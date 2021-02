Černoch myslel na hattrick. Pomohl by nám, řekl po další porážce Varů

Skluz po nakloněné rovině se časově úplně neshoduje s návratem Ondřeje Kašeho a Jakuba Lauka do zámoří. Ale jistě s ním taky souvisí. Po odchodu dvou opor z útoku ještě Vary dvakrát vyhrály, jenže potom následoval sešup, který zatím neustal.

Podruhé v sezoně totiž Energie nezvládla proti Litvínovu prodloužení. Jasno bylo hned po prvním střídání, kdy v obranném pásmu zůstal ležet Martin Kohout, domácí chvilkovou převahu tři na dva zužitkovali a svou druhou trefou v zápase rozhodl Richard Jarůšek .

„Ta prohra nás samozřejmě štve, ale určitě tam byl posun v našem herním projevu. Objevovaly se věci, které jsme si řekli, že musíme dělat. Chce to vzít si z toho to pozitivní, že jsme předvedli vyrovnaný zápas, který jsme mohli vyhrát. Určitě nás to nakopne,“ zachoval si víru Jiří Černoch, který obstaral obě branky Karlových Varů.

Litvínov - Karlovy Vary: Šenkeříkovo přesilovkové nahození tečoval Černoch, 2:2

Po třech jasných porážkách získala Energie bod, ale mohla si odvézt i víc. Prodloužení však stejně jako na vlastním ledě na konci minulého roku opět nezvládla. Dokonce zápas skončil stejným výsledkem.

„Je to nepříjemné, když ani neprotočíte víc trojic. Zahráli to hodně chytře. Nepůjčili nám puk a čekali na naši chybu. Ta přišla a oni jí využili. Říkali jsme si, že hlavně nesmíme dostat moc gólů. Inkasovat dvakrát v normálním čase od Litvínova, který má silný útok, není vůbec špatné. Bohužel se nám nepodařilo překlopit zápas na naši stranu už v závěru třetí třetiny, z tlaku v závěru jsme nevytěžili další gól,“ pokračoval útočník Energie.

Bod navíc byl asi jediné, co týmovému výkonu Karlových Varů chybělo na kráse. Hráči odvedli, co mohli. Jejich jediný střelec Černoch i proto myslel na hattrick. Jeho dvě trefy byly první zásahy po sedmi zápasech.

„Těší mě, že mi to tam po dlouhé době padlo. Hlavně jsem ale chtěl, aby nám to pomohlo a my po dlouhé době vyhráli. Poslední dobou se vůbec nedaří, chtěli jsme to zlomit. Když to vezmu úplně sobecky, ke konci sezony se cítím nejlíp. Ne, že by mi vyhovoval ten tlak, ale všechny zápasy jsou důležité a to já mám rád. Musíme se teď snažit hrát co nejzodpovědněji dozadu a neutrpět zbytečné ztráty. Hrát play off hokej, ať se do toho víc dostaneme a jdeme do něj s co nejlepší formou a taky co nejčistší hlavou. A tyhle zápasy nám můžou strašně pomoct,“ dodal.

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 3:2p. Hosté prohráli počtvrté v řadě, v nastaveném čase rozhodl Jarůšek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:03. Jarůšek, 23:31. Ščotka, 61:19. Jarůšek Hosté: 35:26. Černoch, 51:20. Černoch Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich (A), Irving, Ščotka, D. Zeman – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Zygmunt – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Helt, Žejdl, L. Stehlík. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – Šenkeřík, Weinhold, Plutnar, D. Mikyska, Zábranský, Pulpán (A), Kowalczyk – Koblasa, Černoch, Flek – O. Beránek, Hladonik, Kohout – T. Mikúš, Skuhravý (C), Vondráček (A) – Redlich, Vildumetz, Osmík. Rozhodčí Horák, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

