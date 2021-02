Pešán o rezignaci neuvažuje: Hokej za mnou stojí, kritika byla v novinách

Když před dvaceti lety restartovali svůj hokej Švédové, vybrali si do čela muže, který národ spojil. Lídrem transformace se stal jistý Tommy Boustedt. Přišel na svaz v podobné pozici jako Filip Pešán v české kotlině.

Trénoval Frölundu, elitní tým země. Bylo mu čerstvě po čtyřicítce, byl na vrcholu. Ač se mu zprvu nechtělo, pozici opustil. Nestal se však koučem reprezentace, nýbrž ředitelem rozvoje mládeže. Nastavil pravidla, všichni se jich drželi. Vzdal se osobních ambicí, zahodil trenérskou kariéru. Začal budovat společný projekt celého severského království.

V Česku se stal Pešán svazovým šéftrenérem. Kromě toho je ale i hlavním koučem národního týmu či předsedou komise mládeže.

Před měsícem způsobilo poprask jeho vyjádření po šampionátu juniorů. Hlavní vinu za neúspěšné šedé roky podle něj nesou kluby. Dost se také napsalo a namluvilo o kritice Michala Teplého. Namísto slepování se hnutí ještě více roztříštilo.

„Za sebe říkám, že nevěřím tomu, že by Filip Pešán byl schopen s českým hokejem cokoliv udělat. To jeho prohlášení bylo, slušně řečeno, strašně nešťastné. Zároveň si nemyslím, že šlo o takový prohřešek, že by kvůli němu měl rezignovat. Každopádně, situace dobrá není. A Filip určitě není člověk, který by měl hokejové hnutí spojit. To si myslím upřímně,“ řekl nedávno v obsáhlém rozhovoru pro Sport Libor Zábranský, boss Komety a viceprezident Českého hokeje.

Nejde jen o zlobu klubů, ale sami vysoce postavení členové svazu, tedy nejvyššího řídícího orgánu hokeje v zemi, se vůči Pešánovi vymezují. Oficiální reakce či stanovisko Českého hokeje k turbulentním lednovým událostem? Zatím prakticky žádné. Prezident Tomáš Král možnost vyjádřit se odmítl. Na žádost Sportu o rozhovor odpověděl strohým: Ne.

Na středeční tiskové konferenci pak Sport vznesl na Pešána dotaz, zda neuvažuje o složení funkce šéftrenéra a věnování se pouze dospělému národnímu týmu.

„Negativní ohlasy a negativní zprávy jsem četl hlavně od lidí, kteří se vyjadřovali do novin. A to ještě ne od všech. Osobně jsem ale pociťoval velkou podporu od kolegů z hokejového hnutí. Cítil jsem, že za mnou opravdu stojí. Říkali mi, že se už konečně muselo něco říct. V jádrech těch článků se mnou kritici souhlasili, všichni mluví o tom samém co já, že se musí víc trénovat. Nic víc. Nemám vůbec žádný důvod rezignovat na post šéftrenéra,“ reagoval.

Se svým vyjádřením ho doplnil tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund: „Musím potvrdit, že zatímco v médiích převládaly názory negativní, což je logické, k nám na svaz došla řada názorů, které Filipa Pešána a především diskuzi, která se okolo toho rozeběhla, podporují.“

Pešán výsledky v minulosti ukázal, že je top trenérem. Velmi kvalitním hokejem se prezentoval i národní tým na prvních sezonních akcích pod jeho velením. Je však otázkou, zda je vhodnou volbou pro místo šéftrenéra a tmelu rozbitého prostředí.