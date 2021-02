SESTŘIHY: Boleslav skolila Brno, Sparta a Třinec dál vítězí. Motor 6:1!

Indián Pour se rozstřílel

Domácí v úvodu ubránili oslabení a v šesté minutě musel litvínovský gólman Godla zlikvidovat pokus nekrytého Kodýtka z mezikruží. Po protiútoku hostů se zaskvěl i jeho protějšek Pavlát, jenž zastavil nebezpečnou dorážku Zygmunta. V 9. minutě při vyloučení Cibulskise otevřel skóre kapitán Indiánů Gulaš, jehož prudká přihrávka z rohu prošla Godlovi do sítě.

Rychle mohl odpovědět Hanzl, jeho ránu z otočky ale zastavila horní tyč. Chemici neuspěli ani během přesilové hry a naopak krátce po jejím skončení v 16. minutě zvýšil po povedeném úniku Pour na 2:0. Na konci první třetiny ještě Pavlát pokryl šanci dorážejícího Helta.

V prostřední části tempo opadlo, pouze při plzeňské přesilovce musel Godla vyrazit „volej“ Kodýtka. Poté však přišla gólová smršť. Nejprve se ve 28. minutě prosadil díky cloně Pospíšila střelou z otočky Lukeš, o 34 vteřin později však Musil ideální přihrávkou našel na brankovišti volného Poura, který bekhendem zvýšil na 3:1.

Pouhých 47 vteřin na to ovšem Cibulskis projel útočným pásmem a s nechtěným přispěním tečujícího Kodýtka dostal hosty znovu na dostřel. Následně se domácí dostali pod tlak a ve 39. minutě dorážkou Jarůškovy střely Hanzl vyrovnal na 3:3.

Po opatrném začátku závěrečné dvacetiminutovky stačil Godla ještě vytěsnit mimo bekhend Dočekala. Ve 46. minutě už Kracík chytrou zpětnou přihrávkou zpoza branky našel Roba, který ranou bez přípravy vrátil Indiánům vedení.

Severočeši ve snaze o vyrovnání otevřeli hru a Gulaš povedeným zakončením svého brejku zvýšil na 5:3. Hosté ještě díky úspěšné teči Balinskisova nahození zásluhou Jarůška snížili, ale přes dlouhou power play neodvrátili čtvrtou prohru s Plzní za sebou.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. První třetina byla od nás slušná. Měli jsme dobrý pohyb a dali jsme dva góly. Ve druhé třetině nám úplně odešel pohyb a rozehrávka. Nebyla to od nás dobrá pasáž hry a soupeř zaslouženě vyrovnal. Ve třetí části jsme znovu trošku navázali na výkon z první třetiny. Jsme rádi, že jsme tak těžký zápas po psychické stránce zvládli. Věděli jsme, že dnes musíme bezpodmínečně vyhrát, pokud se chceme udržet v tabulce nahoře. Za třetí třetinu mají kluci pochvalu a už se soustředíme na další zápas.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Měli jsme dnes velmi špatnou první třetinu, kde jsme udělali několik fatálních chyb. Dali jsem soupeři příliš prostoru. Celý zápas nám toho ve hře hodně chybělo. Pak se to už těžko dotahuje. Hráli jsme přesto až od konce, kluci se nevzdali. Vždy jsme gólově odpověděli, ale něco tomu dnes chybělo. Udělali jsme zbytečně příliš mnoho velkých chyb a to dnes rozhodlo.“

SESTŘIH: Plzeň - Litvínov 5:4. Vyrovnaný zápas pro Indiány, dvě branky si připsal Gulaš

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:09. Gulaš, 15:37. Pour, 28:30. Pour, 45:37. Rob, 57:12. Gulaš Hosté: 27:56. F. Lukeš, 29:17. Cibulskis, 38:35. M. Hanzl, 57:47. Jarůšek Sestavy Domácí: Pavlát (Frodl) – L. Kaňák, Čerešňák (A), V. Lang, Jiříček, Kvasnička, Stříteský, Budík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Suchý, P. Musil, Pour – Eberle, Kracík (A), Rob – Michnáč, Přikryl, Dočekal. Hosté: Godla (Zajíček) – Cibulskis, Balinskis, Štich (A), Demel, Ščotka, Irving, Kudla – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Zygmunt – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Helt, Jícha, L. Stehlík. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Zíka, Šimánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Vítkovice měly Pech

