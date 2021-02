Sparta: Místo klidné dohrávky kolaps. Varům pomohli i 16letí debutanti

Zápas už už mířil do pohodového konce. Stav byl 3:2 pro domácí, když se v čase 58:12 nechal vyloučit karlovarský Petr Šenkeřík. Nutno dodat, že šlo minimálně z pohledu střídačky Energie o sporný verdikt. Obránce dostal „dvojku“ za vyhození puku, když baseballově plácl do kotouče, který vyletěl až za plexi. Kouč Martin Pešout marně hulákal směrem k sudím. Nezmohl nic.

Sparta štrádovala za klidnou dohrávkou… Jenže namísto toho se večer zvrtnul. Přišla laciná ztráta puku, jakých – nutno dodat – předvedli Pražané v duelu spoustu. Tomáš Vondráček všem ujel a srovnal. „Asi jsme si říkali, že už to máme v kapse, proto takhle dopadlo… Musíme na to zapomenout, ponaučit se,“ kroutil hlavou útočník Miroslav Forman.

Zpříma pak utkání hodnotil trenér Miloslav Hořava. „Karlovy Vary byly ve všem lepší. Hrály s chutí, obětavě. Předčily nás skoro ve všem. My jsme si za výkon nezasloužili ani bod. Byli jsme prostě horším týmem. Ten závěr byl vyústěním celého zápasu. Ve druhé třetině nám soupeř jel asi pětkrát sám na bránu. Zápas začal špatným prvním střídáním a tím i skončil. Byl to opravdu špatný zápas,“ sypal ze sebe.

Energie vyhrála poprvé po pěti prohraných duelech, Sparta naopak po devíti utkáních prohrála. V přetahování s Třincem může být tohle v boji „o prezidenta“ bolavá ztráta.

Právě Oceláře dovedli rudí před reprezentační přestávkou porazit, teď o dva body z náskoku přišli, další dva jim zbývají. „Už minule to byl varovný prst. S Pardubicemi jsme prohrávali 1:3, první třetina byla katastrofální. S Třincem jsme byli polovinu zápasu horší, pak jsme to otočili. Takhle to ale nejde pořád. Zvykli jsme si, že to zvládáme otáčet, do nekonečna to ale nejde,“ dodal rázně Hořava.

Karlovým Varům chybělo duo Jakub Flek a Tomáš Rachůnek. V sestavě je zaskočili teprve 16letí Jiří Kulich a Dominik Rymon. Oba jsou součástí reprezentačního týmu do 17 let. Oba už hrají dospělou Chance ligu. Kulich za Kadaň, Rymon za Sokolov. Prostor na ledě dostali, a rozhodně nezklamali. Kulicha dokonce trenéři poslali na nájezd! Odvážný mladík zkusil vymíchat Alexandra Saláka, ale nevyšlo mu to. Mrzet ho to však nemuselo.

„Jsme rádi, že je máme v organizaci. Svojí prací si šanci zasloužili. Odehráli to dobře, nepropadli. Nebáli se hrát, což je to nejlepší zjištění,“ pravil spokojeně asistent trenéra hostů Tomáš Mariška. Vynikající výkon podal gólman Vladislav Habal.

V prosinci Sparta ztratila s Energií vedení 4:1 (výsledek 4:5p), tentokrát přišla o vedení 3:1. „Tehdy jsme byli lepší a projeli to, dnes to bylo jiné,“ odmítl srovnání Hořava.

