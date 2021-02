Boleslav nasadila košíkáře, debutoval i dorostenec (16): Skoč do vody a plavej!

Bruslaři museli lepit sestavu. Pro úterní dohrávku 10. kola Tipsport extraligy proti Litvínovu nebylo k dispozici hned šest hráčů základní sestavy. A tak se do dresu nasoukali hned tři košíkáři – obránce David Moravec (ročník 2003) a útočníci Gabriel Szturc (2003) s Vojtěchem Polákem (2004). Pro nejmladšího z nich, teprve dorostence šlo o první start mezi dospělými. „Kdybych to přirovnal, tak do toho skočil, jako když ho hodíte do vody a řekli: plavej,“ řekl po vítězném utkání (3:2 na nájezdy) kouč Radim Rulík.

Mladé Boleslavi chybělo v úterý několik hráčů. S reprezentací odjel na Euro Hockey Tour do Švédska útočník Oscar Flynn, kvůli zdraví nejsou dlouhodobě k dispozici obránci Marek Hrbas, Martin Pláněk a Mitch Fillman, i útočník Mário Lunter. „A na poslední chvíli před zápasem vypadl David Cienciala,“ zmínil Rulík absenci dalšího forvarda.

Do akce tak museli košíkáři. Nejmladšímu z nich je přitom pouze 16 let! Vojtěch Polák se stal prvním hráčem narozeným v roce 2004, který v aktuální sezoně naskočil v Tipsport extralize. Dokonce ani v Chance lize tak mladý hráč nenastoupil. „Moc jsem si to užil. Pro mě je to neskutečný pocit, že jsem v šestnácti letech dostal takovou šanci. Vážím si toho,“ povídal trochu vyjukaně po utkání.

Situaci měl extrémně složitou. Kvůli zastavení mládežnických soutěží totiž hrál naposledy v říjnu. „Už ve čtvrtek mi trenéři naznačili, že bych mohl naskočit do utkání,“ povídal po premiéře. S áčkem přitom stihl jediný trénink, proto trenér Rulík zmínil přirovnání s plaváním.

„Byl na jednom tréninku a šel do zápasu. Řešilo se to operativně, neměl ani čas s námi potrénovat a trochu se zabudovat do týmu. Taky to měl těžší i tím, že ještě nemá zkušenosti, je hodně mladej. Ale jsme rádi, že jsme ho viděli,“ řekl Rulík.

Při extraligovém debutu Polák odbruslil pět minut a 47 sekund, na chvilku se dostal i na přesilovku. Zároveň se nachomýtl u jedné inkasované branky. „Bylo znát, že jsem tři měsíce nehrál,“ přiznal po výhře na nájezdy. „Trenéři se ptali, kdo si věří, ale radši jsem se jako mladej nepřihlásil. Ale věřil bych si i proti dospělému,“ prozradil, že by si věřil i v penaltové loterii.

„Hodně slušný, asi ten kluk něco umí,“ žasnul Pavel Kousal, autor vítězného nájezdu à la Nikita Kučerov. Vedle něj a Ondřeje Najmana v útoku Polák nastupoval. „Já popravdě ani nevěděl, kolik mu je let, ale odehrál dobré utkání. Doufám, že dostane ještě nějakou šanci a ukáže nám, co v něm je,“ dodal Kousal.

Boleslavští mladíci v akci Čas na ledě Střely Plus/minus David Moravec 15:04 1 0 Gabriel Szturc 13:57 1 0 Vojtěch Polák 5:47 0 -1

Pro Szturce, který pro změnu debutoval v 16 letech už v minulé sezoně, šlo o šesté extraligové utkání a druhé v této sezoně. Jinak pravidelně nastupuje za prvoligové Ústí nad Labem, kde si v sobotu připsal tři asistence při výhře 6:4 nad Sokolovem.

„Hrál velice dobře. Ten už za nás ale něco odehrál, navíc hraje pravidelně v Ústí, tak pro něj ta situace nebyla tak komplikovaná jako pro Poláka,“ zmínil Rulík. „Úplně parádním způsobem blokoval střely, měl snad nejvíc zblokovaných střel z nás všech, dohrával to, super, klobouk dolů před ním,“ smekal pomyslně obránce David Bernad.

Střely zblokoval Szturc proti Litvínovu dvě, což je na útočníka slušné číslo. Ve formaci s cizinci Valentinem Claireauxem a Joonou Jääskeläinenem odehrál 13 minut a 57 sekund. Dostal se i do jedné slibné příležitosti, při které si brankář Denis Godla nebyl příliš jistý zákrokem.

Mladá Boleslav - Litvínov: Kousal à la Kučerov. Přelstil Godlu mazaným nájezdem a rozhodl zápas, 3:2

A poslední do party David Moravec? Ten od poloviny prosince nastupuje v obraně pravidelně. Vede si skvěle, možná byste ani nevěřili, že mu je teprve 17 let. „Poslední dobou podává velice solidní výkony a místo si zaslouží,“ potvrdil Rulík.

Moravec naskočil už do 14 zápasů, v průměru má čas na ledě 14 minut a 20 sekund. Zezačátku nastupoval po Plánkově boku, v posledních duelech se učí vedle Petra Šidlíka. A stihl už i jeden gól, když se před měsícem trefil proti Olomouci. „Moryho beru jako stálici. Je to hrozně hodnej kluk, váží si toho, maká a hraje perfektně. Do budoucna je to tady pro nás velký přínos,“ přidal se i Bernad.

Mladá Boleslav si na kvalitní práci s mládeží zakládá hlavně od příchodu Radima Vrbaty, který se mezitím stáhl z pozice sportovního ředitele a v klubu působí jako konzultant. Bruslaři se nedávno vytasili i s plánem na reorganizaci mládežnických soutěží.

„Nebojíme se mladé hráče, když se jeví dobře, v tuhle chvíli zařadit,“ potvrdil na závěr zkušený kouč Rulík.

Góly Domácí: 15:57. Bernad, 45:40. Šťastný, . P. Kousal Hosté: 10:18. Irving, 34:21. Ščotka Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Allen, Ševc (C), Bernad, Dlapa, Šidlík, Moravec, Klikorka – Šťastný, A. Zbořil (A), Kotala – Jääskeläinen, Claireaux, G. Szturc – P. Kousal, Najman, Polák – J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad. Hosté: Godla (Zajíček) – D. Zeman, Balinskis, Štich (A), Demel, Ščotka, Irving, Kudla – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Zygmunt – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Helt, Žejdl, M. Havelka. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Svoboda, Rožánek Stadion ŠKOENERGO Aréna