V úvodu prověřil domácího gólmana Svobodu Irgl, Salák si poradil s nebezpečnými střelami Irgla a Pyrochty. Potom nezamířil přesně z pravého kruhu vítkovický Koch a na druhé straně se snažil prolomit bezbrankové skóre kapitán Pražanů Řepík. Ve 12. minutě se dostal po Dejově střele k dorážce Mikyska a hostů pomohla pravá tyč. Stav se neměnil ani při vyloučení sparťana Kudrny a domácího Flicka.

Ostravané mohli udeřit ve 24. minutě, ale Irglovi se nepodařilo z levého kruhu trefit puk před odkrytou brankou. Tu měl v pokračující akci i Stach, ale vystřelil mimo. Salák si poradil i s Pyrochtovou ránou. Nebezpečná byla na druhé straně rána exvítkovického obránce Poláška od modré čáry, ale chybělo trošku více přesnosti. Při Dvořákově vyloučení prověřil Saláka Lakatoš a Sparta se ubránila i v dalším oslabení při Vitouchově trestu a navíc měl možnost z brejku Pech.

V úvodu třetí třetiny Svoboda zlikvidoval šanci Rouska, který se zlobil, že ho vítkovický gólman podrazil. Za Vítkovice pálili Pyrochta a Stach. Ve 46. minutě napřáhl za pravým kruhem Košťálek, Svoboda vyrazil puk nad sebe a následně zapadl za brankovou čáru. Sudí si ještě u videorozhodčího prověřili Říčkovo postavení u brankoviště.

Za 116 sekund ale bylo vyrovnáno, když Galvišův pokus přes clonu skončil za Salákem a lotyšský bek si ve 13. utkání za Vítkovice připsal premiérovou branku. V čase 54:34 vrátil Spartě vedení Pech, který Svobodu prostřelil po přihrávce Buchteleho. Snaha domácích o vyrovnání už byla marná, Sparta tak s Vítkovicemi bodovala poosmé za sebou a posedmé z toho vyhrála.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Jsem rád, že po výprasku v Třinci jsme byli schopní se výborně připravit. Myslím si, že jsme byli i lepším mužstvem. Měli jsme výborný pohyb, vyhrávali jsme osobní souboje, ale trápí nás produktivita. Druhý zápas po sobě zase jeden gól, máme přesilovky a neodskočíme tam soupeři. Takže pochvala za dobře odvedenou práci, ale je to vniveč, protože nemáme body. Minimálně bod jsme si ze zápasu odnést měli. Je to škoda.“

Miloslav Hořava (Sparta): „Byl to ohromně těžký zápas. Bylo to hodně upracované a jsme hrozně rádi za tři body. Rozhodovaly maličkosti, prostě se to odrazilo k nám. První gól jsme dali z dorážky, Vítkovice pak měly snad čtyřikrát, pětkrát prázdnou branku, ale netrefily to. Dnes ta hrana mezi úspěchem a neúspěchem byla tenká, ještě tenčí než normálně.“

SESTŘIH: Vítkovice - Sparta Praha 1:2. Sedmá výhra pro hosty, gólově chudý zápas rozhodl Pech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:20. Galvinš Hosté: 45:24. Košťálek, 54:34. Pech Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, L. Doudera, R. Černý – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, Stach, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, J. Mikyska, Dej. Hosté: Salák (Machovský) – O. Němec, Kalina, Košťálek, Polášek, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Forman, Horák, Řepík (C) – Rousek (A), Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Dvořáček, Vitouch, Kudrna – Zikmund. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Lučan, Kis Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Oceláři zlomili Hanáky, obrat řídili Kovařčíkové

Po úvodních minutách bez větších šancí Olomouc otevřela skóre zápasu v přesilové hře v polovině první třetiny. Nahodil vystřelil z pravého kruhu a přestože se zdálo, že puk do sítě šťastně tečoval Knotek, byla branka připsána Nahodilovi.

