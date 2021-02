Třinci se nelíbí Pešánovy tahy. Varaďa: Situace pro nás a Spartu není stejná

První proti druhému. Exkluzivní bitva ambiciózních týmů, které drží parádní formu. Sparta bodovala čtrnáctkrát v řadě, vyhrála osm posledních zápasů. Oceláři zapsali rekordní šňůru dvaceti bodovaných duelů ze startu soutěže, teď vyhráli sedmkrát za sebou. V tabulce je dělí jediný bod, navíc mají k dobru dohrávku ve Zlíně.

Dnešní jiskřivá bitva o první místo bude bez pěti reprezentantů. Dva jsou ze Sparty, tři z Třince. Předběžná domluva byla jiná. Oba kluby měly mít v národním týmu po třech borcích.

„Jsme z toho zklamaní,“ netají Václav Varaďa. „Trenér národního týmu mi po telefonu tvrdil, že budou nominovaní tři hráči Sparty a tři hráči od nás, aby síly byly vyrovnané. Takhle to není.“ Filip Pešán chtěl předběžnou dohodu dodržet, nicméně s tím neuspěl u Sparty. Michal Řepík se dopředu omluvil kvůli únavě, dodatečně nominovaný Lukáš Rousek odkázal na zdravotní problémy a Vladimír Sobotka je zraněný.

„Domluvili jsme se se Spartou i Třincem, že nominuji na Švédské hry po třech hráčích na každé straně,“ potvrdil reprezentační trenér na Twitteru. „Sparta ale nakonec čtyři ze šesti postupně nominovaných hráčů omluvila (3x zdravotní a 1x rodinné důvody), což jsem musel respektovat. Z naší strany jsme pro splnění dohody udělali maximum.“ Dá se očekávat, že omluvený Rousek dnes hrát bude. Nastoupil ostatně už v pátek ve Vítkovicích (2:1) i v neděli proti Pardubicím (5:4n).

„Každý si o tom udělá obrázek sám,“ krčí rameny Varaďa. „Já chráním své hráče a náš tým. Vnímám to jako velký zásah, je to pro nás hodně omezující. Navíc při zraněních, které máme (Rodewald, Kundrátek, Kurovský, Jaroměřský, Chmielewski). Nějak to poskládáme. Mrzí nás ale, že si to nemůžeme rozdat se všemi zdravými a přítomnými. Taková situace je. Zbývá jedenáct zápasů do konce základní části a je tam ještě čas pracovat s tím, abychom nakonec dosáhli našich cílů.“

Původní poptávka po třineckých hráčích byla dokonce ještě vyšší. Pešán chtěl do Malmö i zkušené útočníky Petra Vránu a Martina Růžičku. Ti se ještě před finální nominací omluvili stejně jako Michal Řepík. Kvůli extrémnímu zápřahu a únavě.

„Trenér národního týmu mi původně oznámil pět jmen,“ potvrdil Varaďa. „Ptal se na krátký report, jejich zdravotní stav, jejich hru. Následně udělal nominaci, ve které figurují tři naši hráči. Dva se omluvili – Martin Růžička a Petr Vrána. Kvůli únavě. Jsou ve vyšším věku, potřebují více odpočinku. Tři mezinárodní utkání by jim zřejmě nepomohla.“

Postup národního týmu se nelíbí ani Janu Peterkovi, sportovnímu řediteli Ocelářů. „Pravda je, že jsme vyhověli požadavku reprezentace na nominování všech tří zmiňovaných (Stránský, Špaček, Musil) díky ujištění, že i z týmu našeho úterního soupeře pojedou tři hráči,“ popisuje Peterek. „Nakonec budou Spartě chybět pouze dva. Samozřejmě že reprezentace je pro český hokej nejdůležitější. Pro naše fanoušky, sponzory, partnery i samotné hráče je však v současnosti prioritní právě boj o první místo Tipsport extraligy! Bude to vysílat Česká televize v přímém přenosu a je velká škoda, že tak atraktivní utkání nebudeme hrát v plných sestavách.“

Že Oceláři přišli kvůli kolizi dohrávky s programem národního týmu o klíčové borce, není potřeba připomínat. Stránský je s 28 góly nejlepším střelcem soutěže, Špaček nasbíral v šesti zápasech po příchodu z Finska 11 bodů (2+9) a Musil je defenzivním pilířem obrany. Také David Tomášek (42 zápasů/ 17+23) a David Němeček (39 zápasů/ 5+15) jsou lídry Sparty.

Tři borce v nominaci na Švédské hry mají i Bílí Tygři Liberec (Ondřej Vitásek, Michal Birner a Radan Lenc). Dohrávku 10. kola v Plzni, která má v reprezentaci Petra Kodýtka a Filipa Suchého, ovšem odehrají až 24. února. Oceláři už prostor na přesunutí zápasu se Spartou nenašli.

„Termínová listina je nyní neúprosná,“ komentuje Peterek. „Únor je nejkratší měsíc a my v něm musíme sehrát deset duelů, osm z toho venku. Což znamená moc a moc cestování. Takže odpověď je, že zápas nešel přeložit.“ Trenér Pešán o potížích se skladbou týmu mluvil už během první tiskové konference. „Nominace z extraligy se nerodila lehce. V budoucnu bych byl rád, aby se v pauzách pro reprezentační akce nehrál žádný zápas,“ říkal Pešán. „Jednání s některými kluby je složité až nedůstojné. Chápu, že mnohdy nejde nabitý program měnit, ale budu apelovat, aby se příště žádné kolo během pauzy nehrálo.

