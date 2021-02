Rákos sundal sádru a nahrál na gól. Zlomený kotník? Byl jsem překvapený

Je zpátky. Po dlouhých třech měsících zase hraje Daniel Rákos hokej. Zlomený kotník mu pokazil velkou část základní části, ovšem na play off bude útočník Komety nachystaný. V Karlových Varech přihrál Tomáši Vincourovi na gól, ovšem z porážky 4:5 v nájezdech nebyl odvázaný. „Zaměřujeme se na nějaké věci, které musíme pak v play off plnit. Rozhodně mezi ně nepatří to, že dostaneme čtyři nebo pět gólů,“ nelíbilo se mu. Zejména vstup do utkání měli hosté tragický. Prodloužení jim zachránil v 50. minutě z otočky Petr Holík.

Jak se cítíte po dlouhé pauze?

„Nehrál jsem skoro tři měsíce. Nerozehranost je znát. Pro mě je jen dobře, že jdou zápasy tak rychle po sobě. Aspoň se do toho před play off dostanu.“

Jak jste přišel ke zlomenině?

„Při utkání v Plzni nahazoval Standa Svozil puk od modré a nešťastně mě trefil do kotníku. Stalo se to při prvním střídání a celý zápas jsem dohrál. Myslel jsem, že je to jenom nastřelené. Za tři dny jsem šel na rentgen a zjistilo se, že je kotník zlomený. Byl jsem z toho hodně překvapený. Bolelo to málo.“

Takže jste čekal, že se vrátíte dřív?

„Myslel jsem, že pauza bude daleko kratší. Jenže jsem měl nohu pět týdnů v sádře a pak jsem to musel rozhýbávat. Ještě není úplně u konce, nějaký čas to zabere.“

V jakém stavu jste našel tým?

„Zpočátku se klukům dařilo, měl jsem radost. Teď na ně padla trošku deka, hlavně v domácím prostředí se jim moc nedařilo. Ale v reprezentační pauze jsme dobře potrénovali. Ve hře máme hodně dobré pasáže. Bohužel dostáváme góly po našich laciných chybách. Na naše branky se nadřeme, stojí nás ty zápasy dost sil.“

Stejně jako předtím v Českých Budějovicích padlo ve vašem utkání devět branek. Není to před play off moc velká divočina?

„My bychom hlavně rádi vyhráli. Asi by bylo jedno, kolik padne gólů. Zaměřujeme se na nějaké věci, které musíme pak v play off plnit. Rozhodně mezi ně nepatří to, že dostaneme čtyři nebo pět gólů. V obou zápasech jsme především prohrávali 0:2. Pak honíme výsledek.“

Vypadá to, že půjdete v předkole play off právě na Vary. Bral byste to?

„Z cestovního hlediska to není úplně ideální soupeř. Ale v play off si nevybíráte, musíte porazit každého. Musíme doladit formu. Těšíme se.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:51. Kohout, 04:00. Koblasa, 28:54. Kohout, 37:29. T. Rachůnek, . T. Rachůnek Hosté: 08:16. Mueller, 11:31. Bondra, 21:35. Vincour, 49:45. P. Holík Sestavy Domácí: F. Novotný (náj. Habal) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Kowalczyk – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – Hladonik, Kulich, Osmík – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A). Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Schneider, V. Němec, Klepiš (A) – Valský, Rákos, Vincour – Kusko, Střondala, Bondra – Plášek ml.. Rozhodčí Kika, Sýkora – Hynek, Votrubec Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 45 28 3 6 8 170:101 96 2. Třinec 44 27 4 5 8 161:112 94 3. M. Boleslav 44 21 6 7 10 141:105 82 4. Liberec 43 20 7 4 12 126:95 78 5. Mountfield 44 22 4 3 15 124:104 77 6. Plzeň 44 20 5 6 13 139:114 76 7. Pardubice 44 19 6 4 15 119:120 73 8. K. Vary 44 15 7 4 18 124:147 63 9. Brno 44 14 5 5 20 119:133 57 10. Vítkovice 44 14 4 6 20 103:123 56 11. Litvínov 44 11 8 5 20 106:128 54 12. Olomouc 44 12 4 5 23 90:131 49 13. Zlín 44 10 3 3 28 88:140 39 14. Č. Budějovice 44 5 4 7 28 114:171 30