Chvilku po inkasované brance se před Konráda protáhl Růžička, jenže domácího brankáře nepřekonal. Ve velkých šancích se vzápětí ocitli bratři Kovařčíkové. Michal před prázdnou brankou promáchl pobídku Špačka a Ondřej nepřekonal Konráda v samostatném úniku. Zvýšit olomoucké vedení mohl naopak Gřeš, ale jeho pokus propadl Štěpánkovi jen vedle branky.

Třinec v závěru první a na začátku druhé třetiny nezahrál dobře přesilovou hru pěti proti třem a Konráda pořádně neohrozil. Brzy poté navíc sám podruhé inkasoval. Burian se rozjel do rychlého brejku, stáhl si puk do bekhendu a poslal jej do sítě.

Na druhou inkasovanou branku už ale hosté našli rychlou odpověď. Růžička přihrál zpoza branky volnému Stránskému, nejlepší střelec soutěže se nemýlil a připsal si 28. gól v sezoně. Sedm minut před koncem druhé třetiny navíc mohl srovnat Roman, jehož střela se zastavila až o tyč Konrádovy branky.

Oceláři vstoupili aktivně také do třetí třetiny a odměnou jim za to byla vyrovnávací branka. Po pěti minutách Adámek střílenou přihrávkou našel před brankou hokejku Michala Kovařčíka, který usměrnil puk za Konrádova záda. O dvě minuty později se navíc prosadil i jeho bratr Ondřej a povedenou tečí Adámkova nahození otočil vývoj zápasu na stranu Třince.

Za domácí mohl vzápětí srovnat Knotek, ale proti jeho teči zasáhl Štěpánek a dorážka domácího útočníka zamířila těsně vedle. Po rychlém protiútoku se poté zjevil sám před Konrádem Růžička, ale klička hostujícímu střelci nevyšla a puk mu utekl za branku. Olomouc si v poslední minutě vytvořila nadějný tlak, vyrovnávací branku z něj však nevstřelila.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Podali jsme lepší výkon než v Pardubicích a do třetí třetiny jsme ještě šli s vedením 2:1. Chtěli jsme ho udržet, ale bohužel se nám to nepovedlo. S bodovým ziskem samozřejmě nejsme spokojeni, ale nemůžeme říct, že by to byl špatný výkon. Například oslabení jsme hráli dobře, protože Třinec má v přesilových hrách obrovskou sílu. Aspoň s tím můžeme být spokojeni. Důležitým momentem zápasu byla šance Nahodila, kdyby ji proměnil, tak podle mě vyhrajeme. Za minutu jsme pak dostali gól na 1:2 a Třinec se vrátil do zápasu. Bojovali jsme až do konce, měli jsme tam i nějaké šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Ve třetí třetině jsme byli zbytečně pasivní a během tří čtyř minut jsme si zápas prohráli.“

Václav Varaďa (Třinec): „Průběh utkání utkání byl velmi vyrovnaný a my si ohromně ceníme tří bodů z olomouckého stadionu, kde se nám v poslední době moc nedaří. Hráče to stálo spoustu sil. Velkým nasazením jsme byli schopni se dostat do zápasu a obrátit jej. Pak jsme si to ve třetí třetině zkušeně hlídali. Dnes padly dvě branky ze situací, do kterých jsme hráče nabádali. Hráči tomu věřili, plnili to a padly z toho branky, které nakonec rozhodly o naší výhře. Domácí si dnes za svůj výkon asi nějaký bod zasloužili, ale tři bereme my a šťastní jedeme domů.“

SESTŘIH: Olomouc - Třinec 2:3. Domácí neudrželi dvoubrankový náskok. Obrat dokonali bratři Kovařčíkové

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:57. J. Knotek, 26:08. Burian Hosté: 28:04. M. Stránský, 44:54. M. Kovařčík, 47:07. O. Kovařčík Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – A. Rutar, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Valenta, Švrček – Ostřížek, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Burian, Strapáč, Gřeš – Olesz, Kolouch, Handl. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Freibergs, M. Adámek, Jaroměřský – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – M. Kovařčík, Špaček, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Kurovský – Kofroň, Roman, Hrňa – Dravecký (A). Rozhodčí Hejduk, Micka – Rampír, Špringl Stadion Zimní stadion Olomouc

Zohorna znovu táhl Dynamo

Hosté se na Stadionu Luďka Čajky představili bez potrestaného Andreje Kosticyna a od začátku byli aktivnějším týmem. Nejblíže k brance byl v první třetině Poulíček, při přesilové hře ale trefil jen tyčku. Řadu dalších šancí zlikvidoval brankář Kořének.

