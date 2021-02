Litvínov přehrál Hradec o 30 střel, ale padl. Pohřbil ho tříbodový Pavlík

Když v uličce vedoucí k Hlinkovu stadionu zahlédnou autobus královéhradecké výpravy, hned nepropadají myšlenkám temným jak černé litvínovské dresy. Dlouhodobě se Vervě proti tomuto mužstvu nedaří, nicméně včera měla aspoň k bodu hodně blízko. A trenér Vladimír Országh řekl, že i přes nepříznivý výsledek svoje svěřence pochválil. „Když se má prohrát, pak takovým způsobem. Za výkon bychom si minimálně bod zasloužili. Mám smíšené pocity. Nemáme nic, přitom jsme nehráli zlý zápas,“ povídal.

Podruhé v sezoně na sebe narazili bratři Lukešové. Litvínovský František dal mladšímu Štěpánovi před třemi lety dva góly, to ještě jeho sourozenec chytal ještě za Chomutov. Včera patřil útočník Vervy k nejaktivnějším střelcům. V 6. minutě vypálil puk z levé strany, o čtyři minuty později z dobré pozice netrefil horní růžek u protější tyče a ke konci dostal kotouč mezi kruhy, jenže se svojí dělovkou proti bratrovi znovu neuspěl.

Z pěti gólů zařídili čtyři obránci. Dva obstaral Filip Pavlík, který v Litvínově pronikl do velkého hokeje a hrál za něj čtyři sezony, včetně mistrovské před šesti lety. Návrat na úpatí Krušných hor mu tentokrát prospěl, měl prsty ve všem. „Vláďa Růžička nahrával napravo Zacharovi, odrazilo se to ke mně.

Chtěl jsem dát před brankoviště, jejich bek nebo gólman to však strhnul do branky,“ popisoval první trefu, kdy se kotouč odrazil pod víko od hokejky clonícího Kudly. Při jeho vyloučení za zdržování hry Pavlík využil po šesti vteřinách přesilovku, tentokrát to byla nechytatelná pumelice. Hattrick z toho nakonec nebyl, ale na třetím gólu Hradce se podílel asistencí.

Litvínov se ještě vzchopil. A Mountfield za celou třetí třetinu nevystřelil na bránu. Poměr celkově 45:11, v poslední části 19:0. „Pro nás? Cože, tolik střel a my nic? A dívali jste se dobře?“ nevěřil Pavlík, když to slyšel. „Hlavní je vítězství. Jestli jsme měli jedenáct střel nebo padesát, hlavně, že jsme vyhráli,“ dodal.

„Bylo to dáno i našimi oslabeními. Statistiky vypadají šíleně, ale žádná tragédie to není, soupeř hrál přesilovky a tam nasbíral střely, my je neměli. Proto to tak vypadá,“ přemítal asistent David Kočí.

„Nechali jsme je zbytečně odskočit na 0:3, což se nám v poslední době stává často a dotahovat to pak stojí hodně sil. Zavřeli jsme je dobře, jenže oni to umějí v obranném pásmu zamknout. Měli jsme šance kolem brány, ale tam jsou silní, mají velké beky, kteří puky pochytají. Nebyli jsme dost důrazní, abychom překonali jejich zónovou obranu. Proto nám to tam nepadlo víckrát,“ hledal vysvětlení Patrik Demel.

„Měli jsme hodně střel, byly tam dorážky, ale nedostali jsme se k nim, měli jsme tam jen jednoho hráče místo dvou, chyběl větší důraz. Ale klukům není co upřít, hráli s dobrým soupeřem, šli za tím. Jen ty body znovu nemáme body,“ uzavřel trenér Országh.

