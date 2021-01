Hokejový svaz dostal manuál. Pryč s akademiemi, navrhuje Boleslav

Filip Pešán po MS do 20 let zkritizoval práci v klubech • Profimedia.cz

V Mladé Boleslavi nedávno proběhla schůzka klubového vedení, tamních trenérů se svazovým šéftrenérem Filipem Pešánem. Zdá se, že ledy konečně pukají a averze mocných vůči fachmanům z branže uvadá prvními společnými kroky.

„Poslední rok se v klubu zaobíráme zkvalitněním výchovy mládeže a s tím souvisejícím tréninkovým procesem. Pokud však chceme zlepšit výsledný produkt, a to je podle nás komplexní a konkurenceschopný hráč, musíme k tomu připojit možnost aplikovat věci naučené v utkání,“ říká sportovní ředitel BK Václav Nedorost na téma sestavení „manuálu“, pod nímž je podepsán on a Petr Haken, šéf boleslavské mládeže.

V tolik diskutovaném slabém konkurenčním prostředí napříč mládežnickými soutěžemi oba vnímají klíčový problém, jenž brání hráčům v progresivnějším růstu. „Ten chceme a potřebujeme odstranit, a proto jsme se rozhodli zveřejnit náš klubový návrh na změnu mládežnických soutěží. Podle nás se v posledních letech jejich úroveň zhoršila, i přesto že se trenéři a kluby snaží pracovat kvalitně a v lepších podmínkách než dříve,“ tvrdí Haken.

„Boleslavský recept“ si mj. dává za cíl ztlumit v co největší míře počet odchodů mladých hráčů do zahraničí, kterých jsou rok co rok desítky. „Našim nejlepším hráčům pomáhá v rozvoji reprezentační program, ale ten se týká vždy jen několika hráčů v ročníku. Pokud chceme zvýšit konkurenci, musíme, právě díky kvalitním soutěžím, zamezit odchodům do ciziny. Jen soutěž nám hráče nevychová, ale ve spojení s kvalitním výchovným a tréninkovým programem se nám to může podařit,“ věří Nedorost.

V boleslavských kabinách se zrodil návrh se čtyřmi základními body:

Nastavení prostředí – stejné možnosti pro všechny

Co to obnáší:

Zrušení svazových Akademií a rozdělení financí podle nastavených kritérií (po 6. třídu všichni stejně, od 7. třídy podle úrovně soutěží)

Vytvoření konkurenčního prostředí tzv. Pyramidy

Co to obnáší:

Základem je široký podstavec ze všech klubů v republice (přípravka – 6.třída)

Prvním stupněm jsou kvalitní žákovské soutěže pro 7. až 9. třídu

Druhým stupněm je soutěž dorostu

Vrcholem pyramidy je soutěž juniorů

Ochrana malých klubů

Co to obnáší:

Řada talentů přichází do extraligových klubů z těch menších. Tady by měla být největší a nejplošnější finanční podpora. Kdo dobře pracuje, má od přípravky do 6. třídy vždy dostatek dětí a ten by měl být dotován ze státních financí. Do 6. třídy by se nesmělo přestupovat ani hostovat.

Bruslení – klíčová dovednost

Co to obnáší:

Dovednost, o které se tolik nemluví jako o ostatních skills, ale pokud nebudeme zvládat bruslení, nebudeme moci využívat žádné ostatní „skills“ (Jsme dobří ve stoje a pokud máme na vše dost času, jinak máme problémy). Využít prostor, a ne ho stále zmenšovat. Minihokej uzpůsobit počtem hráčů a velký hokej hrát od 4. třídy v počtu 4 na 4. Zamezíme nadměrnému využití systému a taktiky a docílíme lepšího přechodu z malého hokeje na velký.

JUNIOŘI

Prvním cílem u nejstarší mládežnické kategorie je zúžení elitní soutěže. Postupně sportovní cestou na 14 klubů.

Další krokem je vytvoření třístupňové úrovně soutěží a nutnost, aby i druhá nejvyšší liga měla patřičnou kvalitu. Měla by být celorepubliková s maximálním počtem 14 účastníků.

Výsledkem by mělo zkvalitnění extraligy juniorů a vytvoření konkurenčního prostředí.

Změnu navrhujeme i k formátu play off. Série by se měly hrát minimálně na tři vítězná utkání. Hráčům, ale i trenérům, přinesou více „důležitých“ utkání, která jsou pro výchovu a růst nezbytná.

Poslední dva celky extraligy by se měly v baráži utkat s dvěma nejlepšími týmy 1. ligy.

Poznámka: K diskusi – zamyslet se a prodiskutovat omezení počtu mladších hráčů v utkání.

DOROST

I zde by mělo dojít k zúžení nejvyšší soutěže, opět sportovní cestou a postupem času by to mělo přinést konečný počet účastníků na 20 klubů.

Také dorostenecká kategorie by měla mít třístupňovou úroveň s tím, že druhá nejvyšší soutěž bude mít maximálně 20 účastníků.

Už i dorostenci by měli hrát série play-off na tři vítězná utkání, ze stejného důvodu jako u juniorů.

Poslední dva celky extraligy by se měly v baráži utkat s dvěma nejlepšími týmy 1. ligy.

Poznámka: K diskusi – zamyslet se a prodiskutovat omezení počtu mladších hráčů v utkání.