Druhá část hry byla podstatně otevřenější, a to na obě strany. Zlín mohl posunout do vedení Okál, v úniku při hře čtyři na čtyři ale neuspěl. Hned poté dorážel do zcela prázdné branky Fryšara, ani on ale kotouč do sítě neposlal.

A tak se slavilo ve 26. minutě na druhé straně. Při přesilovce hosté využili střídání soupeře a po Kousalově přihrávce se po samostatné akci prosadil Zohorna. Rychlý protiútok výbornou rozehrávkou založil brankář Klouček, jenž si také připsal asistenci. Pro Moravany to nebyla dobrá zpráva, neboť zápas, ve kterém inkasovali jako první, vyhráli v sezoně jen jednou.

Berani mohli vyrovnat záhy, Ondráček ale při přečíslení pálil jen do pardubického brankáře. A i tentokrát platilo otřepané nedáš dostaneš. Blümel střelou z pravého kruhu zamířil přesně pod horní tyč a zajistil hostům dvoubrankový náskok.

Zlín měl i tentokrát možnost rychle reagovat. Mikuš s Poulíčkem při zakládání akce při přesilovce si tak dlouho předávali puk, až jim ho uzmul Okál, sám na Kloučka ale nevyzrál. Podobně se na druhé straně vedlo Zohornovi.

Na začátku třetí části Zlín přece jen snížil a zasloužil se o to aktivní Okál. Dynamo při snaze o útok v oslabení fatálně propadlo a přečíslení čtyř proti jednomu zakončil úspěšně zkušený útočník domácích.

Vítr z plachet ale Pardubice soupeři vzaly velmi rychle, ve 44. minutě sice Kousal v úniku neuspěl, v pokračující akci ale Zohorna parádně našel snadno skórujícího Camaru. Drama už poté zápas nenabídl, Pardubice bez větších problémů dovedly zápas do vítězného konce.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): „Porážka mrzí, zápas jsme měli rozehraný dobře, dlouho to bylo 0:0. Myslím si, že jsme určitě nebyli horším týmem. Chyba při střídání ve druhé části otevřela brankový účet, my jsme tam měli příležitosti, bohužel produktivita nás trápí. Když jsme se dostali na kontakt, v podstatě nám soupeř zase hned uskočil třetím gólem, který všechno rozhodl. Nejsme z toho nijak šťastní, protože si myslíme, že jsme mohli dosáhnout na nějaké body. Pozitivní věci je výborně zvládnutý zápas od brankáře Kořénka. To je tak jediné, co si ze zápasu můžeme vzít.“

David Havíř (Pardubice): „Jednoduché hodnocení: velmi dobrý výkon z naší strany, byli jsme silní na puku, první lajna zahrála výborně. Stejně tak nás potěšil čtvrtý útok, výborný gólman. Rozhodující byl gól na 3:1, v klidu jsme pak zápas dohráli do vítězného konce. Solidně zahrál při své premiéře v extralize taky Pavol Štetka.“

SESTŘIH: Zlín - Pardubice 1:3. Gól a asistence Zohorny. Dynamo dotahuje Hradec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:56. Okál Hosté: 25:06. T. Zohorna, 30:17. Blümel, 43:13. Camara Sestavy Domácí: Kořének (Huf) – Řezníček, Ferenc, M. Novotný, Nosek (A), Žižka (C), Gazda, Suhrada – Kubiš (A), Fryšara, Svoboda – Okál, Vopelka, Šlahař – Köhler, Karafiát, Dufek – Sebera, P. Sedláček, J. Ondráček. Hosté: Klouček (Barulin) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Bučko, Vála – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, O. Roman, Tybor – Štetka, Rohlík, Pochobradský. Rozhodčí Šír, Vrba – Hlavatý, Gebauer Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Dlouhé čekání na tři body ukončil střelec Doležal

Karlovarští se doma představili po pěti utkáních a proti poslednímu týmu tabulky byli favority. Vývoj utkání však tomu nenasvědčoval. Mimo střeleckého pokusu Fleka v úvodu zápasu, to byli hosté, kteří byli ve všech činnostech lepší.

