si připravím šrajtofli. Jsem hlavně rád, že to pomohlo a že já se trochu uklidním,“ dodal hradecký střelec.

Radost měl z jeho představení i táta a trenér v jedné osobě. „Říkal jsem mu, ať je v klidu, že se to změní. Dvakrát do toho bouchne a dá dva góly. Ono to vždycky přijde, když to máte trochu v ruce. Pak to tam začne padat,“ popisoval hradecký kouč. „Čekáme od něj, že bude produktivní. Připadá mi, že se do toho po tom, co prošel těžším průběhem covidu, potřebuje dostat. Ale ještě na to máme měsíc,“ myslí Růžička senior už směrem k play off.

Hattricky v extralize - otec a syn Vladimír Růžička st. 3 1994/95 Slavia-Jihlava 6:6 (4 góly)

1996/97 Litvínov-Slavia 2:9

1999/2000 Slavia-Sparta 3:1 Vladimír Růžička ml. 2 2016/17 Chomutov-Kometa 6:3

2020/21 Mountfield HK-Zlín 5:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:48. V. Růžička, 13:27. V. Růžička, 26:49. F. Pavlík, 51:27. Kevin Klíma, 55:29. V. Růžička Hosté: 06:24. Šlahař, 49:14. J. Ondráček Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Mazanec) – Blain, Nedomlel (A), Jank, Graňák, Šalda, F. Pavlík (A), Gaspar – Kevin Klíma, Koukal, Perret – Orsava, V. Růžička, J. Sklenář – Lev, Cingel, Smoleňák (C) – Jergl, J. Veselý, R. Pilař. Hosté: Kořének (Holík) – Ferenc, Řezníček, M. Novotný, Nosek (A), Žižka (C), Gazda, Hamrlík – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Svoboda, Karafiát, Okál – J. Ondráček, Fryšara, Dufek – Šlahař, P. Sedláček, Sebera. Rozhodčí Horák, Pražák – Špůr, Votrubec. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 0. diváků

Mountfield HK Vše o klubu ZDE