9. TŘÍDA

Hlavním záměrem je vytažení této kategorie od zbytku žákovských tříd a vytvoření mezistupně před kategorií dorostu. Pochopitelně se bude jednat o jednoročníkovou soutěž.

Kategorie devátých tříd by měla být dvoustupňová. V nejvyšší soutěži by měly v nejbližší sezoně figurovat kluby, které aktuálně hrají extraligu dorostu, soutěž by tedy měla 30 účastníku. Pro další sezonu by byly podmínkou účasti následující: extraliga dorostu, umístění 8. třídy z předešlé sezony, kvalifikace zbylých 8. tříd (březen, duben). Zbytek týmů bude hrát druhou nejvyšší soutěž.

Důležitou informací je to, že tato kategorie nebude příliš dotována ze svazových peněz, a proto není nutné, aby menší kluby 9. třídu naplnily a snažily se za každou cenu soutěž hrát.

Od tohoto kroku si slibujeme výrazné zkvalitnění soutěže a zamezení sehrání nekvalitních zápasů, ve kterých opakovaně docházelo k velkým rozdílům ve skóre.

V případě nerozhodného stavu po 60 minutách hry chceme, aby utkání rozhodovalo pětiminutové prodloužení, případně samostatné nájezdy. Důvodem je jednoznačné určení vítěze i vítaná zkušenost pro hráče směrem do budoucna.

Sezona by měla končit mistrovstvím republiky.

Jelikož by se od páté třídy hrálo po ročnících, není nutné, aby docházelo k četnému posouvání hráčů mezi kategoriemi. V žádném klubu aktuálně není tolik hráčů, kteří by měli hrát proti starším soupeřům. Proto navrhujeme maximální počet 2 hráčů pro posuny mezi mladší a starší kategorií. Věříme, že by to mělo napomoci k výchově rozdílových hráčů, které český hokej nezbytně potřebuje.

8. + 7. TŘÍDA (starší žáci)

V této kategorii navrhujeme dvě úrovně soutěží. Ve vyšší by hrály kluby, které naplní v ročníku jak osmou, tak sedmou třídu (vždy minimálně 1 brankář a 15 hráčů do pole). Kluby, které z těchto dvou ročníků složí pouze jedno mužstvo, by hrály samostatnou nižší soutěž.

Formát by byl obdobný, jako doposud hrála 9. a 7. třída (cca 6 skupin po 8 až 10 týmech). Po odehrání dvou kol by došlo k přerozdělení týmů. První až čtvrtý tým ve skupině postupuje do nadstavby.

Obě kategorie se budou bodovat zvlášť. Je to nejspravedlivější varianta a zároveň zajistí i nejvyšší možnou kvalitu utkání, která je u starších žáků nutná.

Stejně jako u deváté třídy i zde by měla být sezona zakončena turnajem o mistra republiky.

I u těchto kategorií navrhujeme, aby v případě remízy rozhodovaly zápasy prodloužení, případně nájezdy.

V každém kraji by se po celou sezonu hrál pohár, kde by na sebe narážely větší kluby (ty, které mají ročníkové soutěže) s týmy, které hrají druhou soutěž, dvouročníkovou.

Dále chceme, aby hráči z nižší soutěže mohli mít vytvořený střídavý start do vyšší soutěže, ale pouze v příslušném kraji, kam oba kluby spadají, a to nejdříve od 1. kola nadstavby.

6. + 5. TŘÍDA (mladší žáci)

Navrhujeme stejnou strukturu, jako u třídy sedmé a osmé. Soutěže by ovšem byly bez nadstavby a mistrovství republiky. Zápasy by končily po 60 minutách, a to i v případě remízy.

I zde by platilo, že kdo složí dva týmy v ročníku, bude hrát soutěž 5. i 6. tříd (vždy minimálně 1 brankář a 12 hráčů do pole). Kdo složí pouze jeden tým, bude hrát druhou soutěž, dvouročníkovou.

Stejně jako u starších žáků by se hrál krajský pohár, kde by se mezi sebou utkávaly větší a menší kluby.

Až do těchto kategorií by měly být zakázány přestupy, což dává menším klubům dostatečnou možnost pracovat i s těmi nejlepšími hráči a lépe by měly naplnit oba ročníky. Tím by v neposlední řadě dosáhly na stejnou výši dotace, jako velké kluby (kategorie pro dotaci přípravka – 6. třída).

4. TŘÍDA

Přechodová kategorie mezi minihokejem a velkým hokejem. Celou sezonu hrát na velké hřiště 4 hráči proti 4 hráčům.

Do poloviny sezony se střídá letmo po jedné minutě, v druhé části již hráče učíme standardnímu střídání.

Tím, že se bude hrát pouze ve čtyřech na obou stranách, by mělo být na ledě více místa, aby se hráči mohli co nejefektivněji zlepšovat v bruslení, měli by mít více možností hrát s kotoučem a lépe se bude aplikovat svazové doporučení ke střídání postů.

3. TŘÍDA

Malý hokej, ale snažit se zajistit, aby hřiště byla od zadního mantinelu po červenou čáru. Je to nejlepší varianta pro rozvoj bruslení a dovedností s kotoučem. Hrát by se mělo tři proti třem, aby na ploše bylo co nejvíce místa.

