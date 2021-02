Sparta drží sérii. Proti Vítkovicím to bylo jako play off, říká Polášek

Třináct. Tolik zápasů v řadě za sebou už pražská Sparta neodcházela v Tipsport extralize z ledu bez bodů. Po těžkém boji urvala i duel 43. kola ve Vítkovicích, vyhrála 2:1. Vítězství slavila posedmé v řadě a drží si první místo před Třincem. „Hodně mi to připomínalo play off, bylo to upracované, až do třetí třetiny 0:0 a rozhodly maličkosti,“ popisoval obránce vítězného týmu Adam Polášek. Pro devětadvacetiletého beka byla bitva speciální. V rodných Vítkovicích sezonu rozjížděl (15 zápasů/ 4+3), teď už znovu hájí barvy Sparty (19 zápasů/ 0+7). K vítězství přispěl gólovou asistencí.

Jak se vám osobně hrálo doma?

„Já teď hrál proti úplně jinému týmu než za jaký jsem na začátku sezony nastupoval. Tolik se toho tady obměnilo - trenéři i hráči. Úplně jiný tým.“

Jak na vás Vítkovice působily?

„Hodně silným dojmem. Pracovité mužstvo, které dělá dobře černou práci, dohrávají souboje, chodí před bránu, z každé pozice se tlačí do šance. Není tam žádná laxnost, co by je mohla stát hloupé chyby. Zapracovali na tom opravdu hodně dobře. Vím, že minule v Třinci prohráli 1:7, ale první třetinu tam prý měli opravdu dobrou a Třinec s nimi měl problémy. Věděli jsme, že proti nám budou chtít navázat právě na tu vydařenou třetinu a to se jim povedlo.“

Říkal jste, že nakonec rozhodly detaily. Jaké?

„Na obou stranách toho bylo hodně dobrého, ale byly tam i chyby. My jsme za ně rádi, protože je deset kol do konce základní části a je fajn, že jsme si to takhle prověřili. Ve třetí třetině to bylo o tom, kdo udělá malou chybu a kdo ji využije. My dali první gól, oni měli skvělý comeback. Od nás bylo super, že nás to nesrazilo a využili jsme šanci na 2:1. A taky jsme to posledních pět minut udrželi.“

Držíte i sérii třinácti zápasů bez prohry za nula bodů. Pramení i z toho týmové sebevědomí a trpělivost?

„Série je parádní, ale nedá se na tom stavět. Jednou prohra přijde. Vypadá to teď hezky, ale jdeme do každého zápasu naplno a je nám jedno, kolikrát jsme před tím vyhráli. Blíží se play off, tam to bude důležité.“

Držíte se na prvním místě před Třincem. Nakolik špici vnímáte?

„Je to důležité, chceme se držet nahoře zuby nehty. Jsme první o dva body, Třinec má zápas k dobru. Snažíme se zaměřit na naši hru, je jedno, jak hraje Třinec. Snažíme se zdokonalit a poučit z chyb, co máme my. Abychom se jich vyvarovali v play off.“

