Jubilant Svačina: hokejky mu vyráběl táta, máma psala kroniku

Extraligové jubileum? Třiatřicetiletý Vladimír Svačina nad ním jen mávnul rukou. Mnohem víc ho těšilo týmové vítězství. Navíc měl po bitvě s Mladou Boleslaví pořádně napilno. Na otázky novinářů už odpovídal v civilu, jen si přes sebe hodil čistý vítkovický dres. „Není hlídání, spěchám domů,“ omlouval se s úsměvem.

Vladimír Svačina přiznává, že jubilejní mety mu daleko pečlivěji hlídají sourozenci nebo rodiče. „Brácha mi říkal, že do tisícovky mám ještě daleko, takže sedm set je pořád asi málo...“ Od maminky ale bezprostředně po zápase pochvalu dostal. Pípla mu na telefonu. „Napsala mi - Sváčo, fantazie! Právě mamka mi teď hlídá děti, tak asi neměla čas na dlouhé esemesky.“

V jeho hokejových začátcích ovšem bývaly maminčiny zápisy daleko pečlivější a obšírnější. Hokej u Svačinů totiž postupně hrálo všech pět (!) bratrů. Od nejstaršího Ondřeje (ročník 1989), přes Vladimíra (1987), Romana (1985), Martina (1984) až po nejmladšího Radima (1991). Maminka Eva byla vedoucí týmu Studénky, táta Roman pomáhal při trénování.

„Vláďa vynikal technikou, ale rezervy má v bojovnosti a obranné činnosti. Umí střílet věšáky – dloubáčky, blafáky a na konci sezony se naučil střílet tahem,“ stojí například v rodinné hokejové kronice, kterou měla na starosti maminka Eva.

„Máma nám do kroniky po každém zápase psala článek,“ přitakal s úsměvem Vladimír Svačina. „Kdo jak hrál, kolik dal gólů, co se všechno přihodilo. A dělala to dobře. Dodnes se u toho smějeme. Já jsem hrál dobře, brácha hrál dobře, všichni jsme hráli dobře! Má tam všechny naše góly, všechny nahrávky, všechna ocenění. Jen chudák Ondra má v kronice pouze ocenění pro hráče s nejlepší docházkou. Asi na něj žádná jiná cena nezbyla.“

Táta Roman Svačina pro změnu klukům vlastnoručně vyráběl hokejky. Originální značka STUVAČ. „Vycházelo to ze slov Studénka a Svačina,“ vysvětluje syn. „Stuvačky něco vážily, ale zase jsem měl přesně takový záhyb, jaký jsem chtěl. Všichni ostatní měli normální hokejky a já měl záhyb, jak na florbalce. I proto jsem byl první v týmu, kdo dokázal zvedat puky nahoru.“

Ze sourozenců byl nakonec jediný, kdo u hokeje zůstal. Staaly nenapodobili. „Proti dvěma z nich jsem si zahrál v Kanadě, mám pocit, že to byli Jordan a Jared,“ připomněl Svačina zámořskou juniorku. „Každý jsme chtěli jít jinou cestou. Nebylo to jen o talentu, já jediný jsem chtěl být opravdu hokejista už odmalička.“ Dodatečně smeká před rodiči. „Z pěti kluků, kteří doma dělali bordel a bili se, vychovali pět slušných chlapů. Martin je profesionální voják, byl i na misi v Afgánistánu. Roman je špičkový manažer, Ondra je šikovný na počítače a nejmladší Radim studoval biologii a genetiku. Je to teda šílený rozptyl oborů, ale řekl bych, že všichni procházíme na výbornou.“

Ze skromnosti to sám o sobě neřekne, ale také si v hokeji nevede špatně. Za reprezentaci si zahrál, s Třincem získal mistrovský titul (2019). A k tomu byl v extralize třikrát druhý - s Vítkovicemi (2010), s Libercem (2017) a s Třincem (2018).

Teď by rád přidal další úspěch s Vítkovicemi. Proti Mladé Boleslavi k tomu přispěl dvěma body. I vtipnou vložkou s bývalým parťákem Valentinem Claierauxem. „Když byl Valentin v Pardubicích v depresi, říkal jsem mu, ať je v klidu - sun is shining,“ líčí Svačina. „Teď proti nám přihrával na 2:2 a volal na mě, že sun is shining. Tak jsem mu to po mém gólu vrátil. Karma je zdarma.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:09. L. Krenželok, 35:44. Pyrochta, 41:54. Svačina Hosté: 32:42. Cienciala, 41:27. Bičevskis Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, Dej – Fridrich, Stach, Schleiss. Hosté: J. Růžička (Schwarz) – Dlapa (A), Pláněk, Moravec, Šidlík, Allen, Fillman, Bernad – Bičevskis, J. Stránský (C), P. Kousal – Najman (A), Šťastný, Cienciala – Claireaux, Jääskeläinen, Flynn – G. Szturc, Kotala, Polák. Rozhodčí Horák, Mrkva – Lederer, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

