Řezníček: O divácích je holý nesmysl se bavit. Můžeme hrát do května

Extraliga v cílové rovince základní části nasadila kruté tempo. Tento týden hrají týmy čtyři zápasy během sedmi dní, do 7. března, kdy dlouhodobá soutěž končí, zbývá devět kol plus šest dohrávek. Zhuštěný rozpis se zrodil už koncem listopadu. „Jednoznačný požadavek klubů byl dohrát celou základní část,“ připomíná ředitel Josef Řezníček. Zatím to vypadá, že první cíl se podaří splnit.

NHL v nové sezoně odkládá zápasy a narychlo ruší tiskovky kvůli dalším případům covidu. V extralize se od poslední odstávky neprokázal jediný. Podle šéfa Josefa Řezníčka to může být tím, jak se zdejší hokejová komunita na jaře a na sklonku léta promořila. Přitom celková epidemická situace v zemi se opět zhoršila. Na diváky v hledištích tak zatím může zapomenout. „K tomu se zatím těžko dopracujeme,“ přiznává.

Nejvyšší soutěž nabrala rychlost, která neustává. Drží ho opravdu proto, že prvotním zájmem je především dokončit základní část?

„To byl jednoznačně požadavek klubů – sehrát celou základní část. Kvůli partnerům a taky tomu, že se extraliga na nějakou dobu přerušila. Až potom se můžeme zabývat tím, zda zvládneme sehrát celé play off. Pokud by tomu něco bránilo, lze sezonu protáhnout do května vzhledem k posunutému začátku mistrovství světa. Chceme zajistit a ochránit předkolo i play off tak, abychom i přes ztrátu diváků tento ročník dokončili. To byl základní předpoklad už 30. listopadu minulého roku, kdy jsme dotvářeli upravený rozpis, abychom tam dostali všechno. Brali jsme přitom v úvahu, jak kdo trénoval, protože některé týmy se nepřipravovaly vůbec, některé kde se dalo. V Dobříši, Německu, Polsku. Kluby program zápasů schválily. Musíme se mu podřídit.“

Květen si tedy vyhrazujete, kdyby opět nastaly nenadálé změny, zákazy a překážky.

„Tuhle variantu máme pořád schovanou a připravenou. A kdyby bylo potřeba,