Nefér zákrok Kosticyna. Soupeři zlomil „rypák.“ Zákeřné, hřímal kouč Moták

Zbytečné. První slovo, které vás napadne, když ten zákrok uvidíte. Běží třetí třetina duelu Pardubic s Olomoucí. Dynamo vede 4:2 a kráčí k výhře. To bude klidný závěr, řekli byste si. Jinak to ale viděl Andrej Kosticyn. Ve středním pásmu zničehonic „zrakvil“ olomouckého mladíka Adama Rutara a byl vyloučen do konce zápasu. „Kluci říkali, že to byl hodně prasácký zákrok. Adam má zlomený rypák,“ popsal hit po svém Jan Knotek, centr Kohoutů.