Sašo, přestaň mě tady m***t, chytej! Sudí na Spartě uzemnil Saláka

Ostřílený arbitr Pavel Hodek se za uplynulý víkend při své práci opravdu nenudil. V pátek musel během utkání Plzně s Vítkovicemi (3:1) řešit s úsměvem na tváři zcela bizarní situaci, když se na hrací ploše objevil mobilní telefon. V neděli krotil vášně borců ze Sparty a Třince, dvou extraligových gigantů stále bojujících o triumf v základní části.

Vyhrocených momentů rozhodně nebylo pomálu. Sparťany hodně podráždila sekera Oceláře Tomáše Marcinka na domácího kapitána Michala Řepíka, kterou rozhodčí přehlédli. Hodek se i koučům Pražanů následně omluvil za chybu. Zřejmě největší emoční výbuch ale přišel v 55. minutě, kdy se do útočného pásma procpal útočník hostů Daniel Kurovský, jenž po ztrátě puku zastavil až těsně před Alexanderem Salákem a dal tak sparťanskému gólmanovi ledovou spršku.

Něco takového se normálně trestá dvěma minutami za nesportovní chování. Rozhodčí však za sprchu nedali Kurovskému žádný trest a to se Salákovi, který je známé pro své výbuchy, ani trochu nelíbilo. Bývalý reprezentant s bohatými zkušenostmi z KHL začal okamžitě nechápavě řvát na sudí, a aby mu rozuměli, že za spršku měl soupeř dostat dvě minuty, sundal si i helmu s motivy týmu SKA Petrohrad.

K rozhněvanému Salákovi se přiblížil právě Hodek, který se ho snažil uklidnit se slovy: „Sašo, Sašo...“. Čtyřiatřicetiletý rodák ze Strakonic se ale jen tak nenechal a začal být dost hrubý. „Tak to držte stejně, k***a, v***! Vrazí mi do obličeje. To jsou dvě minuty, v***. Pískejte podle pravidel,“ křičel na hlavního rozhodčího. Ten se s rozzuřeným gólmanem nemazal. „Přestaň mě tady mr***. Stop! Ty chytej!“ ukončil Hodek vášnivou debatu zvýšeným tónem.

A Salák se rázem uklidnil, dál chytal a pomohl Spartě k velmi cenné výhře nad lídrem Tipsport extraligy, na kterého v tabulce v honbě za Prezidentských pohárem ztrácí jediný bod. Nedělní triumf nad Oceláři navíc zajistil sparťanům účast v novém ročníku hokejové Ligy mistrů.

SESTŘIH: Sparta Praha - Třinec 4:2. Domácí výhrou dramatizují boj o Prezidentský pohár

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:27. Řepík, 19:55. Sobotka, 24:59. Sukeľ, 51:56. Forman Hosté: 14:50. O. Kovařčík, 21:34. Kundrátek Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Němeček, M. Jandus, Polášek, Košťálek, Kalina – Rousek, Horák, Řepík (C) – Kudrna, Tomášek, Sobotka – Buchtele, Pech (A), Říčka – Zikmund, Sukeľ, Forman. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, D. Musil, Zahradníček, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Ondráček, Špůr. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE