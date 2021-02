Marcinkovo dvojité K.O. složilo Plzeň. Už pokukujeme po play off, přiznal

Začněme od konce utkání se Škodovkou, vaší vítěznou trefou. Byla šťastná?

„Dá se říct, že ano. Píchnul jsem do puku zády k bráně, moc jsem toho neviděl. Až když někdo od nás za bránou zvedl ruce nahoru, věděl jsem, že je to gól. Bylo to naslepo, ale o tom je současný hokej. Musí se chodit do předbrankového prostoru. Škoda, že nepadl dřív, ale šli jsme si za tím.“

Dvakrát jste se prosadil po vaší typické situaci, navíc právě před bránou mívá Plzeň nyní potíže...

„Nebyla to ani extra příprava na Plzeň, tlak do brány by měl být v každém zápase. Myslím, že to tak mají nastavené všechny týmy – jednoduše chodit do brány a hlavně clonit. Bez toho to nejde. Snažíme se tak hrát pokaždé, je to součást naší taktiky.“

Pro vás celkově fajn podvečer, že?

„Vždycky když se vyhraje, je to dobrý zápas. O to jde. Góly jsou fajn, ale jedině s body. Ty potřebujeme, protože víme, jaké jsou naše cíle. Tentokrát je to pro nás cenné, protože jsme otáčeli.“

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 3:2. Marcinko před sirénou rozsekl dramatickou bitvu

Zbytečná skromnost.

„Od hodnocení hráčů jsou trenéři nebo vy novináři... (úsměv) Víte, já si ani nepamatuju svůj poslední gól. Nicméně samozřejmě si toho vážím, jsem šťastný, je to povzbuzení do další práce. O tom to je. Když makáte na sto procent, občas se vám něco podobného podaří.“

V čem byl tentokrát problém oproti předchozím utkáním, že jste se na góly nadřeli a načekali?

„Netrefovali jsme bránu, nebo to chytil gólman. Měli nepříjemnou defenzivu i protiútoky, ale i tak jsme si šance vytvářeli. Bylo to jen o jejich proměnění, každopádně já fakt od začátku cítil, že i přes nepříznivé skóre jdeme za výhrou. Měli jsme na to šedesát minut, věřili jsme si. Odměnilo nás to. Chtěl bych však vyzdvihnout i Kácu (Ondřeje Kacetla), který nás držel a na konci chytil čistý gól.“

Byla to bez Milana Gulaše jiná Plzeň?

(přemýšlí) „Podle jejich hry to úplně nevypadalo, nehráli vůbec špatně, ale je to jeden z top hráčů ligy, ne-li úplně nejlepší. Někdo takový vám musí zákonitě chybět, obzvlášť přesilové hry na něm mají postavené. My jsme se však soustředili jen na sebe, v tomto období před finišem základní části se stává, že vám někdo vypadne, takže to je běžné.“

Čtyři z posledních pěti duelů jste vyhráli jen o gól. Je cítit, že se play off blíží?

„Ano, ale pořád zbývá osm utkání. Není to tak, že by play off přišlo už třeba za pět dní. Pravdou je, že celou sezonu produkujeme a pilujeme nějaký obraz hry. A čím víc bude dokonalejší, tím líp pro nás, protože všichni víme, že vrchol teprve přijde. Kdybyste měli řešit nějaké problémy až ve vyřazovací části, bylo by pozdě. Jasně že už po tom občas pokukujeme, ale ještě je ve hře spousta bodů.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE