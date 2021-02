Hvězdy září! Mueller a spol. ničí soupeře. Hrají naslepo, říká brankář

Byla to generálka na předkolo? Dost možná. Zatím to vychází tak, že Kometa vyzve Karlovy Vary. Rivalové si akorát prohodili pozice, sérii by nyní začínalo doma osmé Brno. „Jít na Kometu? Jo, proč ne…Kdybychom pokryli jejich první lajnu, mohlo by to být dobrý,“ vyznal se Tomáš Vondráček, jenž v DRFG Aréně slavil dva mistrovské tituly.

Lehce se to řekne. Jenže zastavit řádění tria Mueller- Holík - Zaťovič , podepřené kreativními obránci Králem a Zámorským , to je aktuálně nad síly naprosté většiny extraligových celků. Proti Západočechům si úderné komando vypracovalo tutovku při každém z prvních čtyř střídání. Nejdřív cinkla za Filipem Novotným tyčka (Mueller), pak jeli Zaťovič s Petrem Holíkem dvakrát ve dvou na jednoho a čtvrtý pobyt na ledě už kapitán zúročil úspěšnou tečí Zámorského nahození. „Přehráli nás,“ uznal asistent hostů Tomáš Mariška. „Je excelentní, což se od ní čeká. Její forma stoupá a doufáme, že to ještě není konec,“ připojil jeho protějšek Jan Zachrla.

Vítězný zásah byl klasický, při početní výhodě. Rychlá přesná kombinace vyvrcholila Holíkovou přihrávkou podél brankoviště na volného Muellera, který bystře napálil puk do odkryté brány. Soupeřovo kvarteto bylo rozhozené, nedokázalo čelit přesile. Ten závěr akce jste viděli tolikrát a přitom se nikdy neomrzí. Tedy nestrannému divákovi. Protivníci by se bez tohoto „zážitku“ beze všeho obešli. „Koukáme na to, ale je těžké to bránit,“ pokrčil rameny Vondráček. „Mají hodně variant. Holas vždycky někoho najde,“ dodal uznale.

Centr Holík už je na pětatřiceti asistencích, více jich v lize nasbíral pouze lídr bodování Martin Růžička (41). Jenže třinecký útočník odehrál o čtyři zápasy víc. Ještě líp je na tom Američan Mueller, který ztrácí na první místo produktivity pouhé dva bodíky. A to vynechal šest partií. „Ani jsem nevěděl, že je tak vysoko,“ udivilo brankáře Lukáše Klimeše, dalšího ze strůjců posledních dvou triumfů. „Kluci na něj hrají furt, protože dává góly. Peter nemá extra tvrdou střelu. Hlavně ji má rychlou a přesnou. To dělá gólmanům největší problém. Není potřeba nic měnit,“ soudil.

Elitní patnáctku bodování soutěže uzavírá lepšící se Zaťovič (14+22). „Ta lajna se mi moc líbí. Kometa z její hry těží. Ti hráči by si asi našli místo i u nás,“ pousmál se asistent Mariška.

Přesilovková souhra, které šéfuje filuta Holík, je prvotřídní. Zjednodušeně: jeden mustr stokrát jinak. Je fakt složité dopředu přečíst, co sehraná pětka v daný okamžik vymyslí. Když spojíte improvizaci s drilem, vznikne z toho skoro umělecké dílo. „Ono to vypadá, že je to pořád to samé,“ upozornil Klimeš. „Jenže úhel přihrávek se pořád mění a pro obrannou čtveřici je to hrozně těžké. Kluci si hází žabičky přes tři hokejky a obránci se tam můžou zbláznit. Když to udělají dobře, je to skoro nebránitelné,“ smekl před parťáky.

Brněnský gólman je rád, že má tahle esa na své straně. „Celou sezonu své kvality potvrzují,“ ocenil. „Samozřejmě nejde, aby dali každý zápas pět gólů. Ale někdy stačí jeden, rozhodující. Oni si rozumí, hrají spolu naslepo. Je radost je teď sledovat,“ doplnil. V úterý „zbyl“ na ostatní hráče Zábranského party jediný zásah. Obranář Dávid Bondra se obratně trefil při power play do prázdné brány. „Odpracovali jsme dobré utkání. Zradila nás jen koncovka,“ shrnul Mariška.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:43. Zaťovič, 42:59. Mueller, 59:38. Bondra Hosté: 24:11. Kohout Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Trška, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., V. Němec, Klepiš – Valský, Střondala, Vincour – Bondra, Kusko, Schneider. Hosté: F. Novotný (Habal) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán, Kowalczyk – Hladonik, T. Mikúš, Flek – Kulich, Vildumetz, Osmík – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Hradil, Pražák – Gebauer, Hlavatý Stadion DRFG arena

