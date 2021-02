Do útoku! Byl jsem nervózní jak před prvním sexem, říká zadák Bernad

„Shodou okolností jsem si v útoku naposledy zahrál právě loni tady,“ připomněl Bernad zkušenost z minulé sezony. „Spali jsme v Ostravě, Kousy (Pavel Kousal) onemocněl a já se ráno na rozbruslení dozvěděl, že jdu do útoku. Myslel jsem, že to je sranda. Nebyla. Tehdy jsem hrál v útoku poprvé.“

Teď si útočnou zkušenost vyzkoušel znovu. A opět v Ostravě proti Vítkovicím. Bernad připouští, že byl z nezvyklé role lehce nervózní. „Jak před prvním sexem,“ usmíval se pod rouškou. „Navíc jsme se s trenéry domluvili, že na přesilovky budu zase vzadu. Nakonec jsem si to užíval. Škoda jen, že jsme tady neuhráli alespoň bod.“

V první útočné formaci hrál Bernad s Marisem Bičevskisem a Janem Stránským. Chodili na nejúdernější vítkovický útok vedený Janem Hruškou s Dominikem Lakatošem a Lukášem Krenželokem na křídlech. „Šel jsem tam místo Kuby Strnada, neřešil jsem, kam mě trenéři postaví,“ popisuje Bernad. „Asi proto, že jsme měli bránit jejich nejlepší lajnu, dávají nejvíc gólů.“

Úkoly žádné speciální nedostal. Sám se snažil s parťáky co nejvíc komunikovat. „Před každým střídáním jsem chodil za Honzou Stránským a ptal se ho, kam mám startovat, kam najet, abych jim v tom nedělal zas moc velký guláš. Snažil jsem se to plnit, abych moc nepřekážel a nedělal v tom bordel.“

Na přesilovky chodil David Bernad klasicky do obrany. I závěr zápasu pak odehrál zpátky v obraně s Martinem Pláňkem. „Ale k ničemu to nebylo, když už jsme nebyli schopni dát gól,“ pokrčil rameny. „Zase to byla taková divočina, padaly ošklivé góly. Jediný hezký dal Sváča (Vladimír Svačina), ten byl hezký. Jinak to byla spíš plácaná.“

SESTŘIH: Vítkovice - Mladá Boleslav 3:2. Ostravané počtvrté přetlačili Středočechy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:09. L. Krenželok, 35:44. Pyrochta, 41:54. Svačina Hosté: 32:42. Cienciala, 41:27. Bičevskis Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, Dej – Fridrich, Stach, Schleiss. Hosté: J. Růžička (Schwarz) – Dlapa (A), Pláněk, Moravec, Šidlík, Allen, Fillman, Bernad – Bičevskis, J. Stránský (C), P. Kousal – Najman (A), Šťastný, Cienciala – Claireaux, Jääskeläinen, Flynn – G. Szturc, Kotala, Polák. Rozhodčí Horák, Mrkva – Lederer, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

