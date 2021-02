Prospal: Mám mluvit anglicky? Vedle brány leží, kur**, peníze, když ne puky

Slušný výhled na hru svého týmu měl českobudějovický kouč Václav Prospal. Seděl na židli, už nepotřeboval berle. Ale nekoukalo se mu na hokej moc dobře. „Jako tohle není prdel, kluci,“ povzdychl si, když končila tisková konference. Ne, nekřičel, nezvyšoval hlas. Spíš jste z něj tentokrát cítili odevzdanost, že si může pusu roztrhnout, ruce umávat, fixy umalovat. A nic.

„Asi budu muset mluvit anglicky. Možná mám hráče, kteří mi nerozumí. Sám se ptám, jestli mám hráče, kteří mi rozumí, jestli chápou, co po nich chci,“ nabíral jeho projev na obrátkách. Vadilo mu, že Motor dupe na plný výkon v Karlových Varech, vyhraje, před brankou se rve, a teď nic.

Sice České Budějovice padly jen 0:1. Ale obraz hry byl jiný, vůči nim o dost tvrdší. „Náš nejlepší hráč Honza Strmeň zařídil to, že výsledek skončil takhle těsně,“ vyzdvihl Prospal jen brankáře. „Výsledkem se klamat nemůžeme. Ono to nebylo tak close, jak to vypadá, nevytvořili jsme si kloudnou šanci. Máme 17 střel a z nich bylo, vole, nějakých sedm nahození do lapačky,“ začal už s prvními anglickými slovíčky po zápase s Pardubicemi.

„Měli bychom chodit do předbrankového prostoru. Nechci nic speciálního, ale jednoduchost, přímočarost, ne nahrávky do prázdné branky, ale tlak do ní. Chci, ať si někdo nechá vyrazit dva zuby za to, že dal gól. Vedle brány leží peníze, když už ne, kurva, ty puky, tak peníze,“ byl Prospal naštvaný na výkon bez agresivity kolem brány. „Ale zřejmě to nechápeme. Asi budu muset mluvit fakt anglicky. Nebo mám ještě pár týdnů do konce sezony, abych se naučil ještě jinou řeč. Umím jen dvě,“ dodal ještě.

Zápas tentokrát nerozhodli bombarďáci z první pardubické formace. Pár dobrých momentů zase měli, trio Camara- Zohorna - Kousal umí otevřít každou konzervu poměrně spolehlivě. Gólem zaváněla hlavně střela Tomáše Zohorny, která lízla pravou tyč a pak i klička Camary, který už plánoval zakončení do prázdné. Tam mu ale beton vystrčil brankář Strmeň.

Jedinou trefu tak zařídil obránce Juraj Mikuš. V situaci 50 na 50 se na útočné modré rozhodl udělat stahovačku Davidu Gilbertovi. Vyšla, pak následovala přesná střela. „Miky je zkušený obránce, letos mu to lepí. Má výbornou formu, tak si to zkusil. Kdyby do toho nešel, skončili jsme v rohu, takhle jsme dali gól. Nějaké nervy tam byly, ale hráči si taky něco musí dovolit,“ rozebíral jeho kousek ze svého pohledu kouč Richard Král.

Sám Mikuš působil dojmem, že měl všechno pod kontrolou: „Viděl jsem, že ten útočník udělal chybu, šel moc po puku, tak jsem zkusil stahovačku. Otevřelo se mi to, všiml jsem si, že má brankář výborně zakrytý výhled.“ První nulu a výhru má v extralize pardubický gólman Konstantin Barulin.