Skóre otevřel v 5. minutě v útočném pásmu zcela osamocený Doležal. Stejný hráč v 8. minutě opět po hrubce karlovarské obrany přidal i druhou branku. Karlovy Vary se dostaly do zápasu při vyloučení Vydareného, když nahození Pulpána v předbrankovém prostoru tečoval Skuhravý. Dvoubrankové vedení hostům mohl vrátit Beránek, ale jeho gól nebyl po konzultaci s videorozhodčím uznaný z důvodu posunutí branky.

Domácí i v prostředním dějství pokračovali v nevýrazném výkonu a Jihočeši trestali jejich zaváhání. Ve 23. minutě dostal Alderson dostatek času na to, aby zametl odraženou střelu do karlovarské branky. Ve hře plné nepřesností mohl snížit po samostatném nájezdu Vondráček, ale Strmeň proti jeho střele včas sklapl betony. Při jednom z dalších závarů před Novotným obdržel Redlich desetiminutový osobní trest za úder do oblasti krku a hlavy.

Západočeši dohrávající utkání v herní křeči inkasovali v závěrečné třetině ještě třikrát. Nejdříve ve 45. minutě nenápadná Pýchova střela od mantinelu propadla počtvrté za Novotného záda, v 52. minutě se po další fatální hrubce domácí obrany trefil Gilbert a o 39 vteřin později se radoval Plášil. Po šesté obdržené brance dnes nejistého Novotného vystřídal Hamrla. Karlovy Vary tak poprvé v sezoně s Jihočechy prohrály. Motor si připsal tříbodové vítězství po osmi zápasech.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Odehráli jsme špatné utkání ve všech směrech, špatně jsme do utkání vstoupili a Budějovice dnes byly ve všech aspektech lepší. Měly lepší pohyb, byly obětavější, dohrávaly souboje. Nám se dnes nedařilo víceméně nic a nehráli jsme ani dobře týmově, nepomohli jsme si a byli jsme rozhodně horší týmem po celé utkání. Budějovice zaslouženě vyhrály. Jestli se nevrátíme ke hře, kterou jsme produkovali, když jsme byli úspěšní, nebudeme hrát jeden za druhého, nebudeme pracovat od prvního střídání, tak nemůžeme uspět s žádným soupeřem.“

Václav Prospal (České Budějovice): „Kluci dnes předvedli kromě prvního střídání solidní výkon. Měli jsme výborný pohyb, dostali jsme se do vedení, které jsme dokázali postupně zvyšovat, jak ve druhé tak i ve třetí třetině. Byl to výborný výkon podpořený výborným gólmanem, po kterém máme samozřejmě po dlouhé době radost z vítězství. Je jen škoda, že nejsme schopni takto zahrát vícekrát, protože jsme úplně jiný mančaft, když dáme první gól.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - České Budějovice 1:6. Domácí bez energie. Motor šlapal dle představ

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:16. Skuhravý Hosté: 04:12. Z. Doležal, 07:22. Z. Doležal, 22:00. Alderson, 44:02. Pýcha, 51:07. Gilbert, 51:46. Beránek Sestavy Domácí: F. Novotný (53. Hamrla) – Weinhold, Šenkeřík, Kowalczyk, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – O. Beránek, Hladonik, Flek – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A) – Koblasa, Černoch, Kohout – T. Mikúš, Vildumetz, Osmík. Hosté: Strmeň (Čiliak) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Kubíček, Štencel, Slováček – Jonák, D. Voženílek, Holec – Karabáček, R. Přikryl, Z. Doležal – Beránek, Toman, Ville – M. Novák (A), Gilbert, Alderson. Rozhodčí Hradil, Veselý – Hynek, Votrubec Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Kometa padla popáté v řadě doma

Do zápasu vstoupili lépe Středočeši, už ve 2. minutě se do slibné střelecké pozice dostal reprezentační nováček Flynn, ale trefil jen spojnici břevna a tyče. O pár minut později to zopakoval i Najman.

