Útlum Komety? Zábranský nepanikaří, ale... Pár lidí si dělá, co chce, říká

Na tlačítku „alarm“ v DRFG Areně čerstvé otisky prstů Libora Zábranského nenajdete. Šéf Komety je po sérii neúspěchů (dvě výhry v deseti zápasech) v klidu, nepanikaří. To není jeho styl. Pro kupící se porážky a neuspokojivý herní projev má prosté vysvětlení. „Hrubé individuální chyby. Když vám nejdou nohy, nemůžete držet ani systém,“ líčí v rozhovoru pro iSport Premium. V něm okomentoval výkony posil do obrany, formu Stanislava Svozila či fakt, že nasazuje i Tomáše Vincoura, kterého dal před časem k dispozici jiným klubům.

Pohled na tabulku ho nedeptá. Deváté místo Komety? Z toho se Libor Zábranský nehroutí. Prezidentský pohár pro vítěze základní části brněnského bosse absolutně netankuje. V této podivné sezoně to cítí ještě silněji. „Ať se ostatní honí pro pohár. Zajíci se sčítají po honu,“ vyhlíží play off. Je cílevědomý jako vždy, svůj výběr chce mít v cajku na poslední týdny soutěže.

Vypadáte, že to ve vás nijak nevře. Je to zdání?

„Jsem úplně v klidu. Klukům věřím. Chtějí, dřou. Jsou objektivní důvody, proč teď hrajeme s prominutím prdlajs. Jsme trošičku v útlumu, ale to je normální. Zvlášť v tomto kalupu. Kluci na to mají právo. Pověnujeme se tréninku. Předkolo hrát budeme a tam se teprve ukáže. Jestli do něj půjdeme z osmého nebo desátého místa, je jedno. Když se podíváte na ostatní, výsledkové vlny mají i jiné týmy. Věřím, že budeme na play off dobře nachystaní.“

Jaké jsou ty objektivní důvody?

„Hrubé individuální chyby. V poslední době jich bohužel děláme hrozně moc. Co proti Vítkovicím předvedl Zámorský (chyba před druhým gólem), do toho absolutně nepatří. Zvlášť když jsou kluci unavení. Měli jsme sérii deseti jedenácti zápasů, kdy jsme hráli výborně. Bylo to super. Pak se to trošku zlomilo doma s Třincem, kdy jsme dostali gól v šedesáté minutě.“

Kometa - Vítkovice: Lakatoš opět v roli nahrávače. Jeho nabídku využil z mezikruží Svačina, 0:2

Systémově je vše v pořádku?

„Když vám nejdou nohy, nemůžete držet ani systém. Hokej jsem hrál. Dokážu si představit, jak se hráči cítí. Taky si občas pár lidí dělá, co chce. Je jedno,