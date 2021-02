Životní Poláškův sprint. Když má puk Pech? Tak jeď, jeď, jeď!

V 55. minutě, kdy Hradec při přesilovce zkoušel vypotit nějakou myšlenku a srovnat na 2:2, vyrazil dopředu. Vyšlo mu to. Do branky procpal přihávku Lukáše Pecha. „To se tak naskytne, když chytne Pecháček puk na prknech. Můžete počítat s tím, že on doveze puk do třetiny, udělá šanci. Tohle on umí. Už několikrát klukům předložil tyhle svoje nahrávky až do prázdné. Jakmile přejede modrou, tak vy byste to měli napálit k bráně, protože z toho něco bude,“ vysvětloval svůj úmysl.

Plán měl v hlavě jasný: Pech si poradí. Já se nahrnu k brance. Hlavně neodlepím hokejku od ledu. Mrňavý šikula mě prostě najde. „Přesně tak to bylo,“ usmíval se Polášek. „Já v takových situacích úplně tak často nejsem, takže pro mě je to vždycky taky docela překvapení. Hlavně trefit branku, to je hlavní,“ ještě dodal v dobré náladě.

Měl pro ni důvod. Sparta hrála hodně obětavě, dlouho držela vedení 1:0, silnými speciálními týmy zamáčkla soka do ledu. Tady nebylo co řešit. V základní části Mountfield na rudou značku ani jednou neměl. „Byl to super zápas, hodně dlouho vyrovnaný, skoro celý zápas jsme vedli 1:0. Bylo fajn, že jsme si vyzkoušeli, že máme na to, abychom drželi tenhle výsledek delší dobu. Z toho si vezmeme úplně nejvíc,“ vážil si hlavně obětavé práce celého týmu.

Sparta hrála výborně dozadu, hodně hradeckých střel ještě zblokovala. „Když je takový výsledek, donutí vás dělat takové věci,“ pokyvoval hlavou zarostlý sparťanský bek. „Skvěle hráli i naši útočníci, Hradec má velmi rychlé mužstvo, oni nám ho dokázali zpomalovat a my měli třeba extra sekundu navíc, abychom otáčeli puky. Všechno bylo do defenzivy dobruslené skvěle,“ pochvaloval si pracovitost celého týmu.

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta 1:4. Drtivá pasáž hostů v závěru. Hradec padl i počtvrté

