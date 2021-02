Blatný dal podmínku sportu: PCR testy! Fotbal ji už plní, ale co hokej?

Omezení pohybu osob mezi jednotlivými okresy, zavřené školy i většina obchodů, povinně respirátory všude, kde dochází k potkávání lidí. Tak bude nejspíš od pondělí vypadat lockdown, který má pomoci zpomalit další šíření covidu-19 v Česku.

Dobrá zpráva je, že profesionální sport dostal šanci pokračovat. Nezavře se jedním tahem na zámek jako na jaře i na podzim loňského roku. „Pro sportovce, kteří dělají sport jako svoje zaměstnání a podléhají opakovaným PCR testům, tato změna opatření plánována není,“ odpověděl ve čtvrtek večer na tiskové konferenci Jan Blatný na otázku, zda nehodlá do lockdownu zahrnout i profesionální sport.

Co to v praxi znamená? Že by dál mohla pokračovat fotbalová FORTUNA:LIGA a nejspíš by nic nebránilo ani uspořádání dvou sérií závodů Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě (4.-7. března a 11.-14. března). Oba tyto sportovní podniky totiž počítají s přísným a opakovaným PCR testováním. V případě fotbalové ligy koneckonců běží bez výjimky už od začátku sezony.

„V tomto směru je fotbalová liga průkopníkem, protože kluby se testují před každým zápasem už od léta. A navíc výhradně metodou PCR, což děláme, pokud se nemýlím, jako jediná profesionální soutěž v Česku,“ pravil k tomu šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Podle něj si kluby toto testování navíc hradí ze svých prostředků. „Nepoužíváme antigenní testy, které hradí zdravotní pojišťovny. A ty náklady za PCR testy a další opatření se vyšplhaly za celou dobu pandemie u každého jednoho klubu už v průměru do jednotek milionů korun. Někteří ligoví hráči mají za sebou již více než padesát testů. Neumím si moc představit, co bychom mohli při boji proti covidu ještě dělat více,“ pokračuje Svoboda s tím, že je rád, že nyní se fotbalu tato sázka na zodpovědnost vyplácí.

To v případě druhé nejsledovanější domácí ligy není situace zdaleka tak jednoznačná. Od prosince minulého roku totiž díky tehdejšímu benevolentnějšímu přístupu státních autorit přešla většina klubů hokejové extraligy na podstatně levnější antigenní testování. Pokud však bude opravdu platit Blatného podmínka, nejspíš čeká i hokej návrat k PCR testům. Tedy pokud nechce nejvyšší soutěž přerušit.

A to podle prohlášení ředitele extraligy Josefa Řezníčka ještě před vládní tiskovkou nechce. „Pro nás by bylo opravdu velmi zásadní, kdyby se soutěž přerušila. Dostali bychom se stejné situace jako před rokem, stoprocentně by to byla ztráta pro všechny kluby i partnery. Důležité je samozřejmě zdraví, ale my jasně deklarujeme, že v profesionální hokejové komunitě je všechno v pořádku,“ pravil.

Blatný také ve čtvrtek večer dost rázně utnul jakoukoliv debatu o možných návratech fanoušků do ochozů. S touto iniciativou přišla v minulých dnech prostřednictvím projektu Cesta ze tmy fotbalová Slavia. Její boss Jaroslav Tvrdík dokonce mluvil o podpoře ministerstva zdravotnictví při účasti až tří tisíc protestovaných fanoušků na zápasech v Edenu.

„Epidemická situace je velmi vážná. Takže se v žádném případě nejedná o žádné další možnosti jakýchkoliv jiných sportovních aktivit nebo účasti diváků na nich,“ dodal Blatný.