Boleslavští měli v první třetině mírnou převahu, pramenící z dobrého pohybu a rychlejšího přechodu do útočného pásma. Brno se k vážnějšímu ohrožení Krošeljovy branky nedostalo, největší příležitost měl Klepiš v 6. minutě, ale na slovinského gólmana nevyzrál.

Hosté si do druhého dějství přenesli většinu ze čtyřminutové přesilovky a na jejím sklonku ji využil pohotovou střelou Strnad. Kometa mohla kontrovat, ale Klepišova teč Zámorského střely skončila na brankové konstrukci. Brňany ale srazila nedůslednost při rozehrávce ve vlastní přesilové hře, kterou potrestal Dlapa druhým boleslavským gólem.

Nebylo to ale vše, pohoda boleslavských hráčů se promítla do dobré kombinace i lepšího pohybu, což brzy přineslo další gól. Zbořil dostal až příliš moc času na přípravu střely a využil ji přesnou trefou do Vejmelkovy branky.

Kometa jen těžko hledala recept na soudržnost a flexibilitu hostujícího celku, nepomáhaly ani změny v útočných formacích. Jiskra naděje zablikala v poslední minutě druhé třetiny, kdy Kusko procpal puk za Krošeljova záda. Boleslavi nepomohla ani trenérská výzva.

Brno gól povzbudil do lepší ofenzívy a osm minut před koncem ji přeměnil v naději samostatnou akcí nejlepší hráč týmu Mueller. Jeho gól na 2:3 přinesl ještě drama i přesto, že Dlapa svým druhým gólem v zápase zvýšil opět na rozdíl dvou gólů. Nicméně v power play Trška bombou opět přiblížil naději na body, ale Ciencala pak do prázdné branky jistil výhru hostů. Kometa tak nepoznala domácí vítězství již popáté v řadě.

Ohlasy trenérů

Jan Zachrla (Kometa): „Věděli jsme, že Boleslav dává spoustu gólů z brejků. Připravovali jsme na to celý tým, ale ve druhé třetině jsme právě takové situace špatně řešili a najednou jsme dostali tři góly, což byla alfa i omega celého zápasu. Tam se zápas lámal. V jeho závěru jsme měli šance i tlak, ale soupeř nám zase utekl a těžko jsme se s tím vypořádávali. Zápasy teď jdou rychle po sobě, hráči toho mají hodně, dnes jsme navíc měli ze soupeře přehnaný respekt.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Vstoupili jsme do zápasu dobře, měli jsme dobrý pohyb a v první třetině tomu chyběl jen gól. Maximálně spokojeni můžeme být s druhou třetinou, nakopl nás gól v přesilovce, k němuž jsme přidali další. Mrzí nás kontaktní gól na 1:3 těsně před závěrem druhé části, kdy jsme měli puk na holi, ale nedostali jsme ho z pásma. Ve třetí třetině jsme se zbytečně stáhli, nesehráli jsme to moc dobře takticky, rozhodl krásný gól do Dlapy na 4:2 a proto to dobře dopadlo.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Mladá Boleslav 3:5. Pátá domácí porážka. Dvakrát se trefil Dlapa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:21. Kusko, 51:28. Mueller, 58:06. Trška Hosté: 22:30. J. Strnad, 25:23. Dlapa, 30:45. A. Zbořil, 56:16. Dlapa, 59:08. Cienciala Sestavy Domácí: Vejmelka (Schnattinger) – F. Král, Zámorský, Holland, Trška, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Vincour, V. Němec, Klepiš (A) – Plášek ml., Kusko, Schneider – Bondra, F. Dvořák, Valský. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Allen, Ševc (C), Bernad, Dlapa, Moravec, Šidlík, Klikorka – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Pražák, Horák – Malý, Pešek Stadion DRFG arena