Hrubky a hazard se čtyřkou. Hrajeme líp, ale zápas se vy*ere, řekl Bernad

Jak jste viděl utkání proti Vítkovicím?

„Hodnotí se to těžko. Vyhrál šťastnější, neřekl bych, že lepší. Neříkám, že Vítkovice hrály nějak špatně, ale slyšel jsem rozhovor trenéra Rulíka, který to řekl velice přesně. Oni z minima, nebo když to řeknu trochu neslušně z ho*na, vytěžili maximum. Dva góly jsme jim darovali a nevím, co bych k tomu dál řekl. Pak už jsme se k nim pořádně nedostali. Zavřeli to a ten jejich beton se těžko překonává. Byl to takový zápas blbec.“

Druhá třetina pro vás byla jako zlý sen, po dvou hrubkách jste pustili Vítkovice do vedení…

„Řekl bych, že jste si na to odpověděl sám, k tomu nic víc nemám. Slušně řečeno to byl zlý sen, víc bych se k tomu nevracel. V tomhle je na jednu stranu hokej krásnej a na druhou stranu pro tým, kterému se něco takového stane, je děsnej. O tomhle je každý sport, že i když hraješ líp, tak se zápas může vy*rat, jako se nám to stalo proti Vítkovicím.“

Přitom jste do druhé části vstoupili dobře. Chyběl pojišťující druhý gól?

„Určitě. Zlomilo se to ve využívání našich šancí, kterých jsme měli víc. Kdybychom přidali další gól, tak by se zápas zlomil úplně na druhou stranu a musely by dobývat Vítkovice. My bychom mohli hrát náš hokej, kterej umíme a jsme v něm silní. V tu chvíli by to bylo jinak, ale je nesmysl řešit co by bylo, kdyby bylo. Prohráli jsme, Vítkovice berou tři body a víc to nemá cenu řešit a zabírat se tím. V úterý jedeme k nim a bezpodmínečně musíme vyhrát. Nic jiného neexistuje.“

Nedaří se vám proti týmům ze spodní části tabulky. Máte pro to vysvětlení?

„Nemyslím si, že by to bylo podceněním. Nevyhovuje nám hra, kdy musíme dobývat. Ať je to Zlín, Vítkovice, Olomouc… To jsou týmy, proti kterým se nám hraje těžko. Hrozně se na všechno nadřeme, vysiluje nás to. Neumíme si s tím poradit a takové zápasy bohužel prohráváme a myslím si, že nás to může na konci hodně mrzet.“

Bojujete o čtyřku, o přímý postup do čtvrtfinále, takové kolapsy byste si neměli dovolit. Souhlasíte?

„Jednoznačně. Teď Vítkovice, ve středu Zlín, to jsou body, které nemáme, a může to pro nás být smrtelný. Může nám to srazit vaz, jestli se chceme bavit o nějaké čtyřce.“

Dal jste krásný gól na 1:0, tvrdou ranou jste vymetl šibenici. Potěší alespoň hezká trefa?

„Upřímně řečeno, gól mi je úplně jedno. Je to takové klišé, říká to asi spousta lidí při rozhovoru, ale ve chvíli, kdyby tým vyhrál a já byl minus 5, tak budu spokojenější, než když dáte gól a prohrajete 1:2. A ještě taková blamáž…“

