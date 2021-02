Forma v extralize: žádná Euro hockey Pour, těžař Jarůšek a hradecký jet lag

Richard Jarůšek (uprostřed) je ve skvělé střelecké formě • FOTO: ČTK / Petrášek Radek Hokejová bitva o první místo mezi Spartou a Třincem začala dříve, než padnul puk na led. Oceláři soupeři vyčítají reprezentační omluvenky Rouska s Řepíkem. V Plzni zase mohou být rádi, že v reprepauze nepřijdou o střelce Jakuba Poura. I Když by ho kouč Pešán rozhodně neměl dlouhodobě přehlížet. Úplně jiné starosti řeší třeba v Brně nebo ve Zlíně. Projděte si speciální power ranking deníku Sport a webu iSport.cz, ve kterém najdete nejen formu týmů za poslední týden. Vše je okomentované s lehkou nadsázkou.

1. Třinec My posíláme tři klíčové borce na repre, Sparta dva a ne ty nejlepší. Zdraví je přednější! Jinotaji a diplomacií to u naštvaného manažera Peterka na klubovém webu jen kvete. Proč nepovíte naplno, jak to cítíte, šéfe? SESTŘIH: Třinec - Zlín 5:2. Sedmá výhra Ocelářů v řadě, Berani počtvrté za sebou bez bodu

2. Sparta Vše pro titul! Ten poslední rudí zažili v době, kdy Rouskovi bylo osm. Zrovna on měl s Řepíkem vyrazit na Švédské hry. Nejedou. Prý zranění. Může být. Ale hrají dál, takže… Jestli jsou na Spartě frajeři, proti Třinci nenastoupí. SESTŘIH: Sparta Praha - Pardubice 5:4sn. Lídr i přes špatný úvod přidal osmou výhru v řadě

3. Liberec Vyhlášená restaurace Bílý Mlýn hostí s otevřenou náručí libereckou smetánku. Samo sebou, že k ní patří i někteří členové Bílých Tygrů. Covid-necovid, zákaz-nezákaz. Gastro cech (jech) musí fungovat. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 1:2p. Gólově chudé derby rozhodl v prodloužení Jelínek

4. Mladá Boleslav Pokud nesleví z tempa, zajistí si čtvrtfinále play off a pozici hned za giganty z Třince a Prahy. Otázkou je, zda se BK posunul natolik, aby účast ve špičce obhájil v bitvách o grál. Dorost, nebo Nedorost? Dorost! SESTŘIH: Kometa Brno - Mladá Boleslav 3:5. Pátá domácí porážka. Dvakrát se trefil Dlapa

5. Mountfield HK Zvláštní tlupa. Má větší potenciál, než ukazuje. Často nudí, z hry bolí oči. Přitom jí chybí jen šest bodů ke třetí figuře. Pak přijede do Liberce a třetinu chrápe, že to nechápe nikdo. Jet lag, vysvětlil kapitán. Aspoň je sranda. SESTŘIH: Mountfield HK - Olomouc 3:2. Hradečtí těsně zdolali soupeře z Hané

6. Plzeň Deset gólů v roce 2021 je skvělou vizitkou Jakuba Poura. V jednadvaceti má nastartováno, třeba zaplátuje díru po čekaném návratu Milana Gulaše na jih. Škoda že Filip Pešán nevzal kanonýra na Euro Hockey Pour. Plzeň - Litvínov: Uprchlík Pour ujel Demelovi v oslabení. Godla byl bez šance, 2:0

7. Pardubice Hokej v podání Zohornovy lajny natočte na Camaru a pouštějte jako instruktážní video. Poté, co jeden její člen špatně odbočil od benzinky, kdo by čekal, že tenhle útok spatří světlo světa. To trio má mandát jít do semifinále. Sparta - Pardubice: Hostující Camara se pohotově otočil za brankou a překonal Saláka, 3:4

8. Vítkovice Že stojíme za prd a nemáme právo hrdě nosit trikot Komety? Tak my vám ukážeme, zač je toho loket! Hruška, Svačina, Pyrochta, Mallet. Co jméno, to exbrněnský hráč a velký podílník na nedělní malině 4:0. Kometa - Vítkovice: Malletova střela z mezikruží propadla Vejmelkovou výstrojí, 0:4

9. Č. Budějovice Jako když jdete na první rande a pár sekund před setkáním vás zaměří holub a trefí se. A pak další. A ještě. A nakonec ještě jeden. Už se to Motoru stalo zase, teď v Plzni, v poslední minutě zahodil výhru. SESTŘIH: Karlovy Vary - České Budějovice 1:6. Domácí bez energie. Motor šlapal dle představ

10. Litvínov Richard Jarůšek připomíná těžbu v povrchovém dole kolem Litvínova. Na první pohled se to nezdá, ale ukrajuje ze svého limitu pravidelně a bez slitování. Teď je na šestnácti gólech, znovu se vyšroubuje nad dvacet. Litvínov - Karlovy Vary: Z mezikruží rozhodl domácí Jarůšek, 3:2

11. Karlovy Vary Titulek na jejich webu hlásá, že z poslední porážky je potřeba si vzít to pozitivní. Upřímně, tady může být pozitivní leda nález na covid. Z porážek už nemají náhrdelník, ale hodně pevný řetěz. SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 3:2p. Hosté prohráli počtvrté v řadě, v nastaveném čase rozhodl Jarůšek

12. Olomouc Kosticyna boss Fürst častoval oslovením „obtloustlý bolševik“. Svaz mu za to na znamení zvyšující se kultury v českém hokeji možná zašle letenku do Petrohradu. Ať omrkne křižník Aurora. Třeba ho nechají i vystřelit. Pardubice - Olomouc: Kosticyn mimo hru poslal k zemi Rutara a zamířil pod sprchu

13. Zlín Tady nám dochází humor. Snaha maximální, prostředky minimální, výsledky tristní. Motor má na zahradě zakopaný poklad, od jara do toho kopne, přivede posily. Vážně se začínáme o Zlín bát, je na cestě dolů. SESTŘIH: Zlín - Pardubice 1:3. Gól a asistence Zohorny. Dynamo dotahuje Hradec