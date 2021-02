Továrna na smutek. Kometa doma dál prohrává, zabijácké komando nestačí

Holíkovo zabijácké komando obstaralo všechny tři góly. Předvedlo přesilovku prvotřídní kvality (souhra Petr Holík-Peter Mueller), oba tahouni k tomu přidali lahodné trefy po zkrocení skákavého puku. Hezké, ale furt málo na body. Nepomohlo ani nasazení Pavla Jekela, jehož si klub podruhé v sezoně vytáhl z Třebíče. „Nebylo to úplně ono,“ přiznal pětadvacetiletý gólman.

Mrzelo ho, že před prvními dvěma trefami neudržel puk na své výstroji, z čehož profitovali Orsava s Jérémiem Blainem. Pak ho ještě procedil Lukáš Cingel. „Jak říkával Dominik Hašek , chytit se dá všechno,“ podotkl Jekel. „Je těžké přejít z první ligy do extraligy, ale puk je všude stejný. Snažil jsem se chytat jako v Třebíči.“

V kabině se moc nerozhlížel, nevykecával. Na to on není. Nezkoumal, jaká nálada v týmu vládne. „Jsem šedá myška,“ pousmál se. „Snažil jsem se sedět v koutě a mlčet. Občas se s někým bavím individuálně. Hlavně se Silvou Kuskem, nebo s Barim ( Michalem Barinkou ) a Karlem (Vejmelkou),“ popsal plaše.

Co pozitivního ukázala Kometa kromě tří gólů? Dlouho solidní výkon s výborně sehranými přesilovkami. Orsava ví, o čem to je. Nedávno byl její součástí jako pracant před bránou a střelec z mezikruží. „Holas (Holík) je v tom svém prostoru strašně šikovný. Nabíjí to Peterovi (Muellerovi) nebo hráči na střed. Umí to hrát, rok co rok to potvrzují. Všechny týmy se na to dívají, ale oni to sehrají tak, že to moc bránit nejde. Vždycky máte o jednoho hráče míň.“

Domácí nakonec dojeli na krutou nedisciplinovanost. V závěru mazali na trestnou beci Michal Gulaši s Michalem Barinkou a hosté za více než minutovou hru v pěti proti třem poděkovali po svém. „Luxusní možnost,“ mnul si ruce asistent David Kočí. Šlo to rychle. Ostřelovač Orsava z voleje napálil za Jekela křížnou přihrávku Vladimíra Růžičky. „Jenom jsem se klouzal a doufal, že to trefim. Trefil to on,“ povzdechl si gólman. „Přesilovky nám moc nejdou, ale zaplaťpánbůh nám teď pomohly,“ ulevil si Orsava, ještě v minulém ročníku hráč protivníka.

Brněnský trenérský štáb jen kroutil hlavou. „Smrtící, neomluvitelné. Složka disciplíny nás zradila,“ shrnul asistent Jan Zachrla. Hlavně Barinkovy a také Hollandovy fauly se opakují, bude třeba to řešit. „Nemělo by to tak být,“ připustil Zábranského pobočník. „Přitom padesát minut jsme hráli parádní hokej. Lepší než v předchozích utkáních,“ dodal.

Výsledek je ovšem znovu špatný. Záblesky herní pohody zastiňují kolapsy při bránění a nedovolené zákroky. Navíc dál platí, že góly dává jen první formace. Aktuální rozpoložení hráčů Komety demonstroval po závěrečné siréně útočník Jakub Klepiš , který zlostně zpřelámal hokejku o branku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:01. Mueller, 09:58. P. Holík, 30:26. Mueller Hosté: 07:23. Orsava, 12:49. Blain, 36:51. Cingel, 57:08. Orsava Sestavy Domácí: Jekel (Vejmelka) – Svozil, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Mlčák, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Schneider, V. Němec, Klepiš (A) – Plášek ml., Süss, Vincour – Valský, Kusko, Bondra. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Čáp, Blain, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Gaspar – Perret, Koukal, Kevin Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Lev, Cingel (C), Smoleňák – R. Pilař, M. Zachar, Jergl. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Brejcha, Gerát Stadion DRFG arena

