Smoleňák po prohře se Spartou: Jestli nechceme na Zadar, musíme se probrat

Hradec má zápasy, kdy vás umí utahat a unudit. Ale se Spartou ukázal i jiný příběh. Snažil se tlačit dopředu, jenže v koncovce neměl sílu. „Prohráli jsme si to sami,“ odfrkl jediný jeho střelec Radek Smoleňák po porážce 1:4. Soupeř byl mnohem vyspělejší. Hlavně při přesilovkách ukázal dominanci, dal při nich dva góly a jeden přidal v oslabení. Tady zválcoval naděje Mountfieldu.

Proč vás Sparta přehrála i počtvrté v sezoně?

„Měli jsme pár šanci, kdy jsme byli mezi kruhy a mohli zápas otočit na naši stranu. Ale nebyli jsme schopni dát gól. A zase, pak přišlo oslabení, gól. Sparta nám pak ujela ještě v naší přesilovce. Nasraný můžeme být akorát tak na sebe. Ono si můžete říct, že většinu zápasu to bylo o gól a hráli jsme se Spartou vyrovnaně. Ale na to se nikdo neptá. Prohráli jsme, takže se to hodnotí blbě.“

Sparta vás uměla v přesilovkách zamknout, dala v nich dva góly. Vy jste si žádný takový tlak vytvořit nedokázali. Byl tady největší rozdíl?

„Jo, velký. Tyhle TOP týmy mají na přesilovky šikovný hráče. Nechci říct, že na takovou možnost čekají celý zápas, ale sebemenší šanci v takové výhodě dovedou zužitkovat. My si to můžete taky říkat pořád dokola a každý den, jenže na ledě to není ono. Je to takový evergreen.“

Dokola je i to, že většinou prohráváte s týmy z první čtyřky. Nedostává se to už do hlavy, že proti nim neumíte hrát?

„Bez komentáře.“

Konkrétně se Spartou jste prohráli počtvrté, skóre z vašeho pohledu 3:13. Je to soupeř, na kterého Mountfield neumí?

„Bez komentáře.“

A dá se z těch porážek nějak poučit, aby Mountfield hrál jinak, až přijde play off?

„Musíme. Jestli chceme být úspěšní a nejet v březnu někam na Zadar, tak je potřeba se trochu probrat a dát hlavy dohromady. Zase na druhou stranu tam byly se Spartou dobrý pasáže, přišly věci, které takhle hrát chceme a vypadaly dobře. Jenže pak se dostaví krátký úsek, kdy vypneme a dostaneme v něm tři góly.“

Ten ideál byl nějakých 8-10 minut poslední třetiny, kdy jste vyrovnali, narostli a vypadali jste, že si věříte?

„Jo, sebevědomí vyrostlo nahoru, byly tam i šance. Jenže v takových situacích jsme prostě plonkoví a neumíme dát gól, abychom z toho udělali nějaké naše momentum. Teď nás to stálo zápas. Sparta trochu koukala, když jsme vyrovnali, byl to přesně moment, kdy jsme měli udeřit.“

V Litvínově jste ubránili náskok s tím, že jste poslední třetinu neměli jedinou střelu na bránu. Teď jich bylo 15 a nemáte nic. Dají se nějak tyhle dva zápasy porovnávat?

„Radši bych hrál jako v Litvínově a vyhrával, to řeknu upřímně. Po Novém roce si nejdete zahrát, ať je to hezký, hodně vás to baví a máte radost. Takhle se hraje možná v srpnu, teď se hraje na vítězství. Klidně vyhraju radši 1:0 a 60 minut budu bránit, než abychom lítali nahoru, dolů a jen si přišel zahrát